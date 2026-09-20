Meloni quiere prohibir el uso de burkas y limitar el número de estudiantes extranjeros en las aulas: “Es impensable que los niños italianos se sientan acorralados por ser minoría”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el pasado 20 de abril de 2026 en el Palazzo Chigi en Roma, Italia. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

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Giorgia Meloni ha hablado sobre las nuevas medidas que quiere adoptar el Gobierno italiano durante el evento nacional de la juventud de ‘Fenix’ que se ha celebrado esta mañana en Roma. Tal y como ha asegurado la primera ministra, “el próximo Consejo de Ministros debatirá la ley que prohíbe el burka en las escuelas”. Esta restricción, que afectaría también a las alumnas que lleven niqab, se debe a, como argumenta, “que la educación es abierta y porque en Italia nadie, en nombre de una tradición real o imaginaria, puede decidir que una joven deba ocultarse”, como ha recogido L’Stampa.

En este sentido, Meloni añade que “la igualdad entre hombres y mujeres es innegociable. No es negociable en nuestras calles, no es negociable en nuestras escuelas”. Por eso, ha adelantado que su consejo está “a punto de aprobar una medida que establece un límite legal al número de estudiantes extranjeros por clase. Un número máximo, por supuesto”. Pero a estos dos nuevos requisitos que podrían implantarse en el nuevo curso académico italiano, ha sumado otro en relación a las familias de dichos alumnos. “También se exige a los padres de estudiantes extranjeros con graves problemas de integración escolar que aprendan italiano”, explica.

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La razón por la que la primera ministra quiere sacar adelante esta nueva ley reside en que “si en una clase solo hay un niño que no entiende italiano, probablemente podrá aprender el idioma con sus compañeros y profesores e integrarse rápidamente”. En cambio, “si el número de niños que no entienden el idioma de la clase aumenta, o incluso se convierten en la mayoría, eso ya no es integración; es abandono”, sostiene. Ante esta situación, como subraya los niños extranjeros correrían el riesgo de aprender “la marginación”.

Igualmente, suma otro motivo: “Es impensable que los niños italianos en un aula italiana se sientan acorralados por ser minoría. Es imposible”. Según Meloni, “llamar a todo esto integración es otra mentira” que proviene de personas que luego “envían a sus hijos a escuelas donde este problema no existe”. Sin embargo, Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores (ANP), sostiene que “los centros deben admitir a niños del vecindario, sobre todo en preescolar y primaria”, porque “si esa zona está dominada por extranjeros, ¿qué hacemos? ¿Los expulsamos?“, se pregunta, resaltando que muchos centros no han podido adaptarse a la circular que establecía un límite del 30%.

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*Noticia en ampliación