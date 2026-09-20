Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en una imagen de archivo. (Tomàs Moyà / Europa Press)

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El comprador de vivienda en España tiene, de media, dos años más que hace una década. Según los últimos datos del Portal Estadístico del Notariado, la edad promedio se situó en los 46 años en 2025, frente a los 44 registrados en 2015. Una cifra que confirma la tendencia de envejecimiento progresivo del perfil comprador, en un escenario marcado por los precios elevados, una oferta limitada y salarios que no acompañan al ritmo al que sube la vivienda.

Así, los datos reflejan cómo el acceso a una casa propia se ha vuelto cada vez más difícil para las generaciones jóvenes, que llegan a la compra más tarde que las generaciones anteriores. A nivel nacional, los menores de 31 años representan apenas el 10% de las transacciones, mientras que el tramo de 31 a 40 años concentra el 26,2%. En conjunto, poco más de un tercio de las compras de vivienda en España corresponde a personas de 40 años o menos.

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Alicante, Ávila y Soria encabezan el envejecimiento del comprador

En el mapa provincial, son Alicante, Ávila y Soria las provincias con la edad media más alta del país, con 50 años. Muy cerca se quedan un grupo de nueve provincias con 49 años de promedio: Cáceres, Cantabria, León, Lugo, Málaga, Salamanca, Segovia, Teruel y Zamora.

En el extremo opuesto, Barcelona registra la edad media más baja de España, con 42 años, seguida de Ceuta con 43. Un grupo amplio de provincias, entre ellas Lleida, Madrid, Melilla, Sevilla, Valencia y Zaragoza, se mantiene en los 44 años.

Una pareja analiza las condiciones de un préstamo bancario junto a un agente para la compra de una vivienda en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, según los datos, los mercados urbanos con mayor presencia de población joven, como Barcelona y Madrid, conservan un perfil comprador más joven que aquellas provincias donde predominan las segundas residencias o estructuras poblacionales más envejecidas.

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Jaén y Cáceres, los saltos más pronunciados en los últimos cinco años

El análisis temporal permite identificar qué territorios han experimentado más rápido el envejecimiento de los compradores. Entre 2020 y 2025, Jaén y Cáceres lideran ese proceso, con un incremento de cinco años en la edad media: de 41 a 46 en el caso de Jaén, y de 44 a 49 en Cáceres.

A continuación aparece un bloque de diez provincias que subieron cuatro años en ese mismo periodo: Álava, Almería, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, León, Teruel y Zamora. Al contrario, en Barcelona, Girona y Lleida, la edad media no ha mostrado variaciones desde 2020. Madrid, A Coruña, Alicante, Islas Baleares y Las Palmas apenas subieron un año en ese periodo.

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Y si se amplía la comparación hasta 2015, Jaén vuelve a aparecer como la provincia con mayor envejecimiento acumulado: pasó de 40 a 46 años. Les siguen Huelva y Vizcaya, con cinco años de diferencia cada una. El caso de Vizcaya es el más particular, ya que se trata de un mercado urbano y con actividad económica sólida, lo que podría indicar que el precio de la vivienda expulsa también a los compradores jóvenes en zonas con buen dinamismo laboral.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Barcelona, Lleida y Guipúzcoa, los mercados con más compradores jóvenes

Fijándose solo en el porcentaje de compradores menores de 31 años, Barcelona vuelve a situarse en el primer puesto, con el 14,39% del total de operaciones. Le siguen Lleida (13,67%) y Guipúzcoa (13,1%), que completan el podio de provincias con mayor peso relativo de comprador joven. Por encima del 12% también figuran Vizcaya (12,11%), Albacete (12,25%), Córdoba (12,06%), Jaén (11,98%), Sevilla (11,92%) y La Rioja (11,93%).

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En el lado opuesto, Ávila presenta el porcentaje más bajo de toda España, con solo el 5,32% de compradores menores de 31 años. La siguen Segovia (5,67%), Melilla (5,91%), Guadalajara (6,5%) y Alicante (6,54%).

El tramo de 31 a 40 años también se concentra en las grandes ciudades

El segmento de compradores entre 31 y 40 años, vinculado habitualmente a la etapa de consolidación laboral y familiar, refuerza el patrón detectado en los tramos más jóvenes. Barcelona vuelve a liderar este indicador con el 32,25% de sus compradores en esa franja de edad, seguida de Madrid, con el 31,55%. Por encima del 30% se ubican también Melilla (30,13%) y Ceuta (30,09%).

En el extremo opuesto, Ávila repite como la provincia con el porcentaje más bajo, con apenas el 17,74% de compradores entre 31 y 40 años. Le siguen Alicante y Segovia, ambas con 19,54%, Zamora con 19,96% y Lugo con 20,43%. Ninguna de estas cinco provincias alcanza el 21% en este tramo de edad, lo que confirma que su mercado comprador se concentra mayoritariamente en franjas de edad superiores a los 40 años.

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