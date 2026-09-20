Incendio en una residencia psiquiátrica en Pamplona: muere una persona y hay 18 heridos

La policía investiga las causas. (Europa Press)

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Una mujer de 56 años ha muerto este domingo y 18 personas han resultado heridas por inhalación de humo tras un incendio en la residencia psiquiátrica Padre Menni, en Pamplona, durante la noche del 19 de septiembre. Una de las personas atendidas se encuentra en estado grave.

El fuego ha obligado a desalojar y reubicar a alrededor de 50 pacientes, ya que la propagación del humo causó daños en las instalaciones e impidió que los residentes pasaran la noche en el centro, según ha informado la agencia EFE.

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El incendio comenzó a las 20:55 en una habitación de la planta baja del edificio Granada. 18 personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra: un hombre de 62 años ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos, otras dos permanecían estables en reanimación y el resto presentaba intoxicaciones leves. Seis de los atendidos eran trabajadores de la residencia.

Los bomberos extinguieron las llamas poco después de recibir el aviso. La Policía Nacional investiga el origen del fuego y maneja como hipótesis inicial que pudo ser provocado, aunque las causas todavía no han sido aclaradas. En el operativo participaron efectivos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, ambulancias de soporte vital avanzado y básico, un equipo médico y una carpa logística de Bidean.

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Con información de agencias