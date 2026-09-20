La ultraderecha vuelve a ganar en las elecciones regionales de Alemania y los conservadores se hunden, según los primeros sondeos: Merz asume su “responsabilidad” ante el “desastre”

El canciller alemán Friedrich Merz hace unas declaraciones tras conocerse las primeras encuestas a pie de urna de las elecciones regionales de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental (REUTERS/Christian Mang)

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El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha dado otro fuerte avance en unas elecciones regionales, según los sondeos a pie de urna de las cadenas públicas ARD y ZDF. Este domingo se celebra un doble comicio, en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Por el momento, en la región costera al noreste de Alemania, la AfD se impondría con entre 37% y 38% de los votos.

Con respecto a las elecciones de 2021, el partido de ultraderecha ha crecido un 21,3%. En segundo lugar se encontraría el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) con un 36,5% de los votos. No obstante, el partido de izquierdas de Manuela Schwesig habría perdido 3,1 % de los apoyos con los últimos comicios.

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Esta subida ha afectado, sobre todo, a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, quien habría obtenido los peores resultados en su historia al quedarse en un 5%. Es un “desastre”, ha afirmado el candidato. Aun así, ha asegurado que “las reformas tienen que llegar”. Según sus declaraciones a AFP, “asumo esta responsabilidad porque quiero que nuestro país avance”.

El resultado supone un revés para la coalición de centroderecha y amplía la presión sobre Merz, que impulsa una agenda de reformas nacionales. El escenario en las elecciones celebradas en la capital no ha sido muy diferente para el auge de AfD, habiendo recibido un 16% del sufragio.

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*Noticia en ampliación