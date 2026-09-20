El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

Soccer Football - Press Conference to present 2027 Spanish Super Cup - Istanbul, Turkey - September 17, 2026 President of the Royal Spanish Football Federation Rafael Louzan Abal during the press conference REUTERS/Umit Bektas

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha restado importancia a las palabras del dirigente marroquí Fouzi Lekjaa sobre la supuesta designación de Casablanca como sede de la final del Mundial 2030. Así lo ha comunicado hoy en Málaga, donde ha inaugurado una exposición con el trofeo de la Copa del Mundo junto con otros objetos exclusivos que representan el paso de La Roja por el torneo de este verano: “Él es ministro de Presupuestos del Gobierno de Marruecos, pero ahora es candidato a presidente del Gobierno de Marruecos, y por lo tanto hay que contextualizarlo así”.

Así, el dirigente español defiende que España debe organizar el partido decisivo, aunque también ha recordado que la resolución corresponde a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Del mismo modo, ha explicado que “hay un poco de desviación de la atención en relación al foco, que se ha puesto en Ceuta”. No obstante, “yo no le doy más importancia”, afirma.

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Vista aérea del Gran Estadio Hassan II, sede principal de Marruecos en el Mundial 2030. (Populous)

Louzán subraya el peso de España en el Mundial de 2030

El conflicto por la sede de la final se reactiva una vez más después de que Lekjaa afirmara el pasado 10 de septiembre que el encuentro se celebrará en el Gran Estadio Hassan II, que se construye en la provincia de Benslimane, cerca de Casablanca. Lekjaa expresó además los esfuerzos por erigir el nuevo estadio (aún en construcción) y el futuro de los alrededores.

Por su parte, el presidente de la RFEF sostiene que España cuenta con argumentos deportivos, organizativos e históricos para recibir la final. Tenemos el 55% de peso de este Mundial. Este Mundial nace en la península Ibérica entre España y Portugal y, por lo tanto, los argumentos sobran ahora mismo para decir que España tiene que ser la organizadora de la gran final", ha afirmado.

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Igualmente, recuerda que “España, ahora mismo, es doblemente campeona del mundo”, otra razón más que respaldaría su posición. Louzán también ha expresado que “en su día, quizás, se debió haber dejado cerrada esta situación”. Y es que “no se dejó cerrada”. Sin embargo, enfatiza en que “debe ser FIFA la que tome la última palabra para que España sea el lugar y el destino para jugar esa gran final”.

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán (d) posa junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (c) y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, durante la visita que hicieron a la Ciudad Autónoma, el 4 de septiembre. EFE/Laura Rincón

Luis de la Fuente confía en que la final se juegue en España y España confía en que se quede en 2030

Quien también se ha pronunciado sobre esta cuestión ha sido Luis de la Fuente. Este viernes el seleccionador español determinó: “Mi opinión, lo que puedo controlar. La final se debería jugar en España. Por muchos motivos”. Asimismo, el entrenador que ha llevado a La Roja a conseguir su segunda estrella avanzó que “todavía queda tiempo por delante para decidir y la FIFA valorará todo lo bueno que ofrece España a nivel deportivo, infraestructura…”.

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Teniendo este escenario sobre la mesa, “ahora mismo, no tengo dudas de que se vaya a jugar en España”, confiaba durante una rueda de prensa. Entre los temas pendientes de la selección española para el Mundial 2030 también está en el aire la presencia de De la Fuente, ya que su contrato finalizaría en 2028. Respecto a esto, Louzán ha asegurado hoy que “estamos cerrando flecos para que el próximo lunes podamos renovar y trabajar cómodamente”.

Como ha argumentado, “a mí me gustan mucho dos cosas fundamentales: estabilidad y confianza. Este entrenador se lo merece porque lo ha ganado”. Y es que, pese a reconocer el papel de Vicente del Bosque y el resto de entrenadores de La Roja, considera que él “es el seleccionador más laudeado de la historia del fútbol español”. Por este motivo, “vamos a trabajar, estamos rematando flecos, para llevarlo más allá del Mundial 2030”, ha asegurado.

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