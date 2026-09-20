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La RFEF suspende el partido amistoso entre España y México en Ceuta

La decisión se ha tomado dos días después de que la Policía Nacional enviara un comunicado desaconsejando la celebración del evento debido a la “situación excepcional” de la ciudad autónoma

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán (d) posa junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (c) y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, durante la visita que hicieron a la Ciudad Autónoma, el 4 de septiembre. (EFE/Laura Rincón)
El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán (d) posa junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (c) y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, durante la visita que hicieron a la Ciudad Autónoma, el 4 de septiembre. (EFE/Laura Rincón)
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La crisis en Ceuta y la valoración de ayer del Ministerio del Interior han sido los motivos por los que Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha anunciado la cancelación del partido amistoso que jugarían en la ciudad autónoma las selecciones sub-20 España y México el próximo 30 de septiembre. Según ha asegurado, se ha decidido reubicar la competición en otro lugar, tras una recomendación de la Policía Nacional.

Así lo ha hecho saber el presidente de la federación este domingo en Málaga, donde ha adelantado que probablemente el partido tendrá lugar en Madrid. Aunque de momento no se ha precisado la sede ni la fecha.

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No se puede garantizar la seguridad de los asistentes

La carta que envió el pasado viernes la Policía Nacional desaconsejaba que el evento deportivo se llevase a cabo debido a la “situación excepcional y el contexto de conflictividad social que trae consigo”.

Recordemos que en el comunicado, Interior pedía su suspensión, ya que no se podía garantizar la seguridad en el encuentro. “Es ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente”, explicaban.

Aunque Rafael Louzán ha anunciado esta mañana la decisión de la RFEF, ayer el encuentro deportivo ya había sido retirado de la agenda de la web. El partido fue programado como muestra de apoyo a los ceutíes.

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*Noticia en ampliación

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