El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Edificio de pisos en construcción. (Europa Press)

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El problema del acceso a la vivienda no hace más que agravarse. La falta de oferta de inmuebles está provocando que, por primera vez en España desde que existen registros oficiales, el precio de la vivienda haya subido en todos los municipios de más de 25.000 habitantes. Entre abril y junio, los 306 municipios que forman parte de la estadística oficial cerraron el trimestre con subidas interanuales en el valor tasado de la vivienda libre.

Así lo revela el análisis de CaixaBank Research sobre los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y recogidos por Idealista, que también aclara que el valor tasado de la vivienda libre se ha encarecido un 12,5% en términos interanuales durante la primavera, hasta situarse en 2.355 euros por metro cuadrado. Se trata del nivel más alto registrado en la serie histórica.

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El indicador acumula ya 15 trimestres consecutivos de subidas, y en el último año ha superado la barrera de los 2.000 euros por metro cuadrado. Si lo comparamos con el primer trimestre, entre enero y marzo, seis localidades (Úbeda, en Jaén; Hellín y Villarrobledo, en Albacete; Benicarló, en Alicante; Villanueva de la Serena, en Badajoz, y Cieza, en Murcia) todavía registraban descensos de precios. Tres meses después, ninguna se ha quedado fuera de la tendencia alcista.

Valencia y Santa Cruz de Tenerife lideran las subidas

El estudio detalla que el 80% de los municipios de más de 25.000 habitantes han sufrido incrementos interanuales superiores al 10%, con diferencias entre territorios, pero superiores a las de 2025 en la mayoría de los casos.

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Evolución del precio de la vivienda libre en España. (Europa Press)

Entre los grandes mercados residenciales, Valencia encabeza la lista con un alza del 17,6%, seguida de Santa Cruz de Tenerife, con un 15,2%. Ambas ciudades han superado el umbral del 15% de crecimiento interanual. En cambio, otros mercados de peso como Sevilla o Madrid han mostrado avances más contenidos, parecidos a la media nacional, y por encima de los registrados en zonas como Barcelona y Girona, donde el ritmo de encarecimiento ha sido más moderado.

Una desaceleración que no frena la tendencia de fondo

Aun así, el ritmo de subida se modera respecto a trimestres anteriores, en línea con la desaceleración que también muestran las compraventas y la concesión de hipotecas. Y es que el valor de tasación ha registrado una clara desaceleración tanto en la comparación trimestral (1,7%, frente al 3,3% de promedio de los cuatro trimestres previos) como en la interanual (12,5%, por debajo del 13,9% del primer trimestre y del 13,1% del último trimestre de 2025). Ambos se han quedado por debajo de las previsiones, que estimaban un 3,2% intertrimestral y un 14,2% interanual, lo que introduce, según CaixaBank, “un sesgo bajista” sobre su proyección para el conjunto de 2026, fijada hasta ahora en 13,5%.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Además, el informe matiza el alcance del récord. Aunque el precio actual supera en un 12,5% el máximo nominal previo, alcanzado en el primer trimestre de 2008, la fotografía cambia al ajustar por inflación. En términos reales, el valor de la vivienda todavía se sitúa un 22,5% por debajo de aquellos máximos históricos.

El desequilibrio entre oferta y demanda seguirá presionando los precios

El diagnóstico de CaixaBank Research deja claro que, por el momento, no existen señales de que la construcción haya superado los cuellos de botella que arrastra desde hace años. Hasta febrero, los visados de obra nueva crecieron un 9% interanual, hasta las 141.135 unidades, una cifra que queda muy por debajo de los 239.000 nuevos hogares creados en el último año, según los datos de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al segundo trimestre.

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Una brecha entre la construcción de vivienda nueva y la formación de hogares que constituye, para los analistas del banco, la clave que explica la persistencia de las subidas.