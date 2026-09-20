Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista

Un pescadero selecciona un pulpo para un cliente en un supermercado en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Guardar

Las bayas frescas acumulan una subida de precio del 44,6% en lo que va de 2026, la mayor entre todos los alimentos que mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en España, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press. El dato refleja una tendencia que abarca un amplio abanico de productos frescos.

Así, en el último año —de agosto de 2025 a agosto de 2026—, las bayas frescas, que incluyen fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas, registraron un encarecimiento del 35,7%. Los cítricos frescos —naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados— subieron un 17,1% en el mismo período.

PUBLICIDAD

Las legumbres verdes, que agrupan judías, guisantes, habas, tirabeques, soja, pochas frescas y brotes de alfalfa, se encarecieron un 15,9% en términos interanuales. Los huevos acumularon una suba del 12,5% y el pescado fresco, refrigerado o congelado, un 7,8%.

Entre los productos con subidas interanuales más moderadas pero igualmente destacadas figuran los despojos comestibles —hígados, mollejas, riñones, sesos y criadillas—, con un alza del 6,6%. El pescado seco, salado, en salmuera o ahumado subió un 5,7%, y los preparados de marisco un 5,5%. Estos datos provienen de las distintas subclases del IPC, que incorporaron modificaciones desde enero de este año como consecuencia de cambios metodológicos en el indicador.

PUBLICIDAD

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Europa Press/EBS)

El café, el azúcar y el chocolate lideran los abaratamientos

En el extremo opuesto, el café y sus sucedáneos bajaron un 4,2% en el último año. El azúcar de caña y de remolacha cayó un 3,1%; los cereales, un 3%; las hortalizas y tubérculos congelados, un 2,8%; las frutas de hueso y pepita frescas, un 2,6%, y el chocolate, cacao y derivados, un 2,2%.

Los que más bajaron en ese mismo período fueron las hortalizas cultivadas por su fruto —tomates, pepino, calabacín, berenjena, pimiento y maíz dulce, entre otras—, con una caída del 8,1%. Las frutas tropicales —aguacates, plátanos, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos— se abarataron un 5,1%, y otras frutas frescas como melones, sandías, kiwis, uvas, granadas y caquis bajaron un 4,4%.

PUBLICIDAD

El IPC de enero de 2026 fue el primero que el INE publicó en base 2025. La principal novedad fue la adopción de una nueva clasificación de consumo que amplió los grandes grupos de 12 a 13. La revisión de la cesta de la compra incorporó productos como los aguacates y los arándanos en alimentación, los refrescos de té y la cerveza con limón en bebidas, y las radiografías en servicios médicos. Salieron artículos considerados en desuso, como la corbata y el pañuelo.

La nueva metodología también modificó el proceso de recogida de precios. Hasta entonces, los cambios relevantes en las características de un producto se incorporaban al cálculo con un mes de retraso. Con el nuevo procedimiento, y gracias al uso generalizado de dispositivos electrónicos en la recogida de datos, los ajustes se integran en el mismo mes en que se producen. El INE trabaja además en la incorporación de métodos de recolección automatizada, que incluyen el aprovechamiento de bases de datos de empresas —el llamado scanner data—, la recogida automatizada desde internet mediante web scraping y el uso de medios informáticos en los establecimientos.

PUBLICIDAD

Con información de Europa Press