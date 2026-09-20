Detienen en Asturias a cinco jóvenes vinculados a la ultraderecha por agredir a una mujer trans: la amenazaron de muerte

Imagen de dos agentes de la Guardia Civil investigando el caso. (Guardia Civil)

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La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres de entre 18 y 20 años acusados de agredir física y verbalmente a una mujer por su identidad de género en Piedras Blancas, Asturias. El ataque ocurrió el pasado mes de enero y la víctima requirió atención hospitalaria por la gravedad de las lesiones.

Según ha informado este domingo la Guardia Civil, la víctima denunció que un grupo de personas, presuntamente vinculadas a entornos extremistas de ultra derecha, se organizaron y coordinaron a través de WhatsApp para llevar a cabo la agresión. La mujer recibió amenazas de muerte e insultos tránsfobos, lo que evidencia para los investigadores una motivación discriminatoria vinculada con su identidad de género.

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Delitos de odio

El equipo de respuesta de la Guardia Civil ante delitos de odio identificó a los cinco sospechosos tras varios meses de investigación. Dos fueron detenidos en abril, otros dos en junio y el restante en los últimos días. A los detenidos se les atribuyen delitos de odio por lesión a la dignidad, lesiones, amenazas y daños, con el agravante de motivación discriminatoria. Tres de ellos ya habían sido investigados y detenidos en 2025 por otros delitos de odio y discriminación.

El fiscal delegado de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias coordinó las actuaciones. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Avilés. La operación forma parte del Plan de Actuación de la Guardia Civil ante delitos de odio y conductas que vulneran la normativa contra la discriminación.

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Agresión en Oviedo a dos militantes de izquierda

Este caso se suma a otra agresión denunciada en Asturias hace apenas unos días. El 11 de septiembre, dos militantes de izquierda, Rubén Rosón y Jorge Fernández, fueron atacados por un grupo de ocho jóvenes mientras colaboraban en una caseta durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo. Los agresores, que ya han sido detenidos, les propinaron una paliza al grito de “viva España”.

Decenas de personas en Oviedo protestan por la agresión que sufrieron dos activistas de izquierda. (Juan Vega / Europa Press)

Este mismo sábado en la capital asturiana, cerca de 3.000 personas participaron en una concentración convocada por la Asamblea Moza d’Asturies (AMA), organización a la que pertenecen Rosón y Fernández, para mostrar su rechazo a la agresión y pedir la dimisión del acalde de la ciudad, Alfredo Canteli, quien inicialmente calificó el ataque como una “anécdota” y afirmó que los agresores eran “chavales jóvenes” que no creía que fueran “tan mala gente”, si bien después condenó los hechos.

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Durante la protesta se escucharon consignas como “Asturias será la cuna del fascismo”, “No estáis solos” y “Canteli, dimisión”, además de que se mostraron multitud de banderas arcoíris, carteles con mensajes antirracistas y una pancarta pidiendo “unidad de clase contra el fascismo”. Para Rosón, estas muestras de apoyo evidencian que en Asturias “hay una luz que alumbra al mundo entero para apartar las sombras de la ultraderecha”.

(Con información de EFE)