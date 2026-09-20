Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

SANTOS BRAVOS, el grupo latino creado por la empresa de BTS que en 10 meses ha pasado de un 'reality' a actuar en la residencia de Shakira.

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La industria del pop coreano se ha consagrado como una de las grandes fábricas de fenómenos de masas de las últimas décadas. No hay mejor ejemplo que BTS, el grupo de K-pop que debutó en 2013 de la mano de la discográfica Big Hit Entertainment, hoy llamada HYBE. La clave de su éxito no está solo en las canciones, sino en un sistema de formación, a menudo comparado, ya sea de broma o no, con Operación Triunfo y El juego del calamar. La fórmula salió tan redonda que la misma empresa decidió replicar el concepto por distintas partes del globo terráqueo. En 2021 se alió con el sello Geffen Records para buscar, entre más de 120.000 aspirantes, a las integrantes de Katseye, una girlband multirracial y de habla inglesa formada a través de un reality. Dos años después, acumulan dos nominaciones a los Grammy y han logrado entrar en las principales listas de Billboard.

En el verano de 2025, la apuesta llegó a Latinoamérica con el objetivo de crear la “próxima sensación del pop latino”. El resultado lleva apenas nueve meses en activo: SANTOS BRAVOS, así en mayúsculas, es el primer grupo de pop latino de HYBE Latin America, filial regional de la empresa surcoreana. Formado por Kenneth (México, 2009), Gabi (Puerto Rico, 2005), Alejandro (Perú, 2004), Kauê (Brasil, 2006) y Drew (Estados Unidos, 2000), el grupo ya es todo un fenómeno de masas. Desde su debut en octubre pasado han publicado su primer EP, han actuado ante 10.000 personas en el Auditorio Nacional de México y acaban de llevarse dos Premios Juventud: Grupo Favorito y Nueva Generación Masculina. Desde este viernes suman otro hito: son uno de los grupos encargados de abrir los conciertos de Shakira en Madrid durante su primer fin de semana, como parte del programa Es Latina, un universo cultural que une lo mejor de Latinoamérica con España y que tendrá lugar antes de los conciertos en el llamado estadio Shakira.

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Santos Bravos. (Cedida por Artist Publicist)

“Todavía no somos conscientes de la magnitud. Siento que hemos tenido muchos momentos que fueron como un we made it, como por ejemplo cuando estábamos en el escenario con Enrique Iglesias”, reconoce Gabi, sobre el momento en el que el cantante de Bailando sorprendió al público con el tema I Like It el pasado 28 de junio en México. Hace menos de un año, ninguno de los cinco chicos que conforman la formación sabía siquiera si acabaría formando parte del grupo. Ahora, reciben a Infobae en un céntrico hotel de Madrid con motivo de lo que se viene. “Va a ser uno de los mejores momentos de nuestra vida y de nuestra carrera”, asegura el puertorriqueño.

Tres meses de entrenamiento y una carrera disparada

Para entender la magnitud, hay que echar la vista al 14 de agosto de 2025, cuando arrancó el reality show homónimo que, en episodios semanales emitidos en YouTube, televisaba el comienzo, formación y entrenamiento de 17 jóvenes provenientes de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Y, como en Operación Triunfo, también contaba con su propia Noemí Galera: en esta ocasión, Kenny Ortega, creador de ficciones como High School Musical y coreógrafo para numerosas cintas de Disney, incluso Dirty Dancing (1978). Como buen reality, el programa también tenía expulsiones semanales. Eso sí, aquí mediante una evaluación de desempeño y de interactividad con los fans.

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“Sabíamos que iba a ser duro entrar en el bootcamp y en el reality, pero no sabíamos exactamente hasta qué punto iba a estar todo estructurado. Nos enseñó mucho mentalmente, cómo organizarnos, a tener un horario, a hacer las cosas correctamente y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos como artistas”, explica en inglés Drew, nacido en California y con tatarabuelos mexicanos. Pero esto ya se lo advirtió Jessica Kwon, directora de Entrenamiento y Desarrollo de HYBE Latinoamérica, durante el programa: “Miramos el carácter, la apariencia y la personalidad. Y elegimos lo mejor de lo mejor porque así es como funciona HYBE”. “No teníamos expectativas porque no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, pero estamos agradecidos por la experiencia y por ese formato. Sigue funcionando y todavía lo utilizamos hoy”, añade el joven, que previamente ha trabajado como bailarín y coreógrafo junto a artistas como los propios BTS, Karol G o Bad Bunny.

Programa de Es Latina para el primer fin de semana de la residencia de Shakira en Madrid. (Instagram)

Pese a ese sistema de eliminaciones, Alejandro Aranburú (Perú, 2004) asegura que “nunca jamás se sintió como competencia”. “Entre todos éramos amigos y nos apoyábamos mucho. Muchas veces terminábamos de entrenar y nos quedábamos practicando, le pedíamos ayuda al otro”, recuerda el joven de 22 años, que debutó a los 13 como músico callejero. “Nos dolía mucho, honestamente, cuando uno de los chicos se iba. Esas lágrimas no eran de mentira”.

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La gran final del reality tuvo lugar el 21 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional de México, donde actuaron ante 10.000 personas, con todo vendido. Allí mismo se anunciaron los cinco nombres que hoy integran el grupo. “Todavía no estaba la banda al cien por ciento formada. Éramos los diez finalistas, el show final, el show debut”, explica el mexicano, que tiene 16 años y es el más joven del grupo. “Como mexicano, es uno de los venues más importantes de México, con más historia, y siempre fue uno de mis sueños hacer un performance o un show ahí”. El grupo no lleva ni 10 meses y ya acumula más de dos millones de seguidores en Instagram, misma cifra que oyentes en Spotify. “Ha sido una locura, ha sido un proceso muy lindo en donde en muy poco tiempo han pasado muchas cosas y estamos muy agradecidos por todas las oportunidades que se han dado”, añade Kenneth.

Un mix de culturas y personalidades

Pese a que su discografía apenas cuenta con un EP de ocho canciones, todos sus temas superan ampliamente el millón de escuchas. Su mayor éxito hasta la fecha es Velocidade, una canción en español y portugués que mezcla funk brasileño y ritmos latinos y que acumula más de 34 millones de reproducciones.

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Pero la realidad es que Santos Bravos no se ciñe a un único género. “Somos cinco chicos de cinco países distintos, cinco culturas distintas, y siempre estamos intentando poner nuestra cultura y nuestras vivencias”, explica Kauê. De ahí que en sus canciones convivan “un poquito de reguetón, un poquito de funk brasileño” y también R&B. “Vamos a todos lados probando muchas cosas y mostrando al mundo que sí se puede hacer música latina de cinco formas diferentes”, añade. La mezcla también se traslada al idioma. Drew, de 25 años, canta tanto en inglés como en español, mientras que Kauê lo hace en portugués. “A veces estamos en el estudio jugando y empezamos a cantar en portugués, después en inglés y después en español”, cuenta Drew, que, en su lengua materna, bromea: “Me gusta cantar en español más que en inglés”.

Santos Bravos. (Cedida por Artist Publicist)

Este mes de septiembre tienen sus energías puestas en Shakira. La cantante colombiana inaugura este viernes 18 el primer gran concierto de su residencia europea, que tendrá lugar en Madrid hasta el 11 de octubre en el espacio Iberdrola Music de Villaverde. Alrededor de 30 hectáreas albergan no solo el recinto de los conciertos, sino también todo un universo construido alrededor de la cultura latina, con música, gastronomía, moda, literatura y danza. El quinteto forma parte de ese despliegue durante el primer fin de semana. “Es una oportunidad única presentarnos en un show tan importante para Shakira”, explica Gabi, recordando que ya actuaron junto a ella el pasado febrero en México. “La admiramos muchísimo y estamos muy agradecidos por la oportunidad”.

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La colombiana ha planteado su residencia como una celebración de la identidad latina. “Aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina es celebrada. España la ha abrazado”, escribió la cantante hace unas semanas en una carta en exclusiva para El País. “Nosotros somos cinco chicos de cinco países latinos distintos. Es un honor poder estar representando a nuestros países en el festival con ella. Hacerlo en un lugar como España es una oportunidad muy grande para demostrar lo cool que es ser latino y lo orgullosos que estamos de serlo”, explica Alejandro. “Gabi va incluso un paso más allá: “Esta es nuestra oportunidad de enseñarle al mundo que en Latinoamérica todos somos uno. Es un mensaje que nosotros estamos tratando de transmitir”, finaliza.