España

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

El 57% del parque español de turismos, vehículos comerciales ligeros, industriales y autobuses utiliza todavía este carburante

Una persona echa combustible en Barcelona. (Europa Press)
Una persona echa combustible en Barcelona. (Europa Press)
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El diésel se ha encarecido un 68% antes de impuestos desde el inicio de la guerra en Irán, el 28 de febrero, pero las rebajas fiscales han contenido el aumento para el consumidor. Sin embargo, pueden expirar en octubre.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, correspondientes a esta semana, sitúan el litro de gasóleo antes de impuestos en 1,378 euros, frente a 0,82 euros el 28 de febrero, mientras el precio final alcanza 1,87 euros por litro. El precio de venta final ha aumentado un 29% desde los 1,45 euros por litro registrados al comienzo del conflicto. El incremento ha sido menor que el del combustible antes de impuestos por las rebajas del IVA y del impuesto de hidrocarburos aprobadas por el Gobierno. En marzo entró en vigor un primer paquete para mitigar las consecuencias de la guerra: el IVA de los carburantes bajó del 21% al 10% y el impuesto de hidrocarburos se redujo hasta el mínimo admitido por la Unión Europea. Las medidas estuvieron vigentes entre el 22 de marzo y el 30 de junio.

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Hasta el final de junio, el precio final del diésel había subido un 18%, hasta 1,506 euros por litro, de acuerdo con los datos de la CNMC recogidos por la agencia. Antes de impuestos, el importe había ascendido un 26%, desde 0,82 hasta 1,039 euros por litro. El segundo decreto ley entró en vigor el 1 de julio y eliminó la rebaja del IVA, aunque mantuvo la reducción del impuesto de hidrocarburos. Ese descuento fue de 15 céntimos por litro durante julio. Al cierre de ese mes, el gasóleo vendido en las estaciones de servicio españolas costaba 1,798 euros por litro, un 24% más que al iniciarse la guerra. Antes de impuestos alcanzaba 1,257 euros, con un aumento del 53%.

Y en agosto, la rebaja fiscal descendió a 10 céntimos por litro. Entre el 28 de febrero y el 31 de agosto, el precio final del carburante pasó de 1,45 a 1,867 euros por litro, un encarecimiento del 28%. El importe previo a impuestos subió entonces un 54%, hasta 1,264 euros por litro. La cifra, muy próxima a la de julio, refleja que el precio del combustible se mantuvo estable durante agosto. El paquete vigente está previsto hasta el 30 de septiembre, pero subida continuada del gasóleo y la gasolina podría llevar al Gobierno a anunciar nuevas ayudas para octubre.

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La inflación del gasóleo superó el 15% en julio, un dato que ha determinado el descuento de septiembre: la rebaja fiscal para el diésel ha vuelto a 20 céntimos por litro, en lugar de reducirse a cinco céntimos como ha ocurrido con la gasolina.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Europa Press/EBS)

Más de 18 millones de vehículos dependen del gasóleo

El 57% del parque español de turismos, vehículos comerciales ligeros, industriales y autobuses utiliza todavía este carburante. La proporción equivale a más de 18 millones de vehículos, según la patronal Anfac e Ideauto.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha advertido de que el precio del gasóleo podría subir hasta 24 céntimos por litro desde el 1 de octubre si el Gobierno no aprueba antes de esa fecha un nuevo paquete de medidas.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha pedido formalmente una reunión “urgente” con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para acordar ayudas directas al carburante.

Con información de EFE

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