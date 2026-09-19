La reflexión de Arturo Pérez Reverte, escritor, sobre lo vivido: “Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas”

Arturo Pérez-Reverte. (Europa Press)

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Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) ha hecho de la aventura, la historia y la guerra tres constantes de su literatura. Antes de dedicarse por completo a escribir, pasó 21 años como reportero de guerra, una experiencia que después ha trasladado de distintas maneras a sus novelas. Desde Territorio comanche hasta El pintor de batallas, las contiendas aparecen en sus páginas no solo como escenario, sino también como una forma de explorar a los propios personajes.

Precisamente a una de esas experiencias alude una de sus frases más conocidas: “Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas”. La cita aparece en El pintor de batallas (2006), la considerada como “la más intensa y turbadora historia de su larga carrera de novelista”.

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La historia tiene como protagonista a Andrés Faulques, un antiguo fotógrafo de guerra que se ha retirado a una vieja torre vigía frente al Mediterráneo. Allí dedica sus días a pintar sobre la pared un enorme fresco circular de 25 metros en el que intenta representar la geometría del caos y la guerra, ordenando los recuerdos acumulados durante tres décadas de conflictos. La llegada de Ivo Markovic, un exmecánico agrícola croata movilizado en las Guerras de Yugoslavia a quien Faulques fotografió en Vukovar en 1991, obliga al protagonista a enfrentarse a las consecuencias de su pasado.

El origen de la cita

La cita es pronunciada cuando mantiene una conversación con Markovic:

“ —¿Por qué este cuadro tan grande, entonces? —Markovic aún contemplaba el niño muerto—. ¿Por qué pintar algo que otro hizo mejor, antes?

—Cada uno debe pintar su parte. Lo que vio. Lo que ve .

—¿Antes de morir?

—Claro. Antes de morir. Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas.

—Una Troya, dice".

Tráiler de 'Old Money', la serie turca de Netflix que ha enganchado a Arturo Pérez-Reverte. (Netflix)

No es una excepción que Pérez-Reverte retrate la fotografía y la guerra en sus novelas. Antes de dedicarse por completo a la literatura, el escritor pasó 21 años, entre 1973 y 1994, trabajando como reportero de prensa, radio y televisión. Primero lo hizo durante 12 años en el diario Pueblo y después durante nueve en los servicios informativos de Televisión Española, especializado en conflictos armados. A lo largo de esas dos décadas cubrió las guerras del Líbano, Eritrea, el Sáhara, las Malvinas, El Salvador, Nicaragua, Chad, Mozambique o Angola, además de la revolución de Rumanía, la guerra del Golfo y los conflictos de Croacia y Bosnia.

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Aquellos años terminaron filtrándose inevitablemente en sus libros. Territorio comanche (1994) nació directamente de su experiencia como reportero en las guerras de Yugoslavia, mientras que la violencia, la memoria y las consecuencias de la guerra reaparecerían después en títulos como El pintor de batallas o Línea de fuego. Desde 1994 dedicado exclusivamente a la literatura, Pérez-Reverte ha construido una bibliografía en la que figuran La tabla de Flandes, El club Dumas, La Reina del Sur, Sidi, El italiano o Revolución, además de las sagas del capitán Alatriste y Lorenzo Falcó. Desde 2003 ocupa, además, el sillón T de la Real Academia Española.

Este 2026 ha recuperado su faceta de corresponsal con Enviado especial, un volumen que reúne las crónicas escritas durante sus años cubriendo conflictos armados, acompañado por el libro Arturo Pérez-Reverte. Fotografías de guerra 1974-1985, que recopila las imágenes tomadas por él. Además, el próximo 20 de octubre publicará su nueva novela, La hipótesis más peligrosa.

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