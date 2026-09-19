Los adiestradores expertos coinciden: adoptar a un cachorro antes de tiempo puede ser perjudicial para su desarrollo futuro

Una perra de pelaje claro reposa atenta junto a sus seis cachorros de diferentes colores mientras reciben su alimento o descansan acurrucados en un espacio interior con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El adiestrador canino Juan Manuel Liquindoli, conocido en TikTok por su cuenta Filosofía Animal, lanzó una advertencia que muchos futuros dueños de mascotas pasan por alto: “Adoptar a perros de 45 días sigue siendo una opción prematura”. En un video que compartió en la red social, explicó que separar al perro de su madre antes de tiempo termina por marcar su forma de ser cuando crece.

“La literatura, la evidencia muestra que lo ideal es que los cachorros pasen por lo menos 60 días con la madre. Idealmente 70”, afirmó Liquindoli. Según el adiestrador, ese período permite el desarrollo de “ciertas habilidades cognitivas y emocionales en el cachorro que lo van a acompañar toda la vida”.

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Qué dice la ley española sobre las adopciones tempranas

Vender o regalar cachorros solamente está permitido bajo algunas condiciones. (Freepik)

La ley en España también va en esa línea y en parte respalda este planteamiento del adiestrador. La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, prohíbe entregar perros, gatos o hurones antes de las ocho semanas de vida, y las multas por saltarse esa norma sin justificación veterinaria pueden llegar a los 50.000 euros. Liquindoli, de todos modos, pide esperar todavía más: su recomendación se acerca a lo que sugieren las organizaciones que estudian el comportamiento canino, no solo al mínimo que marca la ley.

Qué efectos tiene la separación temprana, según los especialistas

Liquindoli identificó varias consecuencias de la separación prematura en su exposición. “Un cachorro que es separado de la madre prematuramente puede tener menos inhibición de la mordida. Son perros que no controlan tanto la fuerza de la mordida y la intensidad, porque la madre y los hermanitos lo enseñan a morigerar esa mordida”, explicó. Esta observación coincide con estudios citados por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), según los cuales los cachorros separados de la camada antes de las ocho semanas presentan con mayor frecuencia problemas de bite inhibition, además de miedo, ansiedad y reactividad frente a otros perros.

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Un alegre hombre ríe mientras su Labrador Retriever de color crema salta para atrapar una pelota de tenis en un soleado parque al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El adiestrador también señaló que la falta de convivencia con la madre y los hermanos afecta la tolerancia a la frustración. “En el vínculo con su madre y también en el vínculo con sus hermanos, van aprendiendo que hay momentos donde la madre está disponible y hay momentos donde no está disponible. Cuando se separan prematuramente, después vemos perros que tienen muchas dificultades con la tolerancia a la frustración y la gestión del estrés en situaciones de dificultad”, sostuvo.

Un informe de la Universidad Purdue sobre bienestar canino documenta hallazgos similares. Los cachorros separados de la madre y la camada antes de las ocho semanas tienden a morder con mayor facilidad e intensidad que aquellos separados después de ese plazo, y pueden desarrollar en la adultez problemas de reactividad, ansiedad y dificultades de apego. La Universidad de Cornell, por su parte, ubica en ocho semanas el mínimo aceptado por veterinarios y criadores, aunque reconoce que la ventana ideal se extiende hasta las 12 semanas.

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En España, un posicionamiento conjunto de etólogos veterinarios recogido por el portal especializado Animal’s Health establece como edad recomendada de adopción el rango de 8 a 10 semanas de vida, siempre que el cachorro haya mantenido contacto continuado con la madre y los hermanos de camada durante ese período. El documento subraya que ese contacto optimiza la capacidad de entrenamiento del animal y favorece su sociabilidad hacia personas y otros perros.

Liquindoli reconoció, no obstante, que existen situaciones que escapan a ese escenario ideal. “A veces hay perritos cachorros que aparecen en un barrio o en la calle y hay que adoptarlo, y ahí lo adoptamos a la edad que sea”, admitió. El especialista distinguió esos casos de los que involucran una decisión planificada, donde recomendó esperar el plazo recomendado antes de separar al cachorro de su entorno original.

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