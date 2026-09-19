España

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El balneario de Balaruc-les-Bains tiene unas finanzas sólidas, pero las autoridades ponen en duda la transparencia de la gestión

Piscina circular con personas usando gorros de baño y una lupa superpuesta en el centro de la imagen.
El balneario más grande de Francia, bajo investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El balneario de Balaruc-les-Bains, el mayor centro termal de Francia, tiene unas finanzas sólidas: facturó 39,5 millones de euros en el último año y acumuló una tesorería de 20,5 millones. Pese a esa solidez, dos informes de la Cámara Regional de Cuentas de Occitania publicados ahora han puesto la gestión bajo la lupa: según las autoridades, la sociedad gestora SPLETH invirtió casi un millón de euros en un equipo para el que nunca obtuvo autorización sanitaria y aprobó remuneraciones muy elevadas a sus directivos sin criterios claros.

Los documentos, revelados por el medio France 3, muestran una inversión de 904.680 euros en una tecnología que sigue sin funcionar tres años después de su compra. Se trata de una serie de dispositivos de hiperionización del agua termal que, según la Cámara Regional de Cuentas, jamás entraron en servicio porque nunca se obtuvieron las autorizaciones sanitarias necesarias para ese método de tratamiento del agua. Los magistrados de la Cámara critican “una cadena de decisiones insuficientemente asegurada” y “una insuficiente justificación de la necesidad” de esa inversión en unos equipos “inútiles”.

PUBLICIDAD

El informe también detecta un potencial conflicto de intereses: un empleado de la SPLETH, hijo de una teniente de alcalde que además es administradora del balneario, participó en la preparación técnica del proyecto por parte del proveedor de esa tecnología. El ayuntamiento y la SPLETH han declarado que no conocían ese vínculo familiar.

Por otro lado, la Cámara Regional de Cuentas también critica el salario del consejero delegado, “fuera de norma”, que multiplica por diez el sueldo mínimo de la empresa. “La diferencia con la segunda remuneración más elevada alcanza el 122%”, destaca el documento. El organismo señaló además que no encontró ningún acta del Consejo de Administración que formalizara su nombramiento oficial ni que fijara su remuneración inicial, pese a que los documentos internos ya lo designaban como director general delegado.

PUBLICIDAD

La SPLETH y el propio directivo han defendido el sueldo: “Esta remuneración debe apreciarse en función del alcance de las responsabilidades ejercidas, del posicionamiento de mercado, de la transversalidad del puesto y del papel desempeñado en el saneamiento y desarrollo de la sociedad”. Los magistrados recomendaron aclarar el estatuto de ese cargo directivo y precisar las competencias de los distintos órganos de gobierno de la sociedad.

Desde 2022 la sociedad distribuyó además cerca de un millón de euros en primas colectivas excepcionales. Los magistrados consideran que esos pagos carecen de control, de evaluación objetiva del desempeño y de validación clara por parte del Consejo de Administración.

El balneario de aguas azul turquesa que es de los más impresionantes del mundo: sus aguas proceden de un acuífero a 2.000 metros de profundidad.

Unas cifras muy positivas, pero con truco

Pese a todo ello, los informes de la Cámara Regional de Cuentas señalan que el balneario tiene “una trayectoria financiera muy favorable”, con un resultado neto de 3,3 millones de euros en el último año. Ese rendimiento depende casi por completo de un solo tipo de actividad. “Esta actuación se apoya en gran medida en las curas termales conveniadas, que representan más del 90% de la facturación”, dice el informe. Se refiere a las actividades cubiertas por la Seguridad Social francesa.

El panorama cambia en las actividades no cubiertas por la Seguridad Social. El bienestar, el ocio acuático y la cosmética acumularon un déficit de 3,4 millones de euros entre 2019 y 2024, según el informe sobre la gestión de la SPLETH. “Estas pérdidas se compensan con los excedentes generados por la actividad termal conveniada”, matiza ese mismo documento. Pero añade que la sociedad “no presenta de manera suficientemente completa los resultados por actividad”.

Temas Relacionados

FranciaPueblos de FranciaEmpresas EspañaSucesos EspañaEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chófer que contrató Jonathan Andic en Quito avala la versión de que le robaron el móvil: asegura que le acompañó a comprar uno nuevo

El acusado por la muerte del empresario Isak Andic aseguró que su teléfono había sido sustraído, por lo que no era posible analizarlo para reconstruir sus llamadas y mensajes

El chófer que contrató Jonathan Andic en Quito avala la versión de que le robaron el móvil: asegura que le acompañó a comprar uno nuevo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

La reflexión de Arturo Pérez Reverte, escritor, sobre lo vivido: “Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas”

El escritor y periodista dejó esta cita en la que considera su “más intensa y turbadora historia”

La reflexión de Arturo Pérez Reverte, escritor, sobre lo vivido: “Nadie debería irse sin dejar una Troya ardiendo a sus espaldas”

Los adiestradores expertos coinciden: adoptar a un cachorro antes de tiempo puede ser perjudicial para su desarrollo futuro

La convivencia prolongada con la madre y la camada resulta determinante para el desarrollo futuro del cachorro

Los adiestradores expertos coinciden: adoptar a un cachorro antes de tiempo puede ser perjudicial para su desarrollo futuro

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”