El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El balneario más grande de Francia, bajo investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El balneario de Balaruc-les-Bains, el mayor centro termal de Francia, tiene unas finanzas sólidas: facturó 39,5 millones de euros en el último año y acumuló una tesorería de 20,5 millones. Pese a esa solidez, dos informes de la Cámara Regional de Cuentas de Occitania publicados ahora han puesto la gestión bajo la lupa: según las autoridades, la sociedad gestora SPLETH invirtió casi un millón de euros en un equipo para el que nunca obtuvo autorización sanitaria y aprobó remuneraciones muy elevadas a sus directivos sin criterios claros.

Los documentos, revelados por el medio France 3, muestran una inversión de 904.680 euros en una tecnología que sigue sin funcionar tres años después de su compra. Se trata de una serie de dispositivos de hiperionización del agua termal que, según la Cámara Regional de Cuentas, jamás entraron en servicio porque nunca se obtuvieron las autorizaciones sanitarias necesarias para ese método de tratamiento del agua. Los magistrados de la Cámara critican “una cadena de decisiones insuficientemente asegurada” y “una insuficiente justificación de la necesidad” de esa inversión en unos equipos “inútiles”.

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El informe también detecta un potencial conflicto de intereses: un empleado de la SPLETH, hijo de una teniente de alcalde que además es administradora del balneario, participó en la preparación técnica del proyecto por parte del proveedor de esa tecnología. El ayuntamiento y la SPLETH han declarado que no conocían ese vínculo familiar.

Por otro lado, la Cámara Regional de Cuentas también critica el salario del consejero delegado, “fuera de norma”, que multiplica por diez el sueldo mínimo de la empresa. “La diferencia con la segunda remuneración más elevada alcanza el 122%”, destaca el documento. El organismo señaló además que no encontró ningún acta del Consejo de Administración que formalizara su nombramiento oficial ni que fijara su remuneración inicial, pese a que los documentos internos ya lo designaban como director general delegado.

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La SPLETH y el propio directivo han defendido el sueldo: “Esta remuneración debe apreciarse en función del alcance de las responsabilidades ejercidas, del posicionamiento de mercado, de la transversalidad del puesto y del papel desempeñado en el saneamiento y desarrollo de la sociedad”. Los magistrados recomendaron aclarar el estatuto de ese cargo directivo y precisar las competencias de los distintos órganos de gobierno de la sociedad.

Desde 2022 la sociedad distribuyó además cerca de un millón de euros en primas colectivas excepcionales. Los magistrados consideran que esos pagos carecen de control, de evaluación objetiva del desempeño y de validación clara por parte del Consejo de Administración.

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El balneario de aguas azul turquesa que es de los más impresionantes del mundo: sus aguas proceden de un acuífero a 2.000 metros de profundidad.

Unas cifras muy positivas, pero con truco

Pese a todo ello, los informes de la Cámara Regional de Cuentas señalan que el balneario tiene “una trayectoria financiera muy favorable”, con un resultado neto de 3,3 millones de euros en el último año. Ese rendimiento depende casi por completo de un solo tipo de actividad. “Esta actuación se apoya en gran medida en las curas termales conveniadas, que representan más del 90% de la facturación”, dice el informe. Se refiere a las actividades cubiertas por la Seguridad Social francesa.

El panorama cambia en las actividades no cubiertas por la Seguridad Social. El bienestar, el ocio acuático y la cosmética acumularon un déficit de 3,4 millones de euros entre 2019 y 2024, según el informe sobre la gestión de la SPLETH. “Estas pérdidas se compensan con los excedentes generados por la actividad termal conveniada”, matiza ese mismo documento. Pero añade que la sociedad “no presenta de manera suficientemente completa los resultados por actividad”.

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