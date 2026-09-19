El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

Un agricultor observa sus tierras, en las que cultiva maíz. (Cassandra Garrison/Reuters)

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El maíz español se vende hoy sobre los 250 euros la tonelada, muy por debajo de los 300 euros que agricultores y ganaderos necesitan para cubrir sus costes de producción. Así lo describen Ignacio Huertas, secretario de Agricultura de UPA, y Arsenio García Vidal, presidente de la Sectorial del Cereal de Asaja, en un año en el que las olas de calor y la sequía adelantaron la cosecha hasta un mes en algunas regiones y redujeron la producción en buena parte de Europa. La contradicción es evidente: menos oferta debería significar mejores precios, pero el mercado no se mueve en esa dirección.

La explicación está en cómo se fija el precio en un país que depende en gran medida de lo que llega desde fuera. España produce apenas 3,5 millones de toneladas de maíz al año, frente a un consumo de 12 millones, por lo que debe importar entre siete y ocho millones de toneladas. Son esos cargamentos, y no la cosecha nacional, los que terminan marcando la referencia en el mercado interior. “Los puertos son los que nos marcan el precio a los cultivadores de maíz nacional”, explica García Vidal a Infobae. Un productor de León o Huesca -agrega- compite directamente contra el precio de entrada del maíz en Tarragona, Gijón o La Coruña, sin margen para negociar condiciones distintas.

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Huertas describe el mismo fenómeno desde otro ángulo. Calcula que la producción española de cereales en su totalidad, con el maíz incluido, caerá este año hasta 18 millones de toneladas, frente a los 26 millones del ciclo anterior, aunque matiza que aún es pronto en la campaña del maíz para lanzar cifras y diagnósticos definitivos. En un mercado que funcionara con normalidad, sostiene, esa reducción de oferta debería empujar los precios al alza. Como eso no ocurre, UPA presentó esta semana una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, después de que las empresas comercializadoras se reunieran de forma unilateral para tratar la situación del sector, un movimiento que la organización agraria interpreta como un indicio de que el mecanismo de formación de precios no funciona con transparencia.

El problema se agrava porque los costes no dejan de subir mientras los ingresos se estancan. Los fertilizantes se encarecieron cerca de un 50%, arrastrados por la guerra en Ucrania y la tensión en Oriente Medio, y el gasóleo agrícola sigue una curva similar. “Vamos a tener una campaña normal de producción, pero no vamos a cubrir prácticamente los gastos que hemos tenido”, resume García Vidal a Infobae, y esa frase resume también la sensación general del sector: producir bien no garantiza ganar.

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Una infografía de Infobae detalla que el precio del maíz en España cotiza en 250 euros la tonelada, por debajo del coste de producción de 300 euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cosecha en Galicia o Aragón cae hasta un 70% y encarece la producción de leche

Detrás de esos números hay, además, una campaña partida en dos. En las zonas de regadío, como León y Huesca, los embalses llegaron con buenas reservas tras un invierno lluvioso, y la producción se ha mantenido dentro de la media esperada. En el secano de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), en cambio, las pérdidas oscilan entre el 30% y el 70%, según las dos organizaciones, mientras que en Aragón la plaga de araña roja podría añadir otro 30% de merma, agravada porque el Ministerio de Agricultura rechazó autorizar con carácter excepcional el acaricida abamectina (un insecticida), pese a los pedidos del sector.

Esa diferencia entre secano y regadío golpea con particular dureza al sector lácteo del norte, donde el maíz se destina en su mayoría a ensilado para el ganado. Sin suficiente forraje propio, los ganaderos deben comprar piensos y forrajes fuera de su comunidad, justo cuando la sequía ha reducido también la disponibilidad de pastos. A eso se suma que el estrés térmico ha provocado una caída de hasta el 20% en la producción de leche por animal, y que la industria láctea impuso en marzo y abril bajadas de entre ocho y diez céntimos por litro sin negociación previa, bajo amenaza de dejar de recoger la leche a quienes no aceptaran la condición.

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En esta ilustración tomada el 20 de junio de 2023 se ven granos de maíz junto a una miniatura de un agricultor. REUTERS/Florence Lo/Ilustración

El precio del maíz no se decide solo en el campo español

El factor que más pesa sobre las expectativas de precio, sin embargo, llega desde fuera de España. Francia, el mayor productor europeo, atraviesa su peor campaña de maíz grano desde 1980: UPA calcula que la siembra cayó un 19% y que la producción bajaría de 13 a 10 millones de toneladas, mientras que datos posteriores de FranceAgriMer, la agencia oficial francesa, elevan esa caída hasta el 35% interanual, con apenas el 27% del cultivo en buen estado. A ese cuadro se agrega que Estados Unidos redujo su cosecha de maíz mientras Argentina la aumentó, un cruce de tendencias que Huertas y García Vidal leen como un argumento a favor de una futura corrección al alza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

García Vidal suma un factor de fondo a la ecuación: la Unión Europea prohíbe sembrar maíz transgénico, pero permite que buena parte de las importaciones sí lo sean, con variedades más resistentes a la sequía y a las plagas. “Solo pedimos que todo lo que se importe se produzca en las mismas circunstancias que en España”, plantea, y extiende la comparación a los estándares laborales vigentes en los países de origen de esas importaciones. Con la oferta europea a la baja y los costes internos en aumento, ambas organizaciones coinciden en que el precio del maíz debería subir en las próximas semanas, aunque por ahora sigue lejos de cubrir lo que cuesta producirlo.

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