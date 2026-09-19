España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

España superó los 56.000 puntos de recarga operativos de vehículos eléctricos en el primer semestre de 2026.

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España avanza hacia la movilidad eléctrica, pero el ritmo todavía no es suficiente para cumplir los objetivos fijados para el final de la década. Ha superado con holgura el objetivo intermedio establecido por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2025, pero el escenario cambia cuando se mira hacia 2030.

A cierre del primer semestre de 2026 se había alcanzado el 17,5% del objetivo de 5,5 millones de vehículos eléctricos previsto para 2030, según recoge el VI Informe Movilidad Eléctrica en España, dirigido por May López, profesora de OBS y directora de Empresas por la Movilidad Sostenible. El informe señala que lograr el objetivo es técnicamente posible, aunque exige acelerar de forma considerable el ritmo de adopción. “Se trata de un objetivo alcanzable, pero solo a un ritmo de adopción como el marcado por el Reino Unido”, recoge el estudio.

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Durante el primer semestre de 2026, los turismos electrificados aumentaron un 37,9% y ya representan el 21,8% del conjunto de vehículos. Los eléctricos puros han llegado incluso a duplicar las ventas de los diésel. Sin embargo, el parque de turismos enchufables apenas supone todavía el 2,3% del total, lo que muestra la distancia entre el crecimiento de las matriculaciones y la transformación efectiva del parque automovilístico.

Madrid multiplica por cuatro el objetivo

El avance tampoco se produce de manera homogénea en todo el territorio. Madrid ha llegado a cuadruplicar el objetivo intermedio marcado para 2025, hasta alcanzar el 414%, mientras Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco y Navarra también han superado la meta. En el extremo contrario aparecen Ceuta, con un cumplimiento del 33%, y Extremadura, con el 52%.

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Esta desigualdad territorial no se limita a las matriculaciones. También afecta a la infraestructura necesaria para que los vehículos eléctricos puedan circular con normalidad. España cerró el primer semestre de 2026 con 56.682 puntos de recarga operativos, después de sumar 53.072 durante 2025, un 37% más que el año anterior. La recarga ultrarrápida, además, aumentó un 58,2%.

Pese a este crecimiento, el país sigue lejos del objetivo de 340.000 puntos de recarga previsto para 2030 y se sitúa en torno al 17% de esa meta. Además, casi uno de cada cuatro puntos instalados, concretamente el 23,9%, permanece fuera de servicio. La brecha territorial vuelve a ser evidente: Madrid registra más de siete veces la ratio de vehículos por cargador de Extremadura, con 37,7 frente a 5,3.

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El gran cuello de botella está en la red de recarga

Uno de los principales obstáculos, según el informe, son los plazos necesarios para conectar los nuevos puntos de recarga a la red eléctrica. En España pueden llegar hasta los tres años, frente a entre cinco y doce meses en los países vecinos. Según el estudio, estos retrasos ya han supuesto un coste superior a 263 millones de euros durante 2026.

La situación es especialmente relevante en un país donde el 65,3% de la población vive en pisos y no dispone necesariamente de una plaza de garaje privada en la que instalar un cargador. De hecho, el 47,2% de los ciudadanos considera insuficiente la red actual de recarga. La diferencia de costes también es significativa: recorrer 100 kilómetros mediante recarga doméstica cuesta unos 2,75 euros, frente a los 8,56 euros del diésel. En cambio, la recarga rápida pública alcanza los 8,37 euros por cada 100 kilómetros.

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Los autores del informe plantean que la infraestructura debería convertirse en un servicio básico de carácter local. “Establecer programas públicos municipales de infraestructura de recarga, de forma análoga al alumbrado público, permitiría instalarla y mantenerla conforme a criterios de eficiencia energética y de energía renovable”, asegura May López.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

España vende más eléctricos, pero fabrica menos

La evolución de las ventas contrasta con la situación de la industria. España cayó en 2025 hasta la novena posición mundial en producción de vehículos, una tendencia que se ha mantenido durante la primera mitad de 2026. La fabricación de eléctricos puros descendió un 6,2%, hasta su nivel más bajo desde 2021, mientras las ventas de estos vehículos aumentaron con fuerza.

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Esta evolución refleja que los consumidores españoles demandan más coches eléctricos, pero una parte creciente de esa demanda se cubre con vehículos fabricados fuera del país. China concentra cerca del 75% de la producción mundial de vehículos eléctricos, unos 16 millones de unidades, y sus exportaciones superan los 2,5 millones.

La industria china también gana presencia en mercados relevantes para los fabricantes españoles. En México, por ejemplo, las marcas chinas ya alcanzan el 17% del mercado pese a un arancel del 50%. Al mismo tiempo, España se está consolidando como polo industrial de fabricantes chinos en Europa.

La batería se convierte en la batalla industrial

El escenario no implica, sin embargo, que España carezca de margen para competir. El país mantiene una posición relevante como fabricante de componentes para automóviles, con exportaciones valoradas en 24.688 millones de euros en 2025, y ocupa el cuarto puesto europeo.

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Además, los proyectos anunciados para la fabricación de baterías acumulan inversiones comprometidas de alrededor de 13.000 millones de euros y prevén generar unos 12.000 empleos directos e indirectos. Entre las iniciativas figuran proyectos de Envision, PowerCo, Seat, Mercedes-Benz, Stellantis y Renault.

“La transición eléctrica ya no es una promesa, es una carrera industrial. España tiene talento, energía y posición geográfica para liderarla, pero el dato es claro: si no fabricamos aquí baterías, componentes y vehículos, otros capturarán el valor que nosotros generamos. La oportunidad existe, pero la estrategia y el liderazgo hay que construirlos”, asegura May López.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

El híbrido enchufable gana terreno frente al eléctrico puro

En el mercado español, la transición tiene una particularidad debido a que los híbridos enchufables avanzan incluso más rápido que los eléctricos puros. Los BEV (Battery Electric Vehicle) crecieron un 77,1% en 2025 y alcanzaron el 8,8% de las matriculaciones, mientras los vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV) aumentaron un 111,7%, hasta el 10,8%.

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España se ha convertido así en el único país europeo donde las ventas de híbridos enchufables superan a las de eléctricos puros. La tendencia se ha mantenido durante el primer semestre de 2026. El precio también comienza a jugar a favor de los eléctricos: el coste medio de un BEV cayó un 4,6% en 2025, aunque todavía se situó un 6,7% por encima del precio medio de un vehículo.

En este contexto, el 49% de los españoles reclama incentivos para comprar un vehículo eléctrico. El Plan Auto+, aprobado en febrero de 2026, contempla ayudas de hasta 4.500 euros para turismos eléctricos particulares, siempre que el precio del vehículo no supere los 45.000 euros.

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El informe también advierte de otro problema menos visible: el tamaño de los coches eléctricos. Los SUV y grandes turismos representan cerca del 70% de los modelos eléctricos disponibles en el mundo y utilizan baterías un 25% mayores que las de un turismo mediano con una autonomía similar. Por ello, “es necesario avanzar en la eficiencia del vehículo; de hecho, cada vez más países están desincentivando los vehículos grandes e incentivando la compra de vehículos pequeños”, afirma López.

9,2 millones de eléctricos vendidos en el mundo en el primer semestre

La transición continúa avanzando a escala mundial, pese a las diferencias regionales. En el primer semestre se vendieron 9,2 millones de coches eléctricos, equivalentes al 24% del mercado. Las ventas descendieron un 1% respecto al mismo periodo del año anterior, condicionadas principalmente por China, donde cayeron cerca de un 20%, mientras Europa creció un 30%.

El segundo trimestre recuperó impulso y las ventas marcaron récord en 50 países. Para el conjunto de 2026, el informe prevé que los eléctricos alcancen el 29% de las ventas mundiales.

La presión ambiental sigue siendo uno de los argumentos centrales de la electrificación. Las emisiones de CO₂ de los turismos continúan un 63% por encima de los niveles de 1990 y el parque español alcanza ya los 38,6 millones de vehículos, un 3,5% más que un año antes. Más del 40% tiene más de 15 años y solo una cuarta parte dispone de etiqueta medioambiental. En el análisis de todo el ciclo de vida, el vehículo eléctrico de batería continúa siendo la alternativa con menor huella: puede emitir hasta un 73% menos que un vehículo de gasolina.

Un automóvil eléctrico cargando su batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materias primas más caras

La transición también plantea nuevos retos industriales, especialmente por la dependencia de materias primas. China sigue siendo dueña de la mayoría de las materias primas necesarias para producir vehículos eléctricos, junto a otros países como la República Democrática del Congo e Indonesia. El incremento de la demanda ha disparado el precio de algunas de ellas, como el cobalto, que se ha duplicado en 2025, y el litio, que se ha encarecido aún más.

“Este contexto refuerza, más que nunca, la necesidad de diversificar el suministro y de avanzar en la recuperación de materiales dentro de la propia UE”, opina May López. En paralelo, el nuevo reglamento europeo sobre vehículos al final de su vida útil busca aumentar la recuperación de aluminio, cobre y tierras raras. El coste estimado de estas medidas para el consumidor será inferior a 70 euros por vehículo.

El estudio incide en que España vende cada vez más vehículos electrificados y cuenta con una industria de componentes y baterías con capacidad de crecimiento, pero mantiene importantes déficits en fabricación de eléctricos, infraestructura de recarga y despliegue territorial.

Por ello, “es necesario acompasar los objetivos de electrificación con la capacidad real de ejecución de la infraestructura y aportar mayor seguridad regulatoria, la agilización administrativa, transparencia sobre la capacidad disponible de la red y plazos predecibles para las conexiones”, recomiendan los autores del informe. A su juicio, “evitar los conflictos de interés, promover la libre competencia y agilizar los trámites beneficiaría a los consumidores en forma de menores precios, mejores productos y mayor innovación en el largo plazo”.