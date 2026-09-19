Naomi Watts da vida a una nazi infiltrada en Nueva York en ‘La esposa perfecta’: “Es un personaje como nunca había hecho antes”

SAN SEBASTIÁN, 19/09/2026.- La actriz británica Naomi Watts este sábado durante la presentación de su película 'The housewife' en el Festival de Cine de San Sebastián, donde esta noche recibirá el Premio Donostia de la 74 edición del certamen. EFE/Javier Etxezarreta

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La actriz Naomi Watts se siente muy orgullosa de Mulholland Drive y en deuda con David Lynch, pero quiere que el público empiece a verla de otra manera. Al menos eso es lo que ha quedado claro con su llegada al Festival de San Sebastián, el cual la recibía con una gran ovación y la imagen de ella junto a Laura Harring en la retina. No obstante, la británica se ha encargado de demostrar con su último papel que, más allá de premios honoríficos, aun le queda mucho por demostrar y disfrutar en el mundo del cine.

La actriz de 57 años aterrizaba en la ciudad para recibir el Premio Donostia, uno de los dos premios honoríficos que se entregan en esta 74ª edición del festival, junto al de Werner Herzog, quien justo ayer revelaba que había intentado trabajar con Watts. No fue posible ya que, como explicaba esta misma mañana en el Kursaal la actriz, sus hijos eran demasiado pequeños y quería pasar tiempo con ellos. De directores iba la cosa, pues durante la rueda de prensa, en la que le mencionaban nombres de grandes cineastas con los que había colaborado -Clint Eastwood, David Cronenberg, Alejandro Gónzalez Iñárritu, el propio Lynch o J.A. Bayona- ella lanzaba otro como colaboración soñada: Paul Thomas Anderson.

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Mientras espera la posible llamada del director de Una batalla tras otra, Watts ha encontrado un nuevo gran rol en La esposa perfecta (The Housewive), la película que presenta estos días en el festival para demostrar que se puede recoger un premio honorífico mientras sigues muy presente en la industria. Una industria que, como ella recordaba, estuvo a punto de darle la espalda de no ser por la intervención de Lynch: “Como mi personaje, yo fui a los EEUU con esperanzas y sueños, y los he superado con creces. Fue increíble trabajar con Lynch, llevaba muchos años buscando un trabajo y él vio algo en mi debajo de tantas capas que tenía. Me dio la oportunidad de mi vida y nunca lo olvidaré”.

Naomi Watts en 'La esposa perfecta'

De aspirante a estrella

Con el recuerdo de Lynch tan presente, Watts reconocía que ella vivió una situación algo crítica. “Empecé tarde para las normas de Hollywood, se me dijo que me pusiera las pilas con 30 o me despedía con 40. Y aquí estamos, mirad los Emmys de la semana pasada con actrices de mas de 50 años. Las mujeres consumen televisión y cine y sus historias se tienen que contar”, razonaba la británica, quien a sus casi 58 años -los cumplirá el 28 de este mes-, puede decir que ha encontrado uno de los papeles más difíciles de interpretar en toda su carrera: el de una nazi infiltrada en los Estados Unidos.

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“Creo que es un papel muy complicado. Estaba nerviosa y tenía mucho miedo, procrastiné y no estaba segura si podría interpretarla”, confiesa la intérprete, quien revela que fue el hecho de estar basada en una historia real lo que le llevó a aceptar finalmente el rol. “Es un hecho real, no tenía ni idea de ella pero al leer el guion pasaba página y página con sorpresa. Esta dualidad de una mujer que había cometido crímenes horribles se fundía con esta buena vecina, ciudadana y mujer. Vivir con ese secreto fue interesante para mí como actriz. Estoy buscando hacer cosas nuevas pero tengo un tema recurrente que es el dolor y la identidad”, detallaba la actriz de King Kong, quien finalmente admitía echando la vista atrás la singularidad de la propuesta. “Es un personaje como no había hecho nunca antes, algunos dirán que estoy en una edad para interpretar a una villana”.

Imagen de 'La esposa perfecta'

La historia de Hermine Braunsteiner

Watts da vida en la película a Hermine, una inmigrante de origen austríaco que después de varios años viviendo en Queens junto a su marido, decide aplicar para obtener la ciudadanía estadounidense. No hay nada que invite a pensar en que no se la concedan: es una gran esposa, una estupenda cocinera y una vecina muy volcada en la comunidad tanto en la iglesia como en las reuniones de otras mujeres. Sin embargo, un repentino soplo lleva a un joven periodista del New York Times a investigar el paradero de un posible nazi. Creyendo que se trata del esposo de Hermine, este empiece a intercambiar confidencias y grandes momentos con la mujer, sin saber que es ella quien arrastra un oscuro pasado tras de sí.

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“Creo que el odio está subiendo y esta película me interesó hace 8 años y ahora es un tema candente. Espero que inicie un debate de lo que ocurrió aquel entonces. Tenemos que hacer todo lo posible para no volver a ese tiempo”, contaba Watts flanqueada por el director Ben Shirinian y el resto del reparto. Se trata de una historia real, la de Hermine Braunsteiner, la primera mujer nazi con pasaporte estadounidense, aunque el desenlace de su historia será mejor que lo descubra cada espectador por su cuenta al ver La esposa perfecta, una de esas películas que sin duda ya han dejado huella en esta edición del Festival de San Sebastián.