Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé en su entrevista con el diario AS (AS)

Guardar

Kylian Mbappé ha fijado como objetivo recuperar el Balón de Oro para el Bernabéu y vincula esa ambición a la exigencia de jugar en el Real Madrid, un club que considera necesario para dejar huella en la historia del fútbol. En una entrevista exclusiva con AS, publicada al completo este jueves, el francés ha defendido que el premio debe volver a la afición madridista.

El delantero francés, que suma dos temporadas y media en el Real Madrid, ha afirmado que peleará por “intentar traerlo de vuelta al Real Madrid”. Mbappé entiende el galardón individual como una obligación competitiva de la plantilla y como una recompensa destinada a devolver ilusión a los seguidores del club.

PUBLICIDAD

“Creo que si quieres pertenecer a la historia del fútbol, tienes que pasar por el Real Madrid”, ha declarado el futbolista. La entrevista también recoge su adaptación a España, donde dice haber encontrado una tranquilidad que no tenía en Francia y donde todavía aspira a conocer mejor la cultura del país.

Mbappé ha explicado que solo dejó de sentirse plenamente cómodo en Madrid durante sus primeros días, cuando aún no tenía casa. “En cuanto tuve mi casa, siempre fui feliz en Madrid y en España”, ha señalado, antes de destacar el respaldo recibido: “Jugar en el Bernabéu cada semana es un privilegio”.

PUBLICIDAD

El Balón de Oro y Lamine Yamal

El francés ha presentado la conquista del premio como una meta colectiva antes que como una reivindicación personal. “Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable”, ha dicho a AS antes de concretar su deseo: “Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid”.

Mbappé ha añadido que el reconocimiento debería regresar “a los madridistas” para “darles ilusión”. El delantero ha situado al público en el centro de su candidatura al sostener que esa afición “se la merece más que todo el mundo”.

PUBLICIDAD

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Elche en La Liga de España, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Alberto Saiz)

La candidatura del madridista coincide con la de Lamine Yamal, figura del FC Barcelona. El jugador azulgrana ha dicho en Universo Valdano que se concedería el galardón al “mejor jugador del mundo” y ha situado a Mbappé como el otro principal aspirante: “Creo que a lo mejor somos dos, yo y Mbappé, pero creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado”.

Mbappé ha evitado responder a esa comparación en términos de rivalidad. Sobre Yamal, ha declarado que es “un jugador de gran talento” y que tiene la sensación de que construirá “una gran carrera”, al tiempo que le ha deseado lo mejor.

PUBLICIDAD

El delantero tampoco ha querido valorar en profundidad el inicio de temporada del Barcelona. “No me gusta hablar de los otros equipos porque yo no estoy ahí, no sé lo que hacen. Han ganado partidos, pero es el inicio de la temporada”, ha indicado, aunque ha admitido la fragilidad reciente de un Real Madrid que llegó al verano sin títulos.

Florentino, Mourinho y el derbi en el Metropolitano

El atacante ha atribuido un papel determinante a Florentino Pérez en su llegada al club. Mbappé ha revelado que mantuvo contacto con el presidente durante una década antes de vestir de blanco y ha recordado que le repetía que algún día jugaría en el Real Madrid: “Aquí estoy y, además, muy feliz”.

PUBLICIDAD

El jugador ha calificado a Pérez como “el mejor presidente del mundo” y le ha agradecido lo que ha hecho y continúa haciendo por él. También ha dejado elogios para José Mourinho, a quien define como “una de las personas más inteligentes que he visto en mi vida”, además de “un líder”, “una persona muy especial” y “un entrenador de leyenda”.

Mbappé ha respondido a quienes reducen su aportación al equipo a los goles con una aceptación de la crítica: “Es su opinión. Con los años, con la experiencia, aprendí que en el fútbol cada uno tiene su opinión y hay que aceptarla”. Aun así, ha reconocido que un solo encuentro sin marcar alimenta su competitividad: “No espero a tres o cuatro, con uno me basta”.

PUBLICIDAD

Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

El francés ha explicado que esa frustración le impulsa a afrontar el siguiente partido con mayor determinación. También ha definido su tarea en la carrera por el Balón de Oro como una cuestión de rendimiento: “Mi trabajo se limita a convencer a la gente que vota y convencer con fútbol”.

Sobre sus compañeros, ha rechazado elegir un único socio ofensivo porque cada uno aporta cualidades diferentes. Ha citado a Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Arda Güler, Brahim, Diomande y Espí, y ha augurado que Carlos Espí “va a meter muchos goles esta temporada” por su conexión con el gol.

Mbappé ha asumido igualmente la derrota de Francia ante España en el Mundial sin buscar explicaciones externas: “Han ganado y en el fútbol, cuando ganas, tienes razón”. Su siguiente desafío es el derbi del 20 de septiembre ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, un duelo que ha descrito como “un partido con mucha tensión” y de especial relevancia para el madridismo.

PUBLICIDAD