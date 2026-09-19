Lucas González, de Andy y Lucas, muestra su nueva nariz tras una reconstrucción en Turquía: “Estuve semanas con una pomada que me pudría la nariz”

El resultado de la nueva nariz de Lucas. (Mediaset)

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La expectación por conocer la evolución de Lucas González ha llegado a su fin. El exintegrante del célebre dúo Andy y Lucas ha reaparecido en el plató del programa ¡De Viernes! de Telecinco para mostrar por primera vez la imagen de su nariz completamente reconstruida. Tras haber permanecido varias semanas apartado del foco mediático y someterse a un complejo procedimiento quirúrgico en Turquía, el cantante gaditano decidió dar la cara ante la audiencia, quitarse la mascarilla y explicar con total franqueza el calvario físico y emocional que ha atravesado durante los últimos meses.

El origen de este drama médico se remonta a una intervención previa a la que el artista se sometió para corregir problemas respiratorios y una desviación en el tabique. Lejos de ser una simple cuestión estética, la situación se complicó cuando las secuelas de aquella primera operación, sumadas a un error en el tratamiento posterior, provocaron un severo deterioro en sus tejidos nasales. La destrucción progresiva de su carne le impedía respirar con normalidad, obligándole a buscar con urgencia especialistas capaces de acometer una reconstrucción de altísima complejidad.

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En una conversación intimista conducida por Santi Acosta, el músico se mostró cercano, transparente y aliviado por haber superado la fase más crítica de su dolencia. Durante la emisión de ‘¡De Viernes!’, el artista compartió el detalle de un proceso que afectó tanto a su salud como a su estabilidad personal. Consciente del revuelo provocado por sus pasadas evasivas sobre el tema, González afrontó las preguntas más delicadas sin rodeos y detalló el camino que aún le queda por delante para lograr una recuperación plena.

El grave error con la pomada

Durante su intervención en el formato nocturno de Telecinco, Lucas González rememoró el momento en que todo comenzó a torcerse. Tras una actuación en el Movistar Arena en 2024, decidió acudir al quirófano para solucionar sus problemas de respiración. Sin embargo, lo que parecía una intervención menor derivó en un auténtico problema a causa del mal uso de la medicación prescrita. El propio cantante reconoció su grave equivocación: “En la primera operación me puse una pomada que me pudría la nariz y estuve como 4 o 5 semanas poniéndomela”, confesó ante los espectadores, admitiendo que un producto que no debía aplicarse más de cinco días terminó destruyendo su tejido nasal.

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La ruptura de Andy y Lucas

La deformación física se hizo evidente al ver unas fotografías tomadas durante una alfombra roja. Cuestionado sobre el motivo por el cual negó en un principio haber vuelto a pasar por el quirófano, el artista se disculpó públicamente y justificó su postura en ‘¡De Viernes!’: “Era una mentira piadosa, yo estaba protegiendo a los míos. Siento mucho si en algún momento, al principio, dije que no me había hecho nada. No me considero una persona mentirosa”.

Una compleja operación en Turquía

Encontrar cirujanos dispuestos a asumir una reconstrucción de tal magnitud no fue fácil. Según relató en el plató, varios médicos en España declinaron intervenirlo por la dificultad del caso y la presión añadida de su proyección pública. Finalmente, se diseñó un operativo conjunto entre un médico de Barcelona y un especialista turco. “Entre él y el cirujano turco fueron las dos personas encargadas. Uno supervisando y el otro llevándolo a cabo. Me explicaron todo perfectamente y que me iban a coger parte del cartílago y un trocito de costilla”, reveló Lucas González en ¡De Viernes!.

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A pesar de que el resultado actual deja ver una nariz recta y con un aspecto natural, el proceso de curación no ha terminado. El cantante deberá portar retenedores internos en los orificios nasales hasta finales de octubre para sostener la estructura y se mantendrá bajo un riguroso tratamiento de antibióticos por ocho semanas. Pese a las molestias, el artista se muestra satisfecho con el trabajo realizado: “Por eso todavía se me ve inflamada. Yo creo que, para no llevar ni veinte días, la forma de la nariz la tengo”. Con esta intervención, el músico inicia una etapa de tranquilidad, confiado en dar por cerrado este complicado capítulo.