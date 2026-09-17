Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

El piloto español Fernando Alonso (REUTERS/Bernadett Szabo)

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Fernando Alonso no se guarda nada. Tras cruzar la línea de meta en el Gran Premio de España, decimoséptimo y a dos vueltas del ganador, Kimi Antonelli, el asturiano fue directo al grano: “El motor ha sido muy malo”. Lo dijo sin rodeos, y es que ya no tiene ganas de disimular una frustración que lleva meses acumulando.

“Creo que hoy me ha costado controlar el turbo, y casi se me cala el motor en las paradas en boxes y también en algunas de las banderas azules, al dejar pasar a los demás y reducir la velocidad”, explicó después. Su malestar, sin embargo, no se queda solo en lo mecánico.

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Alonso lleva tiempo cuestionando también la filosofía de los motores actuales, con un peso cada vez mayor de la parte eléctrica. Ya lo dijo tras el Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, cuando criticó el sistema de recuperación de energía y el superclipping: “No necesitas ninguna intervención ni talento del piloto para adelantar a un coche que va delante. No necesitas frenar más rápido que nadie, no necesitas adelantar por fuera, no necesitas correr ningún riesgo”.

Formula One F1 - Spanish Grand Prix - Madring, Madrid, Spain - September 12, 2026 Aston Martin's Fernando Alonso during qualifying REUTERS/Jon Nazca

Un proyecto que se prepara para 2027, no para 2026

Aston Martin ya ha tomado una decisión: no habrá más evoluciones para el coche este año. Todo el esfuerzo, incluido un aligeramiento previsto para las próximas citas, se guarda para 2027, la temporada en la que el equipo espera empezar a rentabilizar la llegada de Adrian Newey. Mientras tanto, Honda reconoce que su único margen real pasa por ajustar la calibración.

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Pero para Alonso, cada décima cuenta. Quiere saber qué proyecto tendrá entre manos si decide seguir, y ha puesto un ejemplo muy concreto sobre la mesa: una curva como la 12 de Madring debería ser un lugar donde el talento del piloto marque la diferencia, no una zona donde la gestión de la batería pese más que la conducción.

“No podemos esperar hasta 2031 para tener un deporte como Dios manda. Creo que es mi responsabilidad ayudarlos con mi experiencia para hacer todo lo posible por mejorar este tipo de cosas”, ha señalado, dejando claro que no se limita a quejarse: se ofrece a participar en el debate.

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La FIA no quiere perder a su bicampeón

Las palabras del asturiano han provocado una reacción directa de Mohammed Ben Sulayem. El presidente de la FIA ha reconocido públicamente que quiere hablar con Alonso para conocer sus preocupaciones: “Quiero escuchar al bicampeón mundial qué es lo que quiere, ya que es el piloto, y que venga y me diga qué quiere que hagamos para mejorar estos resultados”.

Ben Sulayem fue todavía más contundente al hablar de su continuidad: “De ninguna manera podemos permitir que Fernando se vaya. Alonso, un gran campeón, se vaya solo por las circunstancias. Esa no es la manera de abandonar la etapa”.

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Hasta los rivales piden ayudar a Honda

Lo más llamativo de todo este culebrón es que ni Mercedes ni Red Bull se han opuesto a que la FIA facilite las cosas a un rival directo. Toto Wolff fue especialmente claro: “El ADUO fue diseñado como un mecanismo de recuperación, y esa fórmula fue desbloqueada para Honda. Y necesitan más. Y creo que la conversación que el presidente tuvo con Alonso es bastante justa”. Red Bull, a través de Laurent Mekies, se ha movido en la misma línea, mostrándose abierto a discutir soluciones si un competidor atraviesa dificultades serias.

El coche de F1 de Aston Martin. (Europa Press)

Aston Martin espera, pero ya tiene un plan B

Dentro del equipo tampoco quieren forzar los tiempos. Mike Krack ha dejado claro que la intención es seguir con el asturiano, aunque entienden que necesita margen para decidir: “Siempre hemos dejado claro que el equipo quiere seguir con él, pero tenemos que respetar la opinión de Fernando y el tiempo que quiera tomarse”.

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Pedro Martínez de la Rosa fue todavía más explícito al reconocer que existe una alternativa por si el asturiano decide no continuar: “Lógicamente hay un plan B. Todo equipo siempre tiene que tenerlo, pero ahora mismo estamos trabajando en el plan A, que es que Fernando continúe. Para nosotros es muy importante que siga”.

De fondo, hay un precedente que nadie en el paddock olvida: Alonso ya abandonó la Fórmula 1 a finales de 2018, en buena parte harto de los problemas con Honda en McLaren. Volvió en 2021 con Alpine y, desde 2023, corre en Aston Martin. Es el piloto con más Grandes Premios disputados de la historia, pero el camino que está tomando la F1 lo separa de la continuidad al volante. Por el momento, su futuro seguirá en el aire hasta la temporada que viene.

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