Se recupera ‘Glaxo’, la gran novela de Hernán Ronsino: un thriller violento, a modo de wéstern, con la historia argentina reciente como telón de fondo

'Glaxo', de Hernán Ronsino (Sexto Piso)

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La novela Glaxo de Hernán Ronsino volverá a las librerías españolas gracias a una nueva edición de Sexto Piso que recupera un crimen privado para examinar la memoria colectiva de un pueblo bonaerense atravesado por la violencia, el deseo, la traición y los silencios de la historia argentina.

Publicada originalmente en Argentina en 2009, Glaxo ocupa el segundo lugar de la trilogía pampeana, entre La descomposición y Lumbre. La novela concentra su acción en la periferia de una localidad de la provincia de Buenos Aires, entre una fábrica, una peluquería y unas vías de tren. Un episodio violento altera la aparente normalidad de ese paisaje y condiciona durante décadas la vida de quienes lo habitan.

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Cuatro narradores reconstruyen los hechos desde monólogos situados en 1959, 1966, 1973 y 1984. Vardemann, Bicho Souza, Miguelito Barrios y Folcada ofrecen versiones parciales, cargadas de sospechas, recuerdos y omisiones, sin llegar a resolver por completo qué ocurrió.

De la violencia local a la violencia estructural

La estructura convierte al lector en testigo e investigador. Cada voz ilumina un fragmento del crimen pasional y de las traiciones que lo rodean, pero preserva zonas oscuras que impiden fijar una verdad definitiva sobre los personajes y sus responsabilidades.

Podría definirse como una aproximación latinoamericana del western: la pampa, las vías que desaparecen, la fábrica y los espacios cotidianos dejan de ser decorado para adquirir el peso de un territorio marcado por la violencia privada y el pasado nacional.

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'Glaxo', de Hernán Ronsino (Sexto Piso)

La brevedad de la novela, de poco más de cien páginas, intensifica el efecto de su narración fragmentaria. Ronsino desplaza la cronología y deposita en el lector la tarea de enlazar ecos, indicios y versiones enfrentadas de una misma historia.

La violencia no queda limitada al ámbito íntimo. El texto vincula el relato de los protagonistas con la historia colectiva argentina mediante alusiones a los fusilamientos de José León Suárez de 1956 y a la última dictadura militar, desarrollada entre 1976 y 1983.

Uno de los ejes de esa conexión es el epígrafe tomado de Operación masacre, de Rodolfo Walsh. La obra de Walsh documentó la ejecución de civiles peronistas por orden del Gobierno de facto en un basural de José León Suárez, meses después del derrocamiento de Juan Domingo Perón; al menos siete víctimas sobrevivieron y aportaron sus testimonios al libro.

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Conexión con la política argentina

El crítico Ricardo Piglia sostuvo en Tesis sobre el cuento. Los dos hilos que todo relato cuenta dos historias: una visible y otra secreta, construida con lo no dicho, el sobreentendido y la alusión. Glaxo desarrolla ese mecanismo al situar en primer plano el crimen y sus consecuencias personales, mientras deja que la historia política argentina emerja de forma indirecta.

La presencia de Walsh no se reduce a una cita literaria. El novelista también alude a la dictadura de la que el autor de Operación masacre fue víctima tras publicar su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, un texto que denunció el terrorismo de Estado.

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Las primeras imágenes del filme de Sebastián Naishtat que participará de la Competencia Oficial en San Sebastián (Video: Rei Pictures)

La trayectoria del escritor nacido en Chivilcoy en 1975 incluye cinco novelas, un volumen de relatos y los ensayos Notas de campo, de 2017, y Antes de leer, de 2025. Es escritor, sociólogo y docente universitario, y ha recibido el Premio Anna Seghers en 2020, el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires por Cameron en 2021, el Premio de la Crítica de la Fundación El Libro por Una música en 2023 y el Diploma al Mérito Konex en la categoría de Novela en 2024.

La historia ha sido adaptada al cine, dirigida por Benjamín Naishtat y protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe y se presenta en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, donde opta a la Concha de Oro.

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