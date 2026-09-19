España

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

El grupo parlamentario reclama que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ponga fin a lo que considera “desacato parlamentario”

El PP vuelve a citar en el Senado a Marlaska, Robles y Albares por la crisis de Ceuta tras su "plantón" en agosto (Jesús Hellín - Europa Press)
El PP vuelve a citar en el Senado a Marlaska, Robles y Albares por la crisis de Ceuta tras su "plantón" en agosto (Jesús Hellín - Europa Press)
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El Partido Popular ha registrado por segunda vez desde la entrada masiva a Ceuta la solicitud de comparecencia ante el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, según información de Europa Press. La petición busca que los tres den explicaciones sobre la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 y 31 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde entonces.

Los tres ministros habían sido citados en agosto, pero no acudieron a esa primera convocatoria. En su lugar, optaron por comparecer días después ante el Congreso de los Diputados, donde cada departamento ofreció su versión sobre lo sucedido en Ceuta. Para la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, esa comparecencia en el Congreso no resuelve la petición pendiente en el Senado. Según recordó, declarar en la Cámara Baja “no sustituye ni repara la comparecencia regularmente reclamada por el Senado”.

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La ausencia de los ministros llevó entonces al PP a acudir al Tribunal Supremo con una medida cautelarísima, con la que pretendía que el alto tribunal obligara a los tres a presentarse en el Senado antes de que terminara agosto. La Sala de Vacaciones del Supremo rechazó la petición al considerar que no quedaba acreditada la urgencia necesaria para resolver sin dar audiencia a la parte contraria. El tribunal argumentó, además, que las explicaciones de los ministros no perdían validez si se ofrecían ya en el periodo ordinario de sesiones, que arrancaba el 1 de septiembre.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" el informe en el que se atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

Un asunto que llegó también al Constitucional

Además del recurso ante el Supremo, el PP trasladó el caso al Tribunal Constitucional, al entender que la falta de comparecencia de los tres ministros constituye un episodio sin precedentes. García sostuvo que la Cámara Alta se enfrenta a “un hecho inédito y único en nuestra democracia”.

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La formación considera que la actitud de los ministros contradice el artículo 66.2 del Reglamento del Senado, que establece que “los miembros del Gobierno y demás autoridades están obligados a comparecer ante las Comisiones”. Con ese argumento, García exigió que Marlaska, Robles y Albares “salgan de su desacato parlamentario y cumplan con la ley acudiendo al Senado a dar explicaciones”.

Cada ministro, con preguntas distintas

Según las solicitudes registradas, cada comparecencia se centrará en aspectos diferentes. A Albares se le preguntará por la coordinación mantenida con Marruecos tras los sucesos del 30 de julio, en particular por los compromisos alcanzados entre ambos países para afrontar sus consecuencias.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expone cómo actores diversos, desde Elon Musk y redes rusas hasta partidos y estados, utilizan las plataformas digitales para atacar la democracia, explotar crisis y dividir a los europeos.

En el caso de Interior y Defensa, la petición apunta a los informes de seguridad existentes antes y después de la entrada masiva de inmigrantes, así como a las que el PP describe como contradicciones entre las declaraciones públicas de ambos ministros.

El PP planteó estas peticiones como una vía para que el Ejecutivo rinda cuentas más allá del episodio inicial. García explicó que, aunque el objetivo original era informar sobre la llegada de inmigrantes a Ceuta, la comparecencia se vuelve ahora más pertinente por lo ocurrido después. “Si en agosto había motivos suficientes para que los ministros rindieran cuentas por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, sus mentiras y la guerra civil desatada entre ellos lo hacen más necesario que nunca”, afirmó.

La portavoz popular añadió que la nueva petición busca que el Gobierno no eluda sus obligaciones ante las Cortes. “La necesidad de que el Gobierno de Sánchez abandone su desprecio a las Cortes y a los españoles, dé explicaciones y asuma su responsabilidad por la invasión”, subrayó. Serán los presidentes de las tres comisiones correspondientes quienes se pongan en contacto con los respectivos ministerios para acordar las fechas en que se producirán las comparecencias.

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