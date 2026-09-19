15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica

Películas perfectas para ver en en otoño: románticas, de halloween, de misterio, etc.

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El cuerpo pide una bajada de temperaturas, bajar el ritmo de verano y adoptar una rutina más lenta. Los naranjas y ocres se apoderan de la estética de redes sociales, de las calles y de las películas. Algunas sagas como Harry Potter, Crepúsculo y El Señor de los Anillos son las máximas revistas en esta época del año, pero no todo puede ser eso. Existen mil opciones para disfrutar de la temporada cinematográfica. Estas son al menos quince.

Comedias románticas para las tardes de manta

Tienes un email (1998)

Tienes un e-mail. (The Grosby Group)

Dirigida por Nora Ephron, reunió por tercera vez a Tom Hanks y Meg Ryan tras Ni pies ni cabeza (1990) y Algo para recordar (1993). La trama, sobre dos libreros rivales que se enamoran sin saberlo a través del correo electrónico, recaudó 250,8 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera de Ephron. Entre las curiosidades del rodaje figura una escena improvisada por Hanks, cuando cierra sin querer la puerta de la tienda de Kathleen sobre unos globos y agrega, sin guion previo, “menos mal que no era el pez”. La directora consideró la ocurrencia tan divertida que la dejó en el montaje final.

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La casa del lago (2006)

Captura del tráiler oficial de La casa del lago

Con Keanu Reeves y Sandra Bullock, adapta la película surcoreana Il Mare y narra el romance entre dos inquilinos separados por dos años de diferencia que se comunican a través de un buzón mágico. La cinta recaudó 114,8 millones de dólares con un presupuesto de 40 millones, aunque recibió críticas divididas, apenas un 35% de aprobación en Rotten Tomatoes. El nombre del restaurante exclusivo que aparece en el filme, “Il Mare”, es un guiño directo al título original coreano en el que se basa la historia.

Ojalá fuera cierto (2005)

DVD de la película Ojalá fuera cierto.

Protagonizada por Reese Witherspoon y Mark Ruffalo, se basó en la novela homónima del francés Marc Levy y sigue a un arquitecto que descubre que su nuevo apartamento está habitado por el espíritu de su anterior inquilina. Witherspoon usó la misma falda roja y el mismo jersey negro durante casi todo el rodaje, salvo en cinco días de grabación. La película funcionó bien en taquilla en Estados Unidos, aunque en Francia la academia Gérard du Cinéma la eligió como la peor película extranjera del año, una paradoja teniendo en cuenta que se inspiraba en un autor francés.

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Novia a la fuga (1999)

Julia Roberts en Novia a la Fuga

Reunió de nuevo a Julia Roberts y Richard Gere casi una década después de Pretty Woman, bajo la dirección de Garry Marshall. La cinta, sobre una mujer que ha abandonado a tres novios en el altar, superó en recaudación a su predecesora con 309 millones de dólares en todo el mundo, aunque cosechó reseñas más tibias. Roberts vivió en carne propia parte de la premisa, en 1991 había cancelado su propia boda con Kiefer Sutherland pocos días antes de la ceremonia. La icónica mueca que hace su personaje al ser sorprendida no estaba en el guion; Marshall la incorporó después de verla hacer ese gesto a sus nietos.

Narra la historia de una madre enferma, interpretada por Susan Sarandon, que debe aprender a confiar en la nueva pareja de su exmarido, la fotógrafa que compone Julia Roberts, para el cuidado de sus hijos. Sarandon obtuvo una nominación al Globo de Oro a mejor actriz dramática por su interpretación. La película mezcla comedia y drama familiar en un tono que se volvió habitual en el cine de mediados de los años noventa sobre familias reconstituidas.

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Películas clásicas que nunca pierden vigencia

El club de los poetas muertos (1989)

Protagonizada por Robin Williams, sigue a un profesor de literatura que anima a sus alumnos a pensar por sí mismos en un internado conservador. La película recibió cuatro nominaciones al Oscar y ganó el de mejor guion original para Tom Schulman, además de llevarse el César a mejor película extranjera. Según relató Williams, lo que más lo atrajo del papel de John Keating fue que representaba el tipo de maestro que él hubiera querido tener en su etapa escolar.

Titanes: hicieron historia (2000)

Tráiler de 'Titanes: hicieron historia'

Una película que transcurre en el arranque de la temporada de fútbol americano, justo en otoño. Protagonizada por Denzel Washington, cuenta la historia real del entrenador Herman Boone, que integró racialmente al equipo de fútbol americano de un instituto de Virginia en 1971. Recaudó 136,8 millones de dólares y, pese a una recepción inicial moderada, se convirtió en un clásico del cine deportivo. Washington ganó el premio BET al mejor actor, mientras Hayden Panettiere obtuvo el Young Artist Award en uno de sus primeros papeles. Boone confirmó a ESPN que la escena de la integración forzada de los autobuses del equipo ocurrió tal como se muestra en la película.

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El indomable Will Hunting (1997)

Imagen de 'El indomable Will Hunting'

Escrita por Matt Damon y Ben Affleck y protagonizada por ambos junto a Robin Williams, cuenta la historia de un joven genio autodidacta de Boston que trabaja como conserje en el MIT. La película obtuvo nueve nominaciones al Oscar y ganó dos, mejor guion original para Damon y Affleck y mejor actor de reparto para Williams. Affleck se convirtió, con 25 años, en el guionista más joven en recibir esa estatuilla, un récord que aún conserva. La última línea de la película, cuando el personaje de Williams lee la carta de despedida de Will y responde “hijo de puta, me robó la frase”, fue una improvisación del propio actor.

Películas con atmósfera gótica y melancolía de otoño

Sleepy Hollow (1999)

El personaje que interpretará Sweeney fue llevado al cine por Christina Ricci en la versión de 1999. (Wikicommons)

Adapta el relato de Washington Irving sobre el jinete sin cabeza y está protagonizada por Johnny Depp y Christina Ricci. La cinta ganó el Oscar a mejor dirección artística y sumó dos nominaciones más, por fotografía y vestuario. Para lograr el aspecto azulado característico del filme, el equipo rodó con un filtro azul, lo que obligó a usar sangre de color naranja brillante para que se viera roja en la imagen final.

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Los otros (2001)

13/10/2020 Nicole Kidman protagoniza Los Otros CULTURA SOGEPAQ/DIMENSION FILMS

Alejandro Amenábar convirtió a Nicole Kidman en una madre que protege a sus hijos, enfermos de una rara sensibilidad a la luz, en una mansión aislada tras la Segunda Guerra Mundial. La película ganó ocho premios Goya, entre ellos mejor película, dirección y guion original, y se convirtió en la primera cinta en llevarse el máximo galardón de la Academia española sin que se pronunciara una sola palabra en castellano durante todo el metraje. Kidman estuvo a punto de rechazar el papel por una lesión de rodilla sufrida en el rodaje de Moulin Rouge, y llegó a rebajar a la mitad su caché habitual para participar en el proyecto.

Big Fish (2003)

Sigue a un hijo que intenta reconstruir la vida de su padre moribundo a partir de las historias fantásticas que este contaba durante años. La película recibió una nominación al Oscar a mejor banda sonora, obra de Danny Elfman, y cuatro candidaturas al Globo de Oro. Uno de los momentos más recordados, en el que un elefante defeca mientras el protagonista fantasea, no estaba escrito en el guion: surgió de forma espontánea durante el rodaje y el equipo técnico decidió alejar la cámara para capturar la escena completa.

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Cine español aplaudido por la crítica

El ser querido (2026)

El cineasta Rodrigo Sorogoyen se sincera sobre el proceso creativo de 'El ser querido', una película que define como más arriesgada y juguetona. Además, comparte las conmovedoras reacciones del público y cómo la historia ha conectado con experiencias personales sobre la paternidad y la comunicación.

Dirigida por Rodrigo Sorogoyen con guion junto a Isabel Peña, muestra a un reconocido director de cine, interpretado por Javier Bardem, que invita a su hija distanciada, interpretada por Victoria Luengo, a protagonizar su nueva película en pleno desierto. La cinta compitió en la sección oficial del Festival de Cannes de 2026 y también se proyectó en los festivales de Karlovy Vary y Sarajevo, donde la crítica destacó la tensión entre manipulación afectiva y ambición profesional que atraviesa la relación entre ambos personajes.

As bestas (2022)

As Bestas | Director: Rodrigo Sorogoyen | Productora: Arcadia Motion Pictures, Le Pacte (Captura del Trailer Oficial)

También de Sorogoyen, se convirtió en uno de los grandes fenómenos del cine español reciente. La historia, inspirada en un hecho real sobre un matrimonio de agricultores extranjeros enfrentado a sus vecinos en Galicia, arrasó en la gala de los Goya con nueve estatuillas, entre ellas mejor película, dirección y actor protagonista para Denis Ménochet. También obtuvo el César a mejor película extranjera y el premio del público en el Festival de San Sebastián. Sorogoyen aprovechó su discurso de agradecimiento para denunciar un proyecto de parques eólicos en los montes gallegos donde se rodaron las escenas con los caballos salvajes de la película.

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El laberinto del fauno (2006)

Sigue a una niña que descubre un mundo de fantasía oscura durante la posguerra española. La cinta ganó siete premios Goya y tres Oscar, entre ellos fotografía y diseño de producción, y se convirtió en la película española más nominada y premiada en la historia de la Academia de Hollywood, con seis candidaturas. España decidió enviar en su lugar Volver, de Pedro Almodóvar, a la carrera por el Oscar a mejor película de habla no inglesa, por lo que finalmente fue México quien presentó El laberinto del fauno. Ivana Baquero tenía apenas 12 años cuando protagonizó el filme y ganó el Goya a mejor actriz revelación por su interpretación.

La novia (2015)

La Novia, una película basada en la obra de Federico García Lorca.

Dirigida por Paula Ortiz y protagonizada por Inma Cuesta, es una adaptación libre de Bodas de sangre, de Federico García Lorca. La película sumó doce nominaciones a los Goya, la cifra más alta de esa edición, y se llevó los premios a mejor actriz de reparto para Luisa Gavasa y mejor fotografía para Miguel Ángel Amoedo. “Es una película artesanal y pequeña, no sé ni cómo nos hemos colado”, declaró Ortiz al conocer las nominaciones, en referencia al reducido presupuesto con el que se filmó la historia entre localizaciones de Aragón y la región turca de Capadocia.

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