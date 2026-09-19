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La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

El investigado atacó a tres viandantes al azar y trató de apuñalar a un policía durante su detención, según el fiscal

El investigado atacó a tres viandantes al azar y trató de apuñalar a un policía durante su detención, según el fiscal (Europa Press)
El investigado atacó a tres viandantes al azar y trató de apuñalar a un policía durante su detención, según el fiscal (Europa Press)
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La Fiscalía ha pedido que la Audiencia Nacional procese a Mohamed A.E.K.B. por cuatro intentos de asesinato terrorista cometidos en Vallecas el 22 de noviembre de 2025, al atribuirle una motivación yihadista dirigida contra cristianos. La petición, dirigida a la jueza María Tardón, se basa en los apuñalamientos de tres viandantes y en el ataque posterior a un agente de la Policía Nacional durante su detención.

El escrito del fiscal José Perals sitúa tres agresiones aleatorias a viandantes en Vallecas a las 13:45 horas del 22 de noviembre de 2025 y atribuye al investigado un cuarto intento de asesinato contra un policía durante su detención, tras un aviso familiar por su comportamiento agresivo.

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Perals sostiene que el investigado, “como consecuencia de sus creencias religiosas islámicas y con la finalidad de atacar a los cristianos en general, decidió matar con un cuchillo al azar a personas que se encontraban en la vía pública”. Horas antes de los ataques, en una videollamada hecha a las tres de la madrugada, dijo a su madre: “Voy a morir. Este es el final para todos, tengo que matar cristianos, mamá ayúdame, me tengo que purificar, tú te tienes que purificar”. La mujer observó arañazos en los brazos de su hijo.

Los tres ataques en Vallecas

Dos de las agresiones ocurrieron casi de forma simultánea en la calle Martínez de la Riva. El acusado se acercó por detrás, de forma rápida y sorpresiva, a una primera víctima y le clavó el cuchillo en la parte superior de la espalda; la herida no tuvo mayor gravedad porque la persona llevaba levantada la solapa de la chaqueta. El segundo viandante recibió una cuchillada en la zona occipital de la cabeza tras ser abordado también por la espalda. Fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde recibió atención por las lesiones.

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Coche Policía Nacional (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Coche Policía Nacional (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El tercer ataque tuvo lugar pocos minutos después en la calle del Párroco Don Emilio Franco. El investigado intentó clavar el arma a la altura del corazón a un hombre que caminaba por la vía pública, pero la víctima bloqueó la cuchillada con el antebrazo y sufrió una lesión superficial en el tórax.

La agresión ha dejado a ese viandante un trastorno por estrés postraumático. El documento de la Fiscalía, citado por EFE, encuadra los tres episodios en una misma secuencia de ataques elegidos al azar. A las 16:45 horas de aquel día, cuatro agentes de la Policía Nacional acudieron a una vivienda de la calle Peña de la Atalaya después de recibir el aviso de que había una persona muy agresiva en su interior. El hermano del sospechoso les explicó que había sido expulsado de la casa y que temía por su integridad física.

El asalto a los policías

Los policías vieron desde una ventana que el investigado llevaba un cuchillo. Cuando uno de los agentes trató de hablar con él, respondió: “Os voy a matar a todos, vais a morir hoy, entrad que vais a morir o voy yo a por vosotros, Allahu Akbar”. El hermano abrió la puerta con sus llaves para facilitar la entrada de los agentes. En ese momento, el acusado salió de una habitación y permaneció en el marco de la puerta del salón con actitud amenazante.

Los policías cerraron la puerta para impedir que el sospechoso les atacara o huyera, pero este rompió el cristal de una ventana que daba al patio de la corrala e intentó acometer con el cuchillo contra uno de los agentes situados en esa zona. Después regresó al dormitorio, comenzó a rezar en árabe en voz alta y salió corriendo hacia la entrada con el arma levantada.

Al abalanzarse sobre el escudo de un agente, el policía que estaba a su lado efectuó dos disparos con su arma reglamentaria. La Fiscalía describe una situación de extrema violencia en la que los agentes y el atacante estaban cuerpo a cuerpo.

Detención de dos hermanos en Melilla por propaganda yihadista

Mohamed A.E.K.B. cayó abatido y fue trasladado al hospital, donde permaneció ingresado hasta que meses después fue enviado a prisión. Durante la intervención llevaba también un Corán en la otra mano y gritó: “El profeta Mahoma me ha hablado y me ha dicho que hoy es el día del juicio final, no me fio, sois muchos, os voy a matar, ya he vivido mucho, entrar y pegarme un tiro, vosotros sois los culpables de todo lo que está pasando en Palestina y por eso tenéis que morir todos”.

En el registro de la vivienda, los agentes encontraron el Corán verde que portaba, abierto por la sura Al Bakara, también llamada sura de la Vaca. El fiscal destaca que se trata de una de las suras “más empleadas por los violentos en justificación de la yihad”. La investigación también halló un manuscrito en árabe sobre curación islámica, basada en la lectura de versículos coránicos y definida como un “exorcismo islámico” destinado a “echar los espíritus malos”.

El hermano facilitó además un vídeo grabado con su móvil poco antes de la actuación policial, en el que el investigado profiere consignas islámicas y repite que es el día del juicio final. Ante la jueza Tardón y el fiscal, el acusado alegó que había actuado bajo los efectos de las drogas y afirmó que aquel día había fumado más de 20 porros.

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