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La medicina coincide sobre el ejercicio: hacer poco y bien es mejor que esperar el momento correcto

Frente a la falta de tiempo, sumar pequeños bloques de movimiento diario beneficia la salud mental y cardiovascular

Una mujer ayudando a una persona mayor a subir las escaleras (AdobeStock)
Una mujer ayudando a una persona mayor a subir las escaleras (AdobeStock)
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Esperar a tener una hora libre para entrenar es una de las mayores trampas de la vida moderna. Frente al ritmo acelerado de la rutina diaria, los expertos en salud proponen un cambio de paradigma radical: eliminar la presión de los entrenamientos largos e integrar pequeñas dosis de movimiento eficiente. La evidencia médica demuestra que sumar minutos de actividad a lo largo del día es mucho más realista y saludable que aspirar al entrenamiento ideal.

Año tras año, la falta de tiempo es el principal obstáculo por el cual la población no realiza toda la actividad física que desearía: para el 26,3% de los españoles representa su mayor barrera, según la última Encuesta de Hábitos Deportivos en España. Sin embargo, la brecha entre el deseo de estar en forma y la realidad del calendario se puede resolver reduciendo la escala del objetivo.

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Históricamente, las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostenían que, para que el ejercicio fuera válido, debía realizarse en bloques de al menos 10 minutos continuados. Sin embargo, este requisito se ha eliminado de las recomendaciones oficiales tras comprobarse que los beneficios de la actividad física son acumulativos a lo largo de la jornada.

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Sin embargo, se parte de la idea de que todo tipo de movimiento suma. Para la población adulta, el Ministerio de Sanidad aconseja alcanzar un acumulado semanal de entre 150 y 300 minutos de actividad de intensidad moderada (o entre 75 y 150 de intensidad vigorosa), confirmando que cualquier ráfaga de movimiento —como subir escaleras, realizar pausas activas o desplazarse a pie— aporta beneficios directos a favor de la salud cardiovascular y el fortalecimiento muscular.

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De subir escaleras a dar paseos: el poder del ejercicio diario

Se ha comprobado que llevar una vida activa alarga la vida y aumenta el bienestar, permitiendo disfrutar de una mejora directa en la esperanza y calidad de vida: en definitiva, vivir más y mejor. En sus Recomendaciones de actividad física para la salud y reducción del sedentarismo, el Ministerio de Sanidad destaca que la práctica regular de ejercicio fortalece músculos y huesos, mantiene la agilidad física, mejora la capacidad funcional y previene la osteoporosis.

Un hombre y una mujer mayores en bicicleta en un parque. El hombre con gorra y chaqueta, la mujer con casco y bufanda. Árboles altos y edificios urbanos detrás.
Un hombre y una mujer mayores sonríen mientras pasean en bicicleta por un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel mental y metabólico, las pequeñas dosis de movimiento reducen los síntomas de ansiedad, estrés y depresión, mejoran la calidad del sueño y frenan el deterioro cognitivo y el riesgo de Alzheimer. Asimismo, ayudan a prevenir y controlar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión, la obesidad, el colesterol elevado y varios tipos de cáncer, reduciendo significativamente la mortalidad general y cardiovascular.

Para incorporar el ejercicio a la vida cotidiana sin caer en la frustración, las autoridades sanitarias recomiendan una progresión gradual e interrumpir el sedentarismo cada una o dos horas. Acciones sencillas como apostar por el transporte activo o subir por las escaleras son suficientes para marcar la diferencia. En definitiva, 20 minutos de ejercicio repartidos a lo largo del día siempre resultarán mejor que posponer la sesión perfecta para mañana.

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