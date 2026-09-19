Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

Simeone y Mourinho se elogian en la previa del derbi madrileño (Composición Infobae)

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Diego Simeone y José Mourinho han dejado de lado cualquier tensión personal antes del derbi de Madrid y han coincidido en el respeto que mantienen tras años de enfrentamientos. El entrenador del Atlético de Madrid se ha declarado admirador del portugués, quien ha respondido al definirlo como un rival y un “compañero de guerra”.

El encuentro del domingo 20 de septiembre enfrenta a dos técnicos con una historia compartida en los banquillos españoles y europeos. En lugar de recuperar cruces del pasado, ambos han puesto el foco en la competencia y en las exigencias de un partido marcado por la rivalidad entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

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“Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, soy un admirador suyo”, ha afirmado Simeone en su conferencia de prensa. El argentino ha evitado detenerse en episodios anteriores y ha expresado su deseo de que los dos equipos compitan con la intensidad de sus antecedentes.

La amenaza de las transiciones

Mourinho ha recogido ese mensaje unas horas más tarde tras la final de la Copa Intercontinental Sub-20 que se jugaba en el Bernabéu y se ha llevado el conjunto blanco por 3-1 ante el Santiago Wanderers. “Se dicen tantas tonterías durante la carrera que si miras al pasado no vas a encontrar uno de nosotros libres”, ha señalado el técnico merengue. Luego ha remarcado que existe respeto entre ambos y ha recordado que participó en un documental sobre Simeone cuando recibió la invitación.

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Más allá de los elogios, el entrenador rojiblanco ha planteado una de las líneas tácticas que pueden condicionar el partido. Simeone considera que el Real Madrid posee recursos para castigar a su equipo en las transiciones, sobre todo después de una pérdida.

Imagen de archivo de un Real Madrid - Atlético de Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

“Ellos tendrán mejor transición que la nuestra, más vertical”, ha sostenido el técnico argentino. Para el Atlético, el desafío pasa por administrar la posesión y evitar que los atacantes del Madrid encuentren espacios para correr.

El Atlético deberá limitar las pérdidas para no favorecer los ataques rápidos del Real Madrid, según la lectura de Simeone. El entrenador también ha considerado que la seguridad será un elemento decisivo para los futbolistas que afronten por primera vez un partido de estas características.

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El argentino no ha confirmado la titularidad de Julián Álvarez, aunque ha asegurado que el delantero estará disponible. “Nos va a acompañar. Decidiremos si desde el inicio o entra en el segundo tiempo”, ha explicado.

Un partido con algo más

El portugués ha descrito el partido como una cita con un significado que excede la tabla, aunque ha recordado que los puntos en juego son los mismos que en cualquier otra jornada.

Para Mourinho, la historia, la pasión de los hinchas y el conocimiento de la rivalidad le dan un carácter particular al duelo. “Un derbi tiene siempre algo más”, ha afirmado. “Los derbis son historia, cultura, pasión de los aficionados, jugadores, entrenadores”, ha agregado el entrenador del Real Madrid.

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Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

Mourinho también ha mostrado confianza en el estado de su plantel, destacando que el equipo ha reaccionado ante situaciones adversas y valorando su fortaleza física y mental en los finales de los partidos. “La Liga es un maratón, no una autopista”, ha resumido al referirse a la marcha del campeonato.

En la misma rueda de prensa, el técnico portugués ha rechazado opinar sobre la controversia por las camisetas de apoyo a Ceuta que llevaron algunos jugadores durante el partido ante Elche. “Yo hablo de fútbol”, ha respondido. El derbi reunirá así a dos entrenadores que han cambiado las referencias al pasado por una lectura compartida: la rivalidad persiste, pero el partido se resolverá en el campo.

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