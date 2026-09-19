España

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

El desgaste de las aspas de la bomba de agua puede dejar al motor sin una circulación adecuada de refrigerante, aunque el componente siga girando y no presente señales evidentes de fallo

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara la función de la bomba de agua en los coches (VisualesIA Scribnews)
Juan José Ebenezer, mecánico, aclara la función de la bomba de agua en los coches (VisualesIA Scribnews)
Guardar

“La bomba de agua mueve el refrigerante que enfría el motor y da calefacción dentro del habitáculo”, asegura Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes sociales, en una publicación en su perfil de Instagram.

La bomba de agua, explica el mecánico, es una de esas partes del coche que pasan inadvertidas para la mayoría de conductores pese a cumplir una función central dentro del sistema de refrigeración. Su papel consiste en mantener en movimiento constante el líquido refrigerante, de modo que este pueda absorber el calor generado por el motor durante su funcionamiento y, al mismo tiempo, alimentar la calefacción del habitáculo cuando el conductor la activa.

PUBLICIDAD

Para explicar su funcionamiento, el mecánico recurre a dos piezas distintas: una bomba nueva y otra desgastada por el uso. En la primera se aprecia una parte metálica con forma de pequeño ventilador, encargada de impulsar el líquido por todo el circuito del motor. Esa pieza, según detalla, es la que determina si el sistema cumple o no con su función. “Si el agua no se mueve, podemos tener el mejor refrigerante que no va a valer para nada”, advierte el mecánico.

Una avería fácil de pasar por alto

A diferencia de otras averías del motor, cuyo fallo suele resultar evidente de forma casi inmediata, el deterioro de la bomba de agua puede pasar desapercibido durante bastante tiempo. El líquido refrigerante puede seguir presente dentro del circuito sin que la bomba tenga capacidad real para moverlo, lo que reduce de forma progresiva la eficacia del sistema de refrigeración sin que el conductor lo perciba de inmediato.

PUBLICIDAD

Un correcto mantenimiento del líquido refrigerante es esencial para evitar este tipo de averías y prolongar la vida útil del sistema de refrigeración del motor (VisualesIA Scribnews)
Un correcto mantenimiento del líquido refrigerante es esencial para evitar este tipo de averías y prolongar la vida útil del sistema de refrigeración del motor (VisualesIA Scribnews)

Juan José relaciona ese tipo de desgaste con la falta de mantenimiento del propio refrigerante. “Esto es lo que sucede cuando no llevamos un correcto mantenimiento del refrigerante, que sí que hay que cambiarlo”, apunta el mecánico al mostrar la pieza deteriorada, con las aspas prácticamente desaparecidas tras un uso prolongado sin las revisiones adecuadas.

“Cuando las aspas se han disuelto, todo el metal que son las aspas está disuelto en todo el circuito en partes oxidantes, y después no tenemos aspas para mover el refrigerante. Está dando vueltas, parece que funciona, pero lo que tenemos es agua que no se mueve”, explica Juan José en el vídeo.

La bomba puede seguir girando con normalidad y dar la sensación de que el sistema funciona correctamente, pero si las aspas están dañadas o han desaparecido, el refrigerante permanece prácticamente inmóvil dentro del circuito. Esta situación puede derivar en un peor control de la temperatura del motor durante el funcionamiento habitual del vehículo y en una calefacción menos eficaz dentro del habitáculo, especialmente en los meses de más frío.

Además, los restos de metal desprendidos de las aspas dañadas no desaparecen del sistema, sino que quedan repartidos por distintas partes del circuito en forma de partículas oxidantes, lo que puede afectar con el tiempo a otros componentes por los que circula el líquido refrigerante.

Al mostrar de nuevo ambas piezas, la nueva y la deteriorada, el mecánico insiste en la importancia de mantener la bomba de agua libre de óxido y con las aspas en buen estado. El mecánico recuerda, además, que un correcto mantenimiento del líquido refrigerante es esencial para evitar este tipo de averías y prolongar la vida útil del sistema de refrigeración del motor.

Temas Relacionados

MotorCochesRedes SocialesEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

Indra ha presentado una familia de drones interceptores destinada a reforzar la protección de infraestructuras, convoyes, vehículos terrestres, helicópteros y unidades militares desplegadas

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

La estilista ha compartido con sus seguidores cómo es su estado de salud después de seis semanas con el tratamiento

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

El investigado atacó a tres viandantes al azar y trató de apuñalar a un policía durante su detención, según el fiscal

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento no requiere utensilios especiales ni conocimientos previos

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

ECONOMÍA

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”