Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara la función de la bomba de agua en los coches (VisualesIA Scribnews)

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“La bomba de agua mueve el refrigerante que enfría el motor y da calefacción dentro del habitáculo”, asegura Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes sociales, en una publicación en su perfil de Instagram.

La bomba de agua, explica el mecánico, es una de esas partes del coche que pasan inadvertidas para la mayoría de conductores pese a cumplir una función central dentro del sistema de refrigeración. Su papel consiste en mantener en movimiento constante el líquido refrigerante, de modo que este pueda absorber el calor generado por el motor durante su funcionamiento y, al mismo tiempo, alimentar la calefacción del habitáculo cuando el conductor la activa.

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Para explicar su funcionamiento, el mecánico recurre a dos piezas distintas: una bomba nueva y otra desgastada por el uso. En la primera se aprecia una parte metálica con forma de pequeño ventilador, encargada de impulsar el líquido por todo el circuito del motor. Esa pieza, según detalla, es la que determina si el sistema cumple o no con su función. “Si el agua no se mueve, podemos tener el mejor refrigerante que no va a valer para nada”, advierte el mecánico.

Una avería fácil de pasar por alto

A diferencia de otras averías del motor, cuyo fallo suele resultar evidente de forma casi inmediata, el deterioro de la bomba de agua puede pasar desapercibido durante bastante tiempo. El líquido refrigerante puede seguir presente dentro del circuito sin que la bomba tenga capacidad real para moverlo, lo que reduce de forma progresiva la eficacia del sistema de refrigeración sin que el conductor lo perciba de inmediato.

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Un correcto mantenimiento del líquido refrigerante es esencial para evitar este tipo de averías y prolongar la vida útil del sistema de refrigeración del motor (VisualesIA Scribnews)

Juan José relaciona ese tipo de desgaste con la falta de mantenimiento del propio refrigerante. “Esto es lo que sucede cuando no llevamos un correcto mantenimiento del refrigerante, que sí que hay que cambiarlo”, apunta el mecánico al mostrar la pieza deteriorada, con las aspas prácticamente desaparecidas tras un uso prolongado sin las revisiones adecuadas.

“Cuando las aspas se han disuelto, todo el metal que son las aspas está disuelto en todo el circuito en partes oxidantes, y después no tenemos aspas para mover el refrigerante. Está dando vueltas, parece que funciona, pero lo que tenemos es agua que no se mueve”, explica Juan José en el vídeo.

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La bomba puede seguir girando con normalidad y dar la sensación de que el sistema funciona correctamente, pero si las aspas están dañadas o han desaparecido, el refrigerante permanece prácticamente inmóvil dentro del circuito. Esta situación puede derivar en un peor control de la temperatura del motor durante el funcionamiento habitual del vehículo y en una calefacción menos eficaz dentro del habitáculo, especialmente en los meses de más frío.

Además, los restos de metal desprendidos de las aspas dañadas no desaparecen del sistema, sino que quedan repartidos por distintas partes del circuito en forma de partículas oxidantes, lo que puede afectar con el tiempo a otros componentes por los que circula el líquido refrigerante.

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Al mostrar de nuevo ambas piezas, la nueva y la deteriorada, el mecánico insiste en la importancia de mantener la bomba de agua libre de óxido y con las aspas en buen estado. El mecánico recuerda, además, que un correcto mantenimiento del líquido refrigerante es esencial para evitar este tipo de averías y prolongar la vida útil del sistema de refrigeración del motor.