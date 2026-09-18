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Llega un nuevo cambio de tiempo a España: la Aemet prevé temperaturas más altas y menos lluvias este fin de semana

Cinco comunidades autónomas permanecen en alerta este viernes por precipitaciones y tormentas

Mapa de las temperaturas en España el viernes 17 de septiembre de 2026. (Windy)
Mapa de las temperaturas en España el viernes 17 de septiembre de 2026. (Windy)
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Tras un descenso acusado de las temperaturas y fuertes precipitaciones que han puesto en aviso a zonas especialmente del sureste del país, España vuelve a experimentar un cambio de tiempo este fin de semana. Atrás quedan las alertas rojas por lluvias y tormentas y, aunque todavía persiste algún aviso en el mapa, empezará este viernes a imponerse un tiempo anticiclónico.

Por tanto, tanto durante esta jornada como durante el fin de semana se esperan temperaturas más altas y menos lluvias, algo que se repetirá a comienzos de la próxima semana. Sin embargo, todavía habrá precipitaciones este día en el Cantábrico, así como chubascos con tormenta de nuevo en el área mediterránea peninsular y Baleares, pudiendo ser localmente fuertes.

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De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes alertas por lluvias o por lluvias y tormentas en distintas zonas del país: en nivel naranja (riesgo importante), se encuentran las islas baleares de Ibiza, Formentera y Mallorca, donde hasta las 12.00 horas se puede producir una precipitación acumulada de 50 mm en una hora, así como tormentas ocasionalmente acompañadas de rachas fuertes de viento o de granizo; a estas regiones se suman en nivel amarillo (riesgo bajo) Almería, Granada, Barcelona, Tarragona, Murcia y Alicante.

El túnel de Aldaia, en la provincia de Valencia, inundado debido a las fuertes lluvias del miércoles 16 de septiembre. (Rober Solsona / Europa Press)
El túnel de Aldaia, en la provincia de Valencia, inundado debido a las fuertes lluvias del miércoles 16 de septiembre. (Rober Solsona/Europa Press)

Con respecto a las temperaturas, los termómetros van a aumentar de forma entre ligera y moderada en la península Ibérica, sin producirse demasiados cambios en las islas Baleares y con descensos en las islas Canarias. Se superarán los 30 grados en capitales de provincia como Badajoz (33), Cáceres (31), Córdoba (33), Sevilla (33). Mientras tanto, no se alcanzarán los 25 grados en Ávila (24), Bilbao (23), Burgos (22), A Coruña (23), San Sebastián (22), León (24) u Oviedo (21).

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Las mínimas experimentarán pocos cambios este viernes, aunque se esperan ascensos en la zona del Estrecho y en las montañas del oeste y noroeste; sin embargo, en las áreas bajas de Extremadura es posible que desciendan. De hecho, la Aemet prevé posibles heladas débiles en las cumbres del Pirineo. Se situarán por debajo de los 10 grados en varias zonas de Castilla y León, como las capitales de provincia de Ávila (7), Burgos (8), León (8) o Soria (6).

Vuelven a subir las temperaturas este fin de semana

El sábado, los chubascos quedarán acotados al litoral del sureste e Ibiza, donde el domingo ya habrán desaparecido. “Como mucho, podría haber alguna lluvia débil en el litoral del sureste”, ha indicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que ha añadido que este día se producirá un aumento progresivo de las temperaturas que podría continuar durante los primeros días de la semana que viene.

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De hecho, el domingo se alcanzarán valores de 28 a 30 grados en amplias zonas del país, o incluso los 32 a 34 grados en el sur de Galicia, en Extremadura y en Andalucía.

Con respecto al archipiélago canario, el portavoz de la Aemet ha señalado que el fin de semana estará marcado por vientos alisios que dejarán nubes y lluvias débiles en el norte, produciéndose allí un ascenso térmico a partir del lunes.

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