España

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

El especialista detalla tres señales de alerta que permiten identificar cuándo una oferta responde a objetivos comerciales internos

Dibujo de un empleado bancario entregando un libro a una mujer en un mostrador con un calendario, un reloj de arena y bocadillos de pensamiento.
Un empleado bancario ofrece a una clienta dudosa un producto financiero de campaña ante un cuadro de objetivos mensuales y elementos de presión temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Detrás del mostrador de una entidad bancaria hay un objetivo comercial que pocas veces coincide con el interés del cliente que entra por la puerta. Alejandro Benítez, asesor financiero, revela en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@tuatlasfinanciero) algunas de las tácticas que emplean para colocar productos financieros que benefician sobre todo a la entidad. Según su relato, existen señales concretas que cualquier ahorrador puede aprender a identificar antes de firmar un contrato.

Benítez describe una lógica que, según afirma, se aplica de manera sistemática en el sector. “Tú, en cuanto entras allí por la puerta, dejas de ser una persona y pasas a ser un número que contribuye a la consecución de unos objetivos y generalmente no son los tuyos”, sostiene el asesor.

PUBLICIDAD

El especialista matiza que esta dinámica no responde a una intención maliciosa por parte de los empleados. “No es que sean malas personas, sino que está así montado el sistema”, explica. La estructura de incentivos internos empuja a priorizar la colocación de determinados productos, independientemente de si resultan convenientes para quien los adquiere.

Los productos con fecha de caducidad, la primera alerta

Uno de los indicadores que menciona Benítez tiene que ver con la propia denominación de los productos financieros. “Todos los productos que ponen una fecha en el nombre, el producto ta, ta, ta 2032, esos son productos de campaña que están preparados y con una vida útil muy corta”, detalla.

PUBLICIDAD

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

Esa vigencia limitada obliga a la entidad a maximizar su rentabilidad en un plazo breve. “Tienen que asegurarse la mayor rentabilidad del producto para la entidad, por lo que generalmente no suelen funcionar muy bien para los clientes”, añade el asesor.

La urgencia como señal de alarma

El segundo elemento que Benítez recomienda vigilar es la presión temporal con la que a veces se ofrecen determinadas inversiones. El experto reproduce el tipo de discurso que, según su experiencia, suele emplearse en estos casos: “Mira, tengo esto, pero es que solo quedan disponibles 2,5 millones. Y te lo estoy diciendo a ti, si te interesa, el ticket mínimo son 250.000”.

Para Benítez, ese tipo de planteamiento debería activar todas las alertas del cliente para no caer en el discurso. “Generalmente, cuando te están metiendo urgencia para un producto, duda”, recomienda. La razón, según su explicación, tiene que ver con los propios calendarios comerciales internos: “Es probable que lo que quieran es sacárselo de encima lo antes posible para empezar con el del mes que viene”.

Las campañas con fecha límite, otro patrón repetido

El asesor identifica un tercer mecanismo vinculado a los plazos artificiales que acompañan a ciertas ofertas. “Igualmente para cuando te ponen fechas temporales acotadas: esto solo lo vas a poder contratar hasta el día tal; a partir de ahí ya no se puede”, señala.

Este tipo de restricción temporal, según Benítez, no responde a una limitación real del producto, sino a una estrategia de venta diseñada para acelerar la decisión del cliente. “Esas son campañas que montan para sacar producto a mansalva”, resume el asesor.

Temas Relacionados

Bancos EspañaVirales EspañaTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del jueves 17 de septiembre de 2026

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

El delantero francés ha asegurado que ganar el premio individual sería una forma de devolver ilusión a la afición madridista

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

ECONOMÍA

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades