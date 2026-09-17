Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Un empleado bancario ofrece a una clienta dudosa un producto financiero de campaña ante un cuadro de objetivos mensuales y elementos de presión temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Detrás del mostrador de una entidad bancaria hay un objetivo comercial que pocas veces coincide con el interés del cliente que entra por la puerta. Alejandro Benítez, asesor financiero, revela en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@tuatlasfinanciero) algunas de las tácticas que emplean para colocar productos financieros que benefician sobre todo a la entidad. Según su relato, existen señales concretas que cualquier ahorrador puede aprender a identificar antes de firmar un contrato.

Benítez describe una lógica que, según afirma, se aplica de manera sistemática en el sector. “Tú, en cuanto entras allí por la puerta, dejas de ser una persona y pasas a ser un número que contribuye a la consecución de unos objetivos y generalmente no son los tuyos”, sostiene el asesor.

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El especialista matiza que esta dinámica no responde a una intención maliciosa por parte de los empleados. “No es que sean malas personas, sino que está así montado el sistema”, explica. La estructura de incentivos internos empuja a priorizar la colocación de determinados productos, independientemente de si resultan convenientes para quien los adquiere.

Los productos con fecha de caducidad, la primera alerta

Uno de los indicadores que menciona Benítez tiene que ver con la propia denominación de los productos financieros. “Todos los productos que ponen una fecha en el nombre, el producto ta, ta, ta 2032, esos son productos de campaña que están preparados y con una vida útil muy corta”, detalla.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

Esa vigencia limitada obliga a la entidad a maximizar su rentabilidad en un plazo breve. “Tienen que asegurarse la mayor rentabilidad del producto para la entidad, por lo que generalmente no suelen funcionar muy bien para los clientes”, añade el asesor.

La urgencia como señal de alarma

El segundo elemento que Benítez recomienda vigilar es la presión temporal con la que a veces se ofrecen determinadas inversiones. El experto reproduce el tipo de discurso que, según su experiencia, suele emplearse en estos casos: “Mira, tengo esto, pero es que solo quedan disponibles 2,5 millones. Y te lo estoy diciendo a ti, si te interesa, el ticket mínimo son 250.000”.

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Para Benítez, ese tipo de planteamiento debería activar todas las alertas del cliente para no caer en el discurso. “Generalmente, cuando te están metiendo urgencia para un producto, duda”, recomienda. La razón, según su explicación, tiene que ver con los propios calendarios comerciales internos: “Es probable que lo que quieran es sacárselo de encima lo antes posible para empezar con el del mes que viene”.

Las campañas con fecha límite, otro patrón repetido

El asesor identifica un tercer mecanismo vinculado a los plazos artificiales que acompañan a ciertas ofertas. “Igualmente para cuando te ponen fechas temporales acotadas: esto solo lo vas a poder contratar hasta el día tal; a partir de ahí ya no se puede”, señala.

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Este tipo de restricción temporal, según Benítez, no responde a una limitación real del producto, sino a una estrategia de venta diseñada para acelerar la decisión del cliente. “Esas son campañas que montan para sacar producto a mansalva”, resume el asesor.