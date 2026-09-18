España

Precio del aceite de oliva en España este 18 de septiembre

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

El valor del aceite de oliva casi todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)
El valor del aceite de oliva casi todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Se han actualizado los precios del mercado de aceite de oliva en España en sus distintas categorías virgenextra, virgen y lampante para este viernes 18 de septiembre de 2026.

La importancia en saber el precio de este producto se debe a la relevancia que tiene para el país. España es el principal exportador mundial de aceite de oliva, de acuerdo el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), más de la mitad de las exportaciones salen de nuestras fronteras.

PUBLICIDAD

Las variaciones del aceite de oliva en el mercado mayorista incide directamente en los costos al consumidor y ayuda al sector para analizar posibles escenarios en cuanto a la cotización del producto por eso es importante mantenerse actualizado.

Precio del aceite de oliva

Aquí está la cotización actualizada del aceite de oliva en su precio euro/kilogramo en sus versiones virgen extra, virgen y lampante, de acuerdo datos de Infaoliva, las Almazaras Federadas de Córdoba y la Junta de Andalucía.

INFAOLIVA

Aceite de oliva virgen: 3.263 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.325 €

Aceite de oliva lampante: 3.192 €

ALMAZARAS FEDERADAS DE CÓRDOBA

Aceite de oliva virgen: S.C.

Aceite de oliva virgen extra : 3.42 €

Aceite de oliva lampante: 3.192 €

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aceite de oliva virgen: 3.3 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.63 €

Aceite de oliva lampante: 3.19 €

La importancia del aceite de oliva en España

El aceite de oliva es eje central del mercado agricultor español (Imagen Ilustrativa Infobae)
El aceite de oliva es eje central del mercado agricultor español (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector del aceite de oliva es un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español, así lo define el MAPA.

Y no son palabras menores. España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior debido a su tradición olivarera y a la industria tecnológicamente avanzada y profesional capaz de obtener aceites de gran calidad. 

PUBLICIDAD

El aceite de oliva representa el tercer producto agroalimentario más exportado en España, con más de 150 países de destino y una balanza comercial favorable que contribuye al saldo positivo del conjunto del sector agroalimentario.

La producción española de aceite de oliva, de acuerdo con los datos oficiales,  supone el 70% de la producción de la Unión Europea y el 45% de la mundial.

El aceite de oliva no solo tiene una indiscutible importancia económica, sino que también tiene una gran repercusión social, ambiental y territorial. Más de 350 mil agricultores se dedican al cultivo del olivar y mantiene unos 15 mil empleos más en la industria y genera más de 32 millones de jornales por campaña. 

Asimismo, los procesos de transformación y distribución de sus producciones, incluidos sus subproductos, constituyen la principal actividad de numerosos municipios y una industria asociada que vertebra y cohesiona, en muchos casos, el medio rural donde se asienta, apoyándose en un fuerte movimiento cooperativo de base.

Datos oficiales señalan que el olivar abarca 2,75 millones de hectáreas de las cuales 2,55 millones pertenecen a olivar de almazara.

El cultivo está presente en 15 de las 17 comunidades autónomas con una distribución centro-sur y este de la península. Andalucía es la mayor región productora con 1,67 millones de hectáreas y concentra, fundamentalmente en Jaén, su tan característico “mar de olivos”.

El cultivo del olivar posee la mayor superficie de Producción Integrada de España con 477.606 hectáreas que representa un 57% del total nacional de este tipo de producción y un 18% del total de superficie del olivar en España. Además, 217.864 hectáreas de olivar de almazara producen en régimen de agricultura ecológica.

A nivel regional, la producción de aceite de oliva se localiza en Andalucía con el 80% del total, donde Jaén es la principal provincia productora con aproximadamente el 37% del total, seguida de CastilLa Mancha con el 8% y de Extremadura con el 4% del total nacional.

No han sido tiempos fáciles para el mercado de aceite de oliva (EFE)

La lucha contra el clima y la incertidumbre

El 2025 no fue el mejor año para los productores de aceite de oliva, debido a que los cambios climáticos afectaron el mercado de este producto tan importante para el país.

Las condiciones climáticas extremas han tenido un impacto tal en el aceite de oliva que los expertos de la revista Olive Oil Times prevén una menor producción para el resto de la campaña 2025/2026 que podría a su vez definir las fluctuaciones de precio. Sin embargo, todo está sujeto a las condiciones del clima durante los próximos dos meses. 

“Expertos y analistas de seis de los mayores países productores de aceite de oliva del mundo estiman que la producción en estos países podría alcanzar los 2.65 millones de toneladas métricas”, señala la revista especializada Olive Oil Times.

La previsión es que la producción de aceite de oliva durante los próximos meses en Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía disminuya en comparación con los 2.94 millones de toneladas producidas en la campaña 2024/25. Sin embargo, existe la esperanza de que supere la media quinquenal de 2.41 millones de toneladas.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

Temas Relacionados

Precio aceite de oliva en EspañaPrecio del aceite de oliva en EspañaPrecio del Aceite de Olivaespaña-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Llega un nuevo cambio de tiempo a España: la Aemet prevé temperaturas más altas y menos lluvias este fin de semana

Cinco comunidades autónomas permanecen en alerta este viernes por precipitaciones y tormentas

Llega un nuevo cambio de tiempo a España: la Aemet prevé temperaturas más altas y menos lluvias este fin de semana

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este viernes 18 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 61,85 % de su capacidad este viernes 18 de septiembre

Cambio de euro a dólar hoy 18 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Cambio de euro a dólar hoy 18 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

¿El chocolate blanco es chocolate? Una catadora de cacao contesta a la gran pregunta: “Es como preguntarse si el aceite de oliva es parte de una aceituna”

Aunque este producto desecha la parte dura del grano del cacao, sí utiliza la manteca, una parte esencial de la semilla cuya presencia y tratamiento nos permiten diferenciar entre elaboraciones artesanales e industriales

¿El chocolate blanco es chocolate? Una catadora de cacao contesta a la gran pregunta: “Es como preguntarse si el aceite de oliva es parte de una aceituna”

Desde Chicago o Dublín, el mundo se moviliza para ver a Shakira en su residencia en Madrid: “Es muy difícil explicar la sensación de verla por primera vez. Es un sueño hecho realidad”

La promotora, Live Nation, apunta a que casi el 20% de su público procederá de fuera de España. En total, 600.000 personas para una residencia de 12 noches que empieza este viernes y termina en octubre

Desde Chicago o Dublín, el mundo se moviliza para ver a Shakira en su residencia en Madrid: “Es muy difícil explicar la sensación de verla por primera vez. Es un sueño hecho realidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

ECONOMÍA

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades