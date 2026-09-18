Los estrenos más esperados de la semana: de ‘Resident Evil’ a ‘Coyote vs Acme’

De 'Resident Evil' a 'Coyote vs Acme', estos son los principales estrenos de la semana.

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Zombis, Looney Tunes, meteorólogos de guerra y planes de rescate medidos al milímetro. Esta semana de estrenos es de altos vuelos y tras disfrutar de la llegada a cartelera de títulos como la secuela de Prácticamente magia, el terror psicológico de El nido o la preciosa historia de reconciliación de Lionel. Mientras esas historias aun permanecen en salas, una nueva hornada llega dispuesta a emocionar a los espectadores mientras el mundo del cine en España tiene otro ojo puesto en el Festival de San Sebastián.

Para esta semana contamos con el regreso de unos viejos amigos animados, un nuevo capítulo en el universo de zombis, la apasionante historia oculta de la Segunda Guerra Mundial o una película de acción con dos grandes estrellas como Jake Gyllenhaal y Henry Cavill. Por muy buenas películas que puedan verse en Donosti, todas estas no tienen nada que envidiar.

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Resident Evil

Resident Evil presenta un nuevo tráiler.

Después de sorprender a todos con Weapons, la película de terror que fue la revelación del año pasado e incluso ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto, el director Zach Cregger regresa a la gran pantalla. Y lo hace reiniciando una de las grandes sagas basadas en un videojuego como es Resident Evil. En esta ocasión, el autor de Barbarian se centra en la historia de Bryan (Austin Abrams, quien ya estaba presente en Weapons), un mensajero médico que se ve inmerso en una carrera de acción sin descanso por la supervivencia, mientras el caos se desata a su alrededor.

Tiempo de victoria

Tráiler de 'Tiempo de victoria', la película que narra los días clave de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército aliado pide ayuda al meteorólogo James Stagg para acometer el famoso Desembarco de Normandía.

No todo el mundo lo sabe, pero parte de la Segunda Guerra Mundial no se ganó gracias a ningún brillate estratega o político negociador, sino a un meteorólogo. Su nombre era James Stagg y era un hombre británico que se encargó de asesorar al ejército aliado antes del determinante Día D, el famoso Desembarco de Normandía. Teniendo que confrontar su pronóstico con el del meteorólogo estadounidense y que actuar en un tiempo límite, la historia de Stagg es por fin llevada a la gran pantalla para demostrar que aun quedan grandes testimonios que contar de aquella época.

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En la zona gris

Jake Gyllenhaal y Henry Cavill en 'En la zona gris', de Guy Ritchie.

Rodada en Canarias, este thriller de aventuras sobre dos agentes de operaciones especiales es la nueva película del prolífico Guy Ritchie, otrora autor de Snatch, cerdos y diamantes o Rocknrolla y quien en los últimos años ha encadenado películas como El pacto, El ministerio de la Guerra Sucia o La fuente de la eterna juventud. En esta película, titulada En la zona gris, reúne precisamente a cada uno de los protagonistas de sus anteriores películas, a saber, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill y Eiza González. Esta última da vida a una reputada abogada que tiene que negociar una deuda con un poderoso multimillonario (Carlos Bardem), pero también arriesgar su vida en el intento. Eso sí, cuenta de su lado con este dúo de agentes especiales que se encargará de protegerla cuando peor se pongan las cosas.

Sus hijos

Noah Jupe y Bill Nighy en 'Sus hijos'

Andrew Dyer, interpretado por Bill Nighy, es un escritor aislado que lleva dos décadas sin publicar ni abandonar su casa. Durante ese período, su vida familiar se quebró: tuvo un hijo fuera del matrimonio, perdió a su esposa, encarnada por Imelda Staunton, y se alejó de sus otros hijos. La muerte de un amigo y el agravamiento de su alcoholismo lo obligan a enfrentar su propia mortalidad. Entonces, Andrew decide convocar a toda la familia por primera vez. Richard, a quien da vida Johnny Flynn, y Jamie, interpretado por George MacKay, vuelven marcados por el rencor y la desconfianza. Ambos creen que el encuentro responde al deseo de su padre de reparar los daños del pasado y aliviar su culpa. Pero la reunión no sigue el camino que esperan. Andrew revela una verdad que modifica la mirada sobre los vínculos familiares y redefine el conflicto que los separó durante años.

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Coyote vs. Acme

Coyote vs. Acme presenta un nuevo tráiler.

A pesar de que Warner intentó enterrar la película por un tema de impuestos, finalmente el cine ha ganado y los Looney Tunes regresan a los cines por la puerta grande y con una gran historia de superación detrás. La misma que la de Wile E. Coyote, el mítico coyote de los dibujos animados conocido por perseguir incansablemente al veloz Correcaminos. En esta historia que combina animación y acción real al estilo de Space Jam o Quién engañó a Roger Rabbit, un fracasado abogado (Will Forte) recibe la propuesta del Coyote para llevar a juicio a Acme, la empresa encargada de fabricar todos esos defectuosos productos con los que no ha conseguido dar caza al Correcaminos. Comienza entonces un gran juicio en el que solo la intervención de otros Looney Tunes podrá destapar la gran conspiración que se esconde detrás de Acme.