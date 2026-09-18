España

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

Un informe de Funcas revela que 152.693 personas permanecían en lista de espera del sistema de dependencia a finales de 2025 según fuentes del sector residencial, con demoras que en algunas comunidades superan el año y medio

Una persona mayor junto a su cuidadora. (Montaje Infobae)
Una persona mayor junto a su cuidadora. (Montaje Infobae)
Guardar

Un total de 32.704 personas fallecieron en 2025 sin que la Administración llegara a resolver su solicitud de ayuda a la dependencia, según los datos recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) y citados en el último trabajo sobre los cuidados de larga duración publicado este jueves por Funcas. La cifra se suma a otro dato revelador de la magnitud del problema: a 31 de diciembre de ese año, 152.693 personas permanecían en lista de espera dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), ya fuera a la espera de que se resolviera su expediente, de que se les asignara una prestación pese a tener el derecho reconocido, o de que dicha prestación se hiciera efectiva.

El tiempo medio que transcurre en España desde que una persona solicita el reconocimiento de un grado de dependencia hasta que recibe efectivamente una prestación se sitúa en 341 días, según el informe. La mayor parte de esa demora se concentra en la primera fase del proceso, la que va de la solicitud al reconocimiento del grado, con 255 días de promedio.

PUBLICIDAD

Detrás de esa media nacional se esconde una disparidad territorial considerable. En Andalucía, la comunidad autónoma con más solicitudes en trámite, el tiempo de espera hasta la resolución del grado alcanza los 496 días, casi 17 meses. En el extremo opuesto, Castilla y León resuelve estos expedientes en apenas 113 días, cuatro veces más rápido.

Un sistema con tres cuellos de botella distintos

El informe distingue tres situaciones diferentes dentro de lo que denomina el “limbo de la dependencia”. La primera afecta a quienes llevan más de seis meses esperando una resolución sobre su grado de dependencia, sin motivo de exclusión: 54.203 personas en toda España a finales de 2025. La segunda agrupa a los beneficiarios que, pese a tener reconocido el derecho a una prestación, todavía no la reciben: 90.761 personas. La tercera, más reducida por mucho, la componen 7.729 personas cuyo grado y prestación están reconocidos, pero cuyo cobro aún no se ha hecho efectivo.

PUBLICIDAD

Infografía con un hombre en silla de ruedas junto a un reloj de arena, acompañada de cifras, gráficos de barras y textos explicativos.
Un informe de Funcas expone que 32.704 personas fallecieron en España durante 2025 sin recibir una resolución sobre su solicitud en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas tres categorías sumaban, en conjunto, un 9,34% del total de beneficiarios con prestación efectiva en el conjunto del sistema. La proporción se dispara en algunas comunidades: en Murcia alcanza el 22,14% y en Cataluña el 20,28%, frente a cifras cercanas al 1% en Aragón, Cantabria o La Rioja.

El coste que las familias asumen mientras esperan

El informe conecta estas demoras con una carencia de financiación. El gasto público en dependencia en España, sumando la aportación de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, ascendió a 17.382 millones de euros en 2025, equivalentes al 1,03% del producto interior bruto (PIB). Esa proporción queda por debajo de la media observada en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cifrada en el 1,8% del PIB.

Mientras las solicitudes aguardan resolución, buena parte de los cuidados recaen sobre las familias, sin apoyo económico ni formal. El propio informe estima que el coste informal y oculto de la dependencia en España, asumido mayoritariamente por los hogares, alcanzó los 61.500 millones de euros en 2025, una cifra casi tres veces superior al gasto formal del sistema. Sumando ambas partidas, el coste total de la dependencia en España se sitúa en 82.400 millones de euros, un 4,88% del PIB.

Una reforma legislativa en su tramitación final

El Gobierno aprobó el pasado 23 de junio un Real Decreto-ley que habilita un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros para el SAAD, destinado a financiar aumentos en las prestaciones mínimas. Ese mismo día remitió al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de reforma estructural de la norma que regula el sistema desde 2006, aprobado por la Cámara Baja el 14 de julio y actualmente en su fase final de tramitación en el Senado.

Entre las medidas previstas figura la reducción del plazo de espera para el reconocimiento del grado de dependencia a un máximo de tres meses, así como la compatibilidad plena entre servicios hasta ahora excluyentes, como la asistencia domiciliaria y la asistencia en un centro de día. El informe de Funcas advierte, no obstante, de que estas reformas podrían resultar insuficientes frente al aumento de la demanda: la población potencialmente dependiente en España, estimada en 6,8 millones de personas en 2025, podría alcanzar los 12,1 millones en 2050.

Temas Relacionados

Personas MayoresAncianosÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

Ceuta exige a Madrid que abone esos informes médicos y Sanidad responde que es competencia de la Ciudad Autónoma y que ya se ha dado un paquete de ayudas para estos menores

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

Tras 40 años de avances, cada vez menos familias en Europa vacunan a sus hijos: “Es una amenaza a la salud pública”

Una investigación publicada en ‘The Lancet Regional Health’ alerta de la reducción de la protección de rebaño en el continente

Tras 40 años de avances, cada vez menos familias en Europa vacunan a sus hijos: “Es una amenaza a la salud pública”

Los retos constitucionales a los que se enfrenta la princesa Leonor: “Deberá afrontar que su matrimonio sea una cuestión de Estado”

La periodista Angie Calero recoge en su libro ‘Leonor de Borbón: una reina para el futuro’ los debates que presentan los artículos 57 y 58 de la Constitución Española en la monarquía actual

Los retos constitucionales a los que se enfrenta la princesa Leonor: “Deberá afrontar que su matrimonio sea una cuestión de Estado”

La terapia experimental contra el cáncer que podría acabar siendo una herramienta clave para las mujeres con osteoporosis

La osteoporosis posmenopáusica suele presentar sus primeras señales cuando ya se ha producido un deterioro considerable

La terapia experimental contra el cáncer que podría acabar siendo una herramienta clave para las mujeres con osteoporosis

El feminismo con el que Rocío Jurado desafió la moral de toda una época: “No se trata de ir en contra del hombre, sino de igualar situaciones”

La cantante, que este 18 de septiembre cumpliría 82 años, se posicionó a través de sus canciones y apariciones en televisión con un mensaje muy claro

El feminismo con el que Rocío Jurado desafió la moral de toda una época: “No se trata de ir en contra del hombre, sino de igualar situaciones”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

ECONOMÍA

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades