Desde Chicago o Dublín, el mundo se moviliza para ver a Shakira en su residencia en Madrid: “Es muy difícil explicar la sensación de verla por primera vez. Es un sueño hecho realidad”

Un fan de Shakira en Mexico, el 1 de marzo de 2026. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

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Cuando Jorge Ruiz, de 33 años, aterrice en Madrid desde Chicago el próximo mes de octubre, habrá recorrido más de 6.700 kilómetros y se habrá dejado, como mínimo, 1.500 dólares, 1.300 euros al cambio. Pero merecerá la pena: será la octava vez que vea a Shakira en directo y la quinta durante Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Ha escogido, además, una fecha especial: el 11 de ese mismo mes, última noche de la residencia madrileña y cierre de una gira que comenzó en febrero de 2025 en Río de Janeiro. “Shakira para mí lo es todo. Arte, diversión, cura para el corazón, ritmo y locura. Llevo 20 años siendo fan, pero 30 años escuchándola. Básicamente, desde pañales”, explica.

Jorge solo es uno de los miles de extranjeros que se moverán desde todas partes del mundo para ver a la cantante colombiana, que este viernes arranca su ambiciosa residencia europea en Madrid. Durante 12 noches desde este 18 de septiembre, el estadio Shakira —ubicado en el espacio Iberdrola Music de Villaverde— acogerá a unas 600.000 personas en la que será “la mayor residencia de un artista en la historia de Europa”, como se ha referido la de Barranquilla.

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Jorge Ruiz, seguidor de Shakira, en el concierto de la cantante en Medellín, el pasado mes de abril. (Cedida)

Sobre el papel, el 81% del público será español, según los datos facilitados este miércoles por Live Nation a Europa Press. Pero el mapa de la residencia también tendrá acento internacional: un 3% de los asistentes llegará desde Francia; alrededor de un 2%, desde Alemania y Reino Unido; y otro 1%, desde Italia. En total, el 19% de las entradas está en manos de público extranjero, una cifra nada desdeñable para un espectáculo que espera reunir a unas 55.000 personas cada noche. Esto sin tener en cuenta el porcentaje de presencia latina, que Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, eleva hasta casi un 90%: “El porcentaje de extranjeros, por encima de todo, diría que casi un 90% porque España es latina”, dijo este miércoles ante los medios.

El 19% de las entradas son de público extranjero

Esta será la sexta vez de Jorge, pero la primera de Olimpia Carlos. Esta mexicana de 27 años reside en Dublín y viajará casi que con lo puesto: aterrizará en Madrid el próximo fin de semana, el 26 de septiembre, irá al concierto del día siguiente y el 28 volverá a hacer las maletas para emprender otro viaje. No es su primera vez en Madrid y, para un viaje ‘exprés’ como este, lo agradece. “Voy mucho más tranquila porque realmente el motivo principal del viaje es ir a verla a ella”.

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Si tiene tanta ilusión por verla es porque “literalmente crecí con Shakira”. “Mi mamá era fan desde sus inicios y ponía muchísimo su música durante toda mi infancia. Para mí, verla ahora tiene un punto súper nostálgico. Siento que Shakira es de esas artistas trascendentales que nunca pasan de moda”.

Residencia europea de Shakira en Madrid, con 12 dechas.

Una sensación parecida tiene Silvia, peruana de 34 años que vive en Barcelona. En su caso, eso sí, no tendrá que cruzar medio continente. Como Olimpia, viajará a Madrid para el segundo fin de semana de conciertos y solo entre las entradas para el espectáculo y el tren ya se ha gastado unos 440 euros. A esta cifra hay que sumarle los 50 euros que se ha gastado en ropa y complementos para su outfit.

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Silvia nació en 1991 y sus primeros recuerdos de la cantante están ligados a una vecina, unos diez años mayor que ella, que ponía sus canciones “a todo volumen”. Después llegaron los casetes y sus letras aprendidas de memoria. Más de tres décadas después, por fin podrá escucharlas frente a ella. “Es muy difícil explicar esta sensación de poder verla por primera vez a mis 34 años. Es como regresar en el tiempo y verla por fin. Va a ser un sueño hecho realidad”.

Un recorrido exclusivo por el 'Estadio Shakira', que acogerá los 12 conciertos de la gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

Algo similar le ocurre a Taibteh, venezolana de 32 años que vive en Don Benito, Badajoz, que también ha escogido el cierre de la residencia para ver a la cantante por primera vez. “Todavía me cuesta creer que por fin voy a verla en directo”, reconoce. Shakira forma parte de su vida desde que era pequeña y sus canciones, cuenta, han ido acompañándola según ha ido creciendo. “Llevo siendo fan prácticamente desde sus comienzos y verla ahora en directo después de tantos años es algo muy especial para mí”.

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Pese a que su “debilidad” está en el cuarto disco de la cantante, ¿Dónde están los ladrones? (1998), su primer álbum en vivo, grabado en Nueva York, MTV Unplugged (2000) y Laundry Service (2001), su quinto lp y el primero grabado en inglés. “Ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Ha evolucionado con la música y con el paso de los años, pero siempre ha mantenido esa forma tan particular de escribir, bailar y transmitir emociones”, sentencia.

La cantante colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

Con esto coinciden los expertos. Para Juan Carlos Gomi, periodista especializado en música y autor de Latinas. El nuevo poder musical (Sílex, 2026), una de las claves de la longevidad de Shakira está precisamente en su evolución musical. “Los artistas con tanta carrera no pueden hacer siempre lo mismo. Ella, en cambio, ha cambiado”, explica a Infobae para este artículo.

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Por su parte, Pablito Wilson, periodista musical y autor de Reggaetón: Una revolución latina’ (Liburuak, 2022), apunta que “Shakira es la única artista que tiene vigencia contemporánea, peso histórico y que es reconocida en cada rincón del planeta”. Javier Lorbada, que entrevistó a Shakira en 2005, asegura que la clave, junto con la anterior, es su capacidad de fidelización. “Tiene seguidores fieles desde el 96, mientras se van incorporando otros sin que sus cifras se resientan nunca”, apunta. “Es dificilísimo que una mujer de 49 años hoy cautive a niños de cinco, pero pasa”, coincide Wilson.

Como explica Lorbada, lo que ocurre alrededor de la colombiana trasciende sus canciones: “Shakira en España es mucho más que un fenómeno musical, es todo un fenómeno social”. Y desde este viernes hasta el 11 de octubre así será.

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