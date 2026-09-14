Karol G y Judeline mantienen a Quevedo fuera del número 1 en España

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Madrid, 14 sep (EFE).- La asociación artística de Karol G con Judeline y Ruswosky en el tema 'BBY Wow' mantiene por segunda semana consecutiva al canario Quevedo alejado del número 1 en España que había ocupado desde el estreno de su disco en abril.

Así figura en la lista oficial que Promusicae ha publicado este lunes con los datos de ventas y reproducciones recabados del 4 al 10 de septiembre, en la que el éxito de la colombiana, que se mantiene también como número 1 global en Spotify, figura por delante de 'La graciosa', en el segundo puesto, y 'Al golpido', en tercero, ambas de Quevedo.

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En cuanto a los discos de mayor impacto, en una semana con muy pocas novedades y lanzamientos, la noticia pasa por la entrada al "top 10" de 'El último baile de Delirio y Equilibrio' de Veintiuno, que debuta en el octavo lugar.

La banda toledana consigue de esta manera su mejor registro en la clasificación española, donde aparece además como el disco más vendido de los últimos días en vinilo, por delante de otra novedad en ese formato, 'Mediterrania' de Belén Aguilera, que es número 2, mientras que la reedición del disco 'B'Day' de Beyoncé se estrena en el cuatro.

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La lista de los discos de mayor éxito en España, tanto por ventas como por reproducciones, repite el podio de la semana previa: 'El baifo' de Quevedo, número 1, por delante de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, número 2, y 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz, número 3.

El resto del "top 10" lo componen, por este orden: 'Cuarto azul' de Aitana (4), 'No me arrepiento de sentir tanto' de Karol G (5), 'You seem pretty sad for a girl so in love' de Olivia Rodrigo (6), 'Más cara' de Bad Gyal (7), el disco de Veintino (8), 'Buenas noches' también de Quevedo (9) y 'Petal' de Ariana Grande (10).

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'Lux' de Rosalía sale de las posiciones de privilegio, pero se queda muy cerca de ellas, en el undécimo lugar. EFE