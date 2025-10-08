Se reveló la actriz que interpretará a Linda McCartney en las películas de los Beatles

La saga contará, por primera vez, con los derechos completos de la vida y la música de los Beatles, marcando un hito para el género biográfico (Grosby Group)

Saoirse Ronan interpretará a Linda McCartney en la ambiciosa serie cinematográfica sobre los Beatles que prepara el director Sam Mendes.

La reconocida actriz, nominada en cuatro ocasiones al Oscar, acompañará a Paul Mescal, quien asumirá el papel de Paul McCartney, en una producción que reconstruye la vida y la influencia del célebre grupo de Liverpool desde la mirada particular de cada uno de sus miembros.

Linda McCartney integró la vida personal y profesional de Paul McCartney a partir de 1969, desempeñándose como tecladista y vocalista en el grupo Wings tras la disolución de los Beatles.

Su historia y su vínculo con el músico constituyen uno de los ejes narrativos clave en la visión de Mendes.

Linda falleció en 1998 a los 56 años debido a cáncer, dejando una huella tanto en la música como en la defensa de los derechos de los animales.

Saoirse Ronan será Linda McCartney en las nuevas películas sobre los Beatles que dirigirán Sam Mendes, en una apuesta inédita de cine musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

La decisión de sumar a Saoirse Ronan al elenco coloca el foco sobre una de las relaciones más icónicas de la música.

La actriz irlandesa alcanzó notoriedad con Atonement en 2007 y consolidó su carrera con filmes como Brooklyn, Lady Bird y Little Women, además de su labor reciente en The Outrun y Blitz.

Por el momento, el estudio Sony optó por no hacer comentarios sobre el fichaje de Ronan para el papel.

La saga cinematográfica que dirigirá Sam Mendes se presentará bajo el formato de cuatro películas, cada una narrada desde el punto de vista de un beatle.

El lanzamiento conjunto de la saga está previsto para abril de 2028 en lo que Sony Pictures promociona como la “primera experiencia maratoniana en cines”.

El propio Mendes explicó durante la CinemaCon que el objetivo es contar “la historia demasiado extensa para encajar en una sola película”.

El personaje de Linda permitirá explorar el entorno creativo y personal de Paul tras la separación del cuarteto más famoso del mundo (Grosby Group)

El director destacó que “no estamos haciendo solo una película sobre los Beatles, estamos haciendo cuatro. Quizás esta sea una oportunidad para comprenderlos un poco más a fondo”.

El argumento explorará la dimensión individual y colectiva de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La frase que sintetiza el enfoque es “Cada hombre tiene su propia historia, pero unidos son legendarios”.

El personaje de Linda McCartney, desde la perspectiva de Ronan, promete aportar matices sobre el entorno de Paul McCartney en sus años posteriores a los Beatles.

Aún no se ha confirmado en qué medida el personaje formará parte de las otras tres películas que integran el proyecto.

El conjunto de actores elegidos para interpretar al cuarteto se completa con Harris Dickinson en el papel de John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, acompañado por Ronan como Linda, en la tetralogía que Sony Pictures prepara para 2028 (Grosby Group)

Los detalles de las películas de los Beatles

El proyecto de Sam Mendes pretende ofrecer un retrato exhaustivo e innovador del fenómeno Beatles. Cada largometraje estará dedicado a uno de los miembros y sus relatos individuales se cruzarán para capturar el ascenso de los cuatro músicos, desde Liverpool hasta el centro de la escena global y su posterior ruptura en 1970.

La producción, que cuenta con la autorización total de Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de los ya fallecidos John Lennon y George Harrison, constituyen las primeras películas guionadas en recibir acceso integral al catálogo musical y a la vida personal del grupo.

De acuerdo con Billboard, las películas tendrán el privilegio de utilizar canciones originales como “Let It Be”, “I Am the Walrus”, “Yellow Submarine” y “Strawberry Fields”, una distinción inédita para una adaptación cinematográfica sobre los Beatles.

El estreno simultáneo de las cuatro películas está planificado para abril de 2028, aunque los detalles sobre la estrategia de lanzamiento permanecen indefinidos.

Sony Pictures presenta la tetralogía como “el primer evento cinematográfico para ver seguido en una sola jornada”, una apuesta inédita en la distribución de largometrajes interconectados en salas.

Los cuatro largometrajes se estrenarán juntos en abril de 2028, prometiendo una experiencia maratoniana para fanáticos y nuevas audiencias (AP Foto)

La atención internacional se incrementó tras el anuncio del reparto. Harris Dickinson declaró a Vanity Fair que dar vida a John Lennon representa “un reto”, mientras que Paul Mescal fue elegido por su sensibilidad musical y proyección interpretativa como Paul McCartney.

El elenco también incluye a Joseph Quinn y Barry Keoghan, reconocidos por sus desempeños en producciones de alto perfil.