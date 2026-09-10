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Harry Styles vuelve a Madrid cuatro años después de actuar en el “campo polvoriento” que acogerá la residencia de Shakira: “La organización fue la peor que he visto en mi vida”

El británico actuará los días 30 y 31 de julio de 2027 en el Metropolitano, después de una última cita marcada por el calor, los numerosos desmayos y las críticas a la organización

Imagen de archivo de Harry Styles.EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Imagen de archivo de Harry Styles.EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
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Cuatro años después de su último concierto en España, Harry Styles (Cheshire, 1994) regresará a Madrid. El cantante británico actuará los próximos 30 y 31 de julio de 2027 en el Riyadh Air Metropolitano, dos nuevas fechas incluidas en la extensión europea y norteamericana de su actual gira, Together, Together, como parte de la promoción de su cuarto álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, lanzado en marzo.

El mes y el tipo de recinto le habrá traído war flashbacks a más de uno. La última vez que el exmiembro de One Direction pisó Madrid no solo lo hizo a lo grande -el Metropolitano tiene una capacidad de 60.000 espectadores- aunque en sino que también lo hizo en julio y en plena ola de calor. Algo nos dice que hay muy pocas probabilidades de que las temperaturas bajen de los 35º grados -por ser generosos- en esas fechas.

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Fue el 14 de julio de 2023 cuando el artista reunió a unas 65.000 personas con motivo del Love On Tour en el Espacio Iberdrola Music de Villaverde, el mismo lugar que ahora acoge la residencia de Shakira desde este 18 de septiembre y hasta el próximo 11 de octubre. El recinto donde donde tuvo lugar no fue más que un descampado sin ningún tipo de sombra que provocó una ola de desmayos antes de que siquiera Styles saliera al escenario por las altas temperaturas.

Un concierto en un “campo polvoriento” con muchos desmayos y mucho calor

A ello se sumaron las colas kilométricas para acceder al recinto, cuyas entradas eran únicamente de pista y llevaron a algunos seguidores del cantante a acampar durante semanas para conseguir las mejores vistas. “Antes de que todas las fans se rindieran enamoradas a Harry Styles, los bomberos y sus mangueras de agua para refrescar hicieron las delicias de quienes intentaban llegar”, relató 20minutos en su crónica.

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Imagen del Mad Cool de Madrid
Imagen del Mad Cool de Madrid, ubicado en el espacio Iberdrola Music.

El propio Styles fue consciente de las peculiares condiciones en las que estaba actuando y se refirió al recinto como un “campo polvoriento” desde el escenario. Incluso el cantante tuvo que interrumpir el concierto en varias ocasiones al percatarse de que algunos asistentes se habían desmayado y necesitaban asistencia: ”¿Estáis bien? ¿Y allí? ¿Seguro? ¿Hay alguien en el suelo? ¿Y allí?“, preguntó el artista durante la última canción, Fine Line, según relató El Español en su crónica.

Las opiniones sobre el caso y la desorganización no se hicieron esperar. “No vuelvo más nunca al recinto de Mad Cool. El concierto de Harry Styles se oía fatal, no se veía bien, entrar ha sido una odisea, como unos 5km de cola, salir ha sido otra odisea. No te dejan claro dónde se cogen los taxis. Tremendo todo”, escribió el usuario arthurgilbordes en X cuando todavía se llamaba Twitter. “La gestión del concierto de Harry Styles ha sido un despropósito. Atravesar un basurero, un caballo de la policía suelto (se podía haber liado gorda), cero control en la entrada, poca seguridad, el sonido enlatado, visibilidad 0, la M45 colapsada por coches aparcados en cuneta”, añadió por su parte @docdiazrod.

El cantante Harry Styles destaca la autenticidad de Rosalía en su nueva canción

Días después comenzaron las reclamaciones contra Live Nation en la plataforma de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “La organización del evento fue la peor que he visto en mi vida”, denunció una de ellas, que había pagado casi 100 euros por su entrada. “Caos para acceder, para salir, para llegar al sitio...”, continuaba antes de criticar también la falta de visibilidad y el sonido y sentenciar: “El peor concierto de mi vida”. FACUA-Consumidores en Acción denunció a la promotora y organizadora del evento ante el Servicio de Inspección de Consumo del Ayuntamiento de Madrid “por la caótica gestión de acceso”.

Cuatro años después, Harry Styles volverá a encontrarse con el verano madrileño, aunque esta vez cambiará aquel “campo polvoriento” por las gradas del Metropolitano. Solo esperamos que el calor de un poquito de tregua.

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