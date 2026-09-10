Harry Styles vuelve a España: el artista británico anuncia dos actuaciones en el Metropolitano de Madrid para 2027

FILE  Harry Styles on stage for the first night of a 15-show concert residency at Madison Square Garden in New York, Aug. 20, 2022. Styless latest Madison Square Garden takeover is part of a trend that some say transfers the cost of touring to fans. (The New York Times)

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Después de cuatro años. Harry Styles volverá a pisar el suelo madrileño para su próxima gira ‘Together, Together’. Así lo ha anunciado él mismo en sus redes sociales, donde, además de la capital española, el cantante británico visitará otras 12 ciudades entre Estados Unidos y Europa, como ampliación a los destinos anunciados con anterioridad.

Según su publicación, la venta general de entradas comenzará el lunes 14 de septiembre a las 16.00 horas, a través de los portales de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Aunque los clientes de American Express tendrán el privilegio de acceder a la preventa a las 9:00 horas de ese día.

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Por el momento se desconocen los precios de las entradas o la división de los estadios escogidos para la gira. Pero lo que sí se sabe es que las dos actuaciones del británico en Madrid tendrán lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Las fechas en las que los fans podrán disfrutar de nuevo de su música en directo serán el 30 y el 31 de julio de 2027. Además, en la misma publicación ya ha anunciado que en el escenario le acompañará la artista canadiense Feist.

La gira presenta el cuarto álbum de estudio del cantante

El anuncio de las fechas y ciudades ha llegado por fin después de varios días de especulación y debate entre sus seguidores. Y es que Harry Styles y su equipo han creado una campaña de promoción en la que han repartido distintos carteles en las ciudades elegidas para que los fans estuvieran atentos a una fecha: el 10 de septiembre de 2026.

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Así, en torno a las 15 horas de la tarde (hora española), el británico ha anunciado una ampliación de 12 fechas para su gira. Styles cumple actualmente una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. Esa serie sigue a una primera etapa que pasó por Ámsterdam, Londres, São Paulo y Ciudad de México.

El componente central de ‘Together, Together’ gira en torno a su cuarto álbum de estudio, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’. Recordemos que el disco salió en marzo, después de más de tres años sin publicar un nuevo álbum.

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*Noticia en ampliación