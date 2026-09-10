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La película de animación más gamberra y divertida del año: ‘Jim Queen’, una sátira sobre la homofobia

Presentamos un clip en exclusiva del filme que triunfó en el Festival de Cannes y que rompe los esquemas políticamente correctos a golpe de humor salvaje

Este es un clip promocional de la película animada 'Jim Queen', cuyo estreno está programado para el 4 de septiembre. Presentada en los festivales de Cannes y Annecy, narra la historia de Jim, un influencer que es contagiado de Heterosis, y que solo encuentra ayuda en Lucien, un joven seguidor que aún cree en él a pesar de estar volviéndose hetero.
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Jim Queen, la película de animación para adultos de Nicolas Athane y Marco Nguyen, se ha estrenado como una sátira sexual y política que utiliza el humor más desatado para abordar la homofobia, el estigma y las terapias de conversión en un contexto marcado por la represión y el auge de la ultraderecha.

La cinta ya había despuntado en el pasado Festival de Cannes, donde se proyectó fuera de concurso en sesiones de medianoche y se convirtió en uno de los éxitos sorpresa del certamen y ahora brilla en la cartelera española como uno de sus estrenos más destacados.

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La historia arranca con un virus llamado Heterosis que amenaza con volver heterosexuales a todos los hombres gais. La película sigue a Jim, rey de las Gym Queens y figura idolatrada en redes sociales, y a Lucien, un joven virgen de clase alta que vive encerrado en una mansión mientras su madre intenta curarlo de su homosexualidad.

La premisa convierte la película en un mecanismo de reflexión político construido sobre una idea deliberadamente provocador. Cuando Jim contrae la enfermedad y pierde parte de sus abdominales, sus seguidores le retiran el apoyo y solo Lucien decide ayudarle a buscar una cura para evitar la extinción de la homosexualidad.

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Muchos de los clichés de la comunidad gay son objeto de burla en 'Jim Queen', como la cultura del gimnasio (Elastica)
Muchos de los clichés de la comunidad gay son objeto de burla en 'Jim Queen', como la cultura del gimnasio (Elastica)

Ahí se sitúa el núcleo del relato: una comedia desbordada que se ríe de los estereotipos de la comunidad LGTBI sin renunciar a una crítica frontal de la intolerancia. La relación entre el narcisista Jim y el vulnerable Lucien sostiene una trama que combina fantasía, absurdo y burla con asuntos de fondo mucho más duros.

Una sátira que apunta a la homofobia

Jim aparece presentado como el rey del gimnasio y de una comunidad descrita como la más sexy y codiciada de las redes sociales. A su alrededor se mueve una corte de acólitos que lo veneran como a un dios griego y consolidan su posición entre millones de likes en Instagram.

Lucien ocupa el reverso de ese universo. El joven, definido dentro de la comunidad como un twink, es barbilampiño, raquítico y virgen; está enamorado platónicamente de Jim y ha levantado incluso una habitación secreta consagrada a él como si fuera un templo.

Los protagonistas de la película 'Jim Queen', repleta de humor iconoclasta en torno a la comunidad gay, pero también de reivindicación política (Elastica)
Los protagonistas de la película 'Jim Queen', repleta de humor iconoclasta en torno a la comunidad gay, pero también de reivindicación política (Elastica)

La película funciona en un doble registro. Por un lado, despliega una parodia de códigos internos del mundo gay: el cruising, las musculocas, la cultura del gimnasio, los osos, las drags, el fetichismo y el tribalismo queer; por otro, construye una alegoría sobre el sida, el estigma y la intolerancia.

Ese cruce entre grosería y crítica política es también el que sostiene su lectura sobre las terapias de conversión. Detrás del exceso, los chistes y la provocación, la cinta articula un ataque directo contra los mecanismos que buscan corregir o reprimir la homosexualidad.

El salto de Bobbypills al largometraje

Bobbypills, el estudio franco-belga que produce la película, da con este título el salto al formato largo después de una trayectoria ligada a series y producciones de animación para adultos de tono provocador. Entre 2017 y 2021 el estudio llamó la atención con Peepoodo y los amigos superfolladores, planteada como una masterclass de educación sexual para adolescentes.

Aquella serie abordaba identidad de género, orientación sexual y diversidad sin tabúes y desde el humor. La misma línea aparecía también en otros trabajos del estudio como Vermin, sobre una mantis que quiere convertirse en policía; Crisis Jung, centrada en un guerrero que buscaba recuperar a la mujer que ama; y Monsieur Flap, protagonizada por un personaje con cara de trasero atrapado en situaciones absurdas y sexualmente explícitas.

La nueva película traslada esa identidad al ambiente gay de la noche parisina. Lo hace con una animación en 2D de dibujo caricaturesco y estilizado, reforzada por colores saturados y una puesta en escena que, según el diario, puede recordar a producciones de Adult Swim como Rick y Morty y Robot Chicken.

El equipo de 'Jim Queen' durante el pasado Festival de Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier
El equipo de 'Jim Queen' durante el pasado Festival de Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La comparación no se limita al aspecto visual. También alcanza a un estilo anárquico y a un ritmo apoyado en un desfile frenético de chistes dirigidos esta vez a desmontar clichés tanto gais como heterosexuales.

En esa combinación de fantasía, cachondeo y discurso político, la película termina asentando dos figuras centrales: Jim, presentado como un narcisista fanfarrón, y Lucien, descrito como un personaje dulce y vulnerable.

En el clip que ofrecemos en exclusiva vemos a Julien intentando entrar en un bar de ambiente imbuido por la crispación de la Heterosis, de modo que todo aquel que parece sospechoso, no puede entrar. Así que el protagonista se las ingeniará para poder acceder a ese lugar donde espera encontrarse con Jim.

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