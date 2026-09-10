El enfado de Ainhoa Arteta con la policía después de sufrir un robo en San Sebastián: “Lo que más me ha fastidiado ha sido llamarles y que tardasen una hora”

Ainhoa Arteta denuncia el trato de la policía. (Europa Press)

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La protesta de Ainhoa Arteta ante la Ertzaintza surgió después de que rompieran una ventanilla de su coche y le robaran un bolso y una maleta de mano en un aparcamiento de País Vasco. La soprano cuestionó que los agentes tardaran cerca de una hora en acudir tras su llamada.

El robo ocurrió el martes en el aparcamiento público de Okendo, situado bajo el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina. Arteta relató lo sucedido a través de un video difundido en sus redes sociales, donde mostró su malestar por el delito y por la respuesta que recibió después de ponerse en contacto con la Policía autonómica.

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La cantante explicó que los ladrones accedieron al vehículo tras romper una de las ventanillas. Del interior se llevaron varias pertenencias, entre ellas un bolso con dinero, efectos personales y documentación. También sustrajeron una maleta de mano que, según precisó, no contenía objetos de valor.

El robo en el aparcamiento de Okendo

La soprano indicó que los autores rompieron una ventanilla para entrar en el automóvil. Tras acceder al interior, se llevaron objetos que estaban guardados en el vehículo. La información difundida por la artista se centró en el bolso y la maleta de mano que desaparecieron después del robo.

Ainhoa Arteta se pronuncia en redes sociales. (Europa Press)

El bolso contenía dinero, pertenencias personales y documentación. Arteta no detalló la cantidad de dinero sustraída ni especificó qué documentos llevaba en su interior. Tampoco informó de otros daños materiales más allá de la rotura de la ventanilla utilizada para entrar al coche.

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Entre los objetos robados también había una maleta de mano. La cantante aclaró que esa pieza de equipaje no guardaba nada de valor. La precisión formó parte de su relato en redes sociales, donde dio cuenta de los bienes sustraídos y de las circunstancias en las que descubrió que habían entrado en su vehículo.

Arteta afirmó que el retraso de la Policía autonómica fue el aspecto que más le molestó de toda la situación. La soprano resumió su reproche con una frase: “Lo que más me ha fastidiado ha sido llamar a la Policía y que no hayan aparecido en una hora”.

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La discusión con los agentes

El enfado de Arteta continuó cuando los policías llegaron al estacionamiento. La soprano aseguró que la actitud de los agentes tampoco fue la que esperaba después del tiempo transcurrido desde el aviso.

Según expuso en el video publicado en sus redes, los agentes llegaron con una actitud que cuestionó de forma explícita. “Cuando han aparecido, venían con ínfulas”, declaró la cantante al referirse al trato recibido en el lugar del robo.

Cuatro personas han sido detenidas por cometer más de un centenar de robos. Se han realizado tres registros domiciliarios donde se han intervenido más de 12.000 euros, dos vehículos y cerca de 50 piezas de joyería y se han recuperado más de una treintena de coches robados

Arteta reconoció que discutió verbalmente con los policías. La confrontación tuvo lugar después de la llegada de los agentes y estuvo vinculada a su percepción de que la respuesta ante el hecho no había sido adecuada. La intérprete no detalló el contenido de esa discusión ni identificó a los policías que acudieron al aparcamiento. Tampoco explicó si presentó una denuncia formal por el robo o si inició algún trámite posterior por la demora que atribuyó a la Ertzaintza.

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La soprano afirmó: “Estamos muy lejos de estar bien”. La frase apareció después de relatar la sustracción de sus pertenencias, la espera hasta la llegada de la Policía autonómica y el desacuerdo que mantuvo con los agentes una vez que se presentaron en el aparcamiento.