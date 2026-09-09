Dónde ver en Madrid las películas españolas del Festival de San Sebastián: de Carolina Yuste a lo último de Isabel Coixet

Alba Sáez se encuentra al límite de sus posibilidades mentales en la película 'Corredora', ópera prima de Laura García Alonso

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La Sala Berlanga de Madrid proyectará, del 22 al 26 de septiembre, cinco películas españolas incluidas en Made in Spain del Festival de Cine de San Sebastián. Las entradas costarán 3,50 euros y se venderán en la taquilla del recinto y en entradas.com, con gastos de gestión. La muestra reúne Tres adioses, de Isabel Coixet; Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa; La buena hija, de Júlia de Paz; Corredora, de Laura García Alonso; y Este cuerpo mío, de Afioco Gnecco y Carolina Yuste. La programación se celebrará en la Sala Berlanga, situada en la calle Andrés Mellado, 53. Fundación SGAE organiza esta exhibición madrileña de títulos presentes en la sección no competitiva Made in Spain del Zinemaldia.

La primera jornada será el martes 22 de septiembre. A las 18.30 h se proyectará Tres adioses, una película de 2026 dirigida por Coixet y con una duración de 122 minutos. Ese mismo día, a las 21.00 h, será el turno de Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa. El largometraje, también de 2026, tiene una duración de 102 minutos. El miércoles 23 de septiembre, La buena hija se exhibirá a las 18.30 h. La cinta de Júlia de Paz dura 104 minutos. A las 20.30 h se proyectará Corredora, de Laura García Alonso, con 95 minutos de duración. El jueves 24 de septiembre habrá dos funciones. Este cuerpo mío, dirigida por Afioco Gnecco y Carolina Yuste, se verá a las 18.30 h. La producción es de 2025 y dura 86 minutos. A las 20.30 h se repetirá Tres adioses.

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La programación continuará el viernes 25 de septiembre con Iván & Hadoum, a las 18.30 h, y La buena hija, a las 20.30 h. Ambas películas tendrán su segunda proyección en la muestra. El sábado 26 de septiembre, Corredora se proyectará a las 18.00 h. La última sesión será a las 20.00 h con Este cuerpo mío. Tras esa función se realizará una presentación y coloquio con Afioco Gnecco, uno de los directores de Este cuerpo mío. La actividad figura como parte de la programación de la película en Madrid.

Imagen de la sección Made In Spain de la Sala Berlanga durante el Festival de San Sebastián.

Cinco películas de la sección Made in Spain

Los cinco largometrajes forman parte de Made in Spain, la sección española no competitiva del Festival de Cine de San Sebastián. Fundación SGAE colabora con este apartado del certamen desde 2012. La edición de 2026 de Made in Spain en el Zinemaldia incluye 28 títulos de producción española reciente. Entre ellos figuran Dieciséis momentos de mi vida, de Albert Serra; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; Viva, de Aina Clotet; y Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz.

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También integran la selección Mala bèstia, de Bàrbara Farré; Yo no moriré de amor, de Marta Matute; Pizza Movies, de Carlo Padial; y 200 vidas, Paco Rabal, de Vanesa Benítez. Según la información de la muestra, Tres adioses aborda los vínculos y aquello que permanece después de una despedida. La buena hija se centra en la familia y en sus zonas complejas.

Corredora fue escrita durante el X Laboratorio de Escritura de Guion de Cine: Opera Prima para Cortometrajistas 2022 de Fundación SGAE. Iván & Hadoum también fue seleccionada en ese laboratorio y plantea una historia sobre amor, identidad, deseo, raíces y fronteras. En Este cuerpo mío, Gnecco y Yuste tratan la identidad desde la experiencia íntima del cuerpo. Fundación SGAE también convocará en 2026 el I Premio SGAE a la Mejor música original en el Zinemaldia.

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