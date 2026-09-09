Marius Borg acude al funeral del rey Harald V de Noruega: guardando el luto y con actitud reservada

El féretro del rey Harald V es trasladado desde el Salón Rojo a la Capilla del Palacio, acompañado por miembros de la familia real. (EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT)

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La familia real noruega ya se dirige a la Catedral de Oslo para despedir al rey Harald V. Entre los miembros del entorno más cercano que han abandonado este miércoles el Palacio de Skaugum se encuentra también Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit y nieto ‘postizo’ del fallecido monarca, cuya presencia en el funeral está rodeada de una especial expectación por su actual situación judicial.

Las imágenes difundidas por medios noruegos muestran al joven de 29 años saliendo de Skaugum en una de las limusinas de la Casa Real. En el mismo convoy viajaban su madre, la reina Mette-Marit; el rey Haakon VIII; y los hijos de la pareja, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

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Marius ha ocupado un discreto lugar en el vehículo, protegido de las cámaras y con gafas de sol y auriculares. Su presencia confirma que, pese a las circunstancias que atraviesa actualmente, ha recibido autorización para abandonar temporalmente su residencia y acompañar a su familia en uno de los días más importantes para la Corona noruega.

El féretro del rey Harald V es trasladado desde el Salón Rojo a la Capilla del Palacio, acompañado por miembros de la familia real. (EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT)

Y es que la asistencia de Marius al funeral no es un asunto menor. El hijo de Mette-Marit se encuentra actualmente sometido a vigilancia electrónica y debe permanecer en Skaugum, salvo determinadas excepciones contempladas por la Justicia.

El tribunal de Oslo decidió este lunes prolongar durante cuatro semanas esta medida, que establece que debe permanecer en su domicilio hasta el próximo 5 de octubre, excepto cuando necesite salir por cuestiones relacionadas con el trabajo, los estudios, tratamientos médicos o determinados asuntos familiares.

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El funeral de Harald ha quedado precisamente fuera de esas restricciones. Las autoridades noruegas han permitido que Marius abandone temporalmente Skaugum para asistir a la ceremonia y despedirse de su abuelo junto al resto de la familia.

Su aparición pública llega además después de varias jornadas en las que su situación judicial ha vuelto a ocupar titulares. Marius continúa sometido a controles periódicos de drogas y a una vigilancia estrecha mientras se resuelve el futuro de los recursos presentados por su defensa.

El féretro del rey Harald V es trasladado desde el Salón Rojo a la Capilla del Palacio, acompañado por miembros de la familia real. (EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT)

Un día especialmente difícil para Mette-Marit y Haakon

La llegada de Marius al funeral se produce en una jornada especialmente dolorosa para sus familiares. El rey Haakon y la reina Mette-Marit han sido de los primeros en abandonar Skaugum, con semblantes serios y visiblemente concentrados ante el importante compromiso que tenían por delante.

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Para Mette-Marit, la despedida de Harald supone decir adiós al que ha sido su suegro durante más de dos décadas. La reina ha mantenido siempre una estrecha relación con la familia de su marido y durante los últimos días ha acompañado a Haakon y a sus hijos en los actos posteriores al fallecimiento del soberano.

Los reyes Haakon y Mette-Marit, agradecen el cariño recibido tras la muerte del rey Harald. Están acompañados de la reina Sonia y la princesa Marta Luisa. (EFE)

También Ingrid Alexandra y Sverre Magnus se han preparado para la ceremonia. La princesa heredera, de 22 años, ha llamado especialmente la atención por llevar perlas, un accesorio tradicionalmente asociado al luto en las familias reales y que, simbólicamente, se relaciona con las lágrimas.

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La joven y su hermano se dirigen así al centro de Oslo para participar en la última despedida de su abuelo, mientras el nuevo rey Haakon afronta su primera gran ceremonia oficial tras la muerte de Harald.