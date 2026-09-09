España

La entrevista a Pedro Sánchez en ‘Mañaneros 360′ de TVE, en 10 frases: “He estado al pie del cañón desde el minuto uno”

El presidente concede su primera entrevista en televisión del curso político en la antesala de la publicación de decenas de informes del CNI y el CIFAS sobre la crisis migratoria

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, acaba de ofrecer una entrevista este miércoles en el programa Mañaneros 360 de TVE, presentado por Jesús Cintora y Esther Palomera. Ha sido su primera entrevista en una televisión desde el inicio del curso político, después de haber concedido otra la semana pasada a la Cadena Ser y de haber comparecido el jueves pasado en el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión de su Ejecutivo en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

En la sesión de control de Gobierno previa a la entrevista, Sánchez ha vuelto a defender la actuación del Ejecutivo en esta cuestión, negando las acusaciones de que el Gobierno esté “chantajeado” por Rabat, en referencia al espionaje con Pegasus que socios y oposición han recordado en los últimos días como causa de la reticencia del Ejecutivo de señalar a Marruecos.

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Tras la entrevista, se espera que la jornada continúe con la publicación de alrededor de 40 documentos sobre lo ocurrido en Ceuta, después de que el Consejo de Ministros desclasificase el martes informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) relacionados con esa crisis migratoria, “para que los españoles puedan saber exactamente qué es lo que sucedió”, ha asegurado Sánchez.

La ‘ley de nietos’ “recupera y reivindica lo mejor de las Españas”

La entrevista comenzó abordando la denominada ley de nietos. Sánchez ha defendido una norma que, según ha señalado, “recupera y reivindica lo mejor de las Españas” frente a quienes tratan de “cercenar los derechos de la ciudadanía”. También ha recordado que lleva en vigor desde 2023 y que el PP ganó en el voto exterior.

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El presidente ha cuestionado por qué el PP ha cambiado su posición respecto a una ley vigente desde hace varios años y ha relacionado ese giro con el cuestionamiento de los sistemas democráticos que atribuye a la ultraderecha y a los regímenes que califica como más ultras.

En este contexto, ha mencionado los “supuestos bulos en favor de pucherazos” registrados en países como Estados Unidos y ha asegurado que el Gobierno no está de acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Sánchez ha acusado además al PP de haberse acercado a tesis que considera más reaccionarias de la ultraderecha.

El presidente ha reconocido finalmente que “hay discrepancias en la lectura de algunas leyes” con el Poder Judicial y ha puesto como ejemplo la cuestión de Cataluña y la ley de amnistía, cuyo resultado considera “francamente positivo”. “Las democracias se hacen mucho más fuertes cuando son generosas, cuando son capaces de articular leyes que permiten construir convivencia”, ha defendido Sánchez. Cuestionar la transparencia y calidad de una democracia como la española es grave, ha dicho. Considera importante, por esto, que el Supremo “aclare” esta situación antes de las citas electorales del año que viene.

“He estado al pie del cañón desde el minuto uno”

Preguntado por si hace autocrítica sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, Sánchez señaló varios aspectos que, a su juicio, requieren mejoras: “Cómo nos preparamos ante ataques híbridos de esta naturaleza. (...), cómo las comunidades autónomas se preparan para una desigualdad estructural entre un lado y otro de la frontera”. Apuntó también a la necesidad de reforzar la vigilancia fronteriza. “Tenemos que invertir mucho más en el perímetro y control de la frontera”, afirmó, aunque matizó que en los últimos años ya se ha destinado una inversión considerable a ese fin.

En la misma línea, situó la falta de infraestructura como un problema recurrente en las sucesivas crisis migratorias que ha vivido España: “Necesitamos infraestructura” para recibir a los migrantes, ha dicho, y ha mencionado como objetivo alcanzar las “6.000 plazas activadas” para su acogida. Según explicó, la reubicación de los migrantes depende directamente de esa disponibilidad de infraestructura, y reclamó mayor colaboración entre administraciones para resolver la situación de los menores no acompañados.

Preguntado sobre sus vacaciones y su gestión personal de la crisis, Sánchez ha asegurado ser “el presidente del Gobierno que más ha ido a Ceuta. He estado trabajando durante este mes de agosto”. “He estado al pie del cañón desde el minuto uno”, ha asegurado.

“No se previó en absoluto” que la entrada a Ceuta iba a ser de tales dimensiones. Los informes de los que disponía el Ejecutivo, ha asegurado, eran “de situación” y advertían de un pico en las llegadas; y que el Gobierno sí aumentó las capacidades en frontera para hacerle frente.

El listado de periodistas es un documento “poco afortunado”

“Lo desconocía, pero es un documento muy poco apropiado”, ha respondido Sánchez, que ha calificado el texto de “documento de trabajo” y ha querido garantizar que “desde el Gobierno de España se fomenta la autonomía” de los medios de comunicación.

“A la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados”

“No soy detective, pero vamos a poner los hechos encima de la mesa”: “A la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados”, ha dicho sobre el ático de más de seis millones de euros que compró Planifica Madrid. “Y esta oposición, que siempre ve indicios” en “cosas menores”, tiene “un problema”, a su parecer, de rendición de cuentas y asunción de responsabilidades.

El PSOE ha hecho “un ejercicio de ‘strip-tease’” en cuanto a su financiación

“No hay financiación irregular del Partido Socialista”, ha dicho, tajante, Sánchez. Asegura que han sido transparentes en cuanto a su financiación. “15 millones de euros, ¿de qué?" ha dicho en referencia a declaraciones del empresario Víctor de Aldama, un “delincuente” al que, a su parecer, se le da “más credibilidad” que a su partido.

“Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”

Sánchez ha vuelto a defender la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: “Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”. Contará con él, ha asegurado, para la campaña electoral de cara a 2027.

“2027 es el año de las elecciones”

Convocará las elecciones en el momento en el “que más convenga” para los intereses de los españoles y las españolas. Ha descartado, además, aquello del “superdomingo electoral” al considerar que, de darse, los ciudadanos votarían “contaminados”. Sánchez quiere volver a ser el candidato del PSOE, pero tiene que pasar las primarias. “Si los compañeros y compañeras quieren que me vuelva a presentar, me presentaré”.

“Me veo con ganas y con el apoyo interno para revalidar” un gobierno de coalición progresista. España es “de los pocos países” donde el Gobierno es tal y, por tanto, la “internacional ultraderechista” tiene un interés de desestabilizarlo, desde Israel, Rusia, y ‘think tanks’ ultraderechistas. “Esto es un hecho”, ha dicho. La alternancia “es positiva”, pero Vox “no es alternancia, es involución”. “Hoy en España las siglas del odio no solamente Vox”, ha dicho.

*en ampliación

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