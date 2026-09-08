El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

Luis de la Fuente. (Europa Press)

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El camino hacia el Metropolitano comienza hoy. La Champions League vuelve con hasta cinco representantes españoles y una fecha marcada en rojo: el 5 de junio de 2027. El Atlético de Madrid vuelve a ser el anfitrión en su más ansiado torneo. Los 36 equipos parten con la misma ilusión, aunque no con las mismas obligaciones. Para algunos, la Copa de Europa es el objetivo de la temporada; para otros, las eliminatorias ya suponen un logro mayúsculo.

Pero LaLiga (junto a la Premier) son de los que más representantes aportan a la máxima competición europea: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Betis y Villarreal. Cinco proyectos diferentes, cinco caminos y cinco formas de entender la competición. Pero la presencia española no se limita a los escudos. También a los banquillos. España es un auténtico proveedor de técnicos de élite. Prueba de ello es que seis de los 10 candidatos a Mejor Entrenador del Año son españoles.

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A eso se suma la carrera por el Balón de Oro. Dos de los favoritos a hacerse con el galardón a Mejor Futbolista del Año militan en LaLiga: Kylian Mbappé y Lamine Yamal, esos que están destinados a prolongar la rivalidad Madrid-Barça y rememorar el duelo Cristiano Ronaldo-Messi. Pero también los nominados como Fabián Ruiz, campeón de todo aquello que podía ganar, y también español.

Uefa Champions League

Cinco caminos hacia Madrid

Esta noche entran en escena tres de los cinco equipos que representan a España. El Real Madrid debutará ante un campeón, el Inter de Milán. Es la competición favorita de los blancos y sus 15 Copas de Europa convierten cualquier participación en algo más que una aventura. Cabe añadir el morbo que suma el regreso de José Mourinho al banquillo merengue, que también logró una Champions con el equipo italiano.

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El FC Barcelona llega con una perspectiva distinta. Se ha reforzado a las mil maravillas en verano y, con dos ligas seguidas, Hansi Flick puede permitirse cambiar de objetivo. Eso sí, la fase de liguilla les ha preparado un camino duro: PSG, Manchester City y Aston Villa son duelos que no darán mucho margen para el error. “La Champions es el gran objetivo, estamos todos muy motivados”, ha sentenciado Lamine Yamal antes del debut contra el Feyenoord.

En tercer lugar está el Atlético de Madrid, con una motivación que no necesita explicación. Después de las derrotas en las finales de 1974, 2014 y 2016, el Metropolitano puede convertirse esta vez en el destino final de un viaje europeo que arranca lejos de casa, en Anfield, contra el Liverpool. Bayern y Manchester United completan una fase de liga exigente para un equipo que volverá a apoyarse en su capacidad para competir en partidos de máxima tensión.

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Betis y Villarreal cierran la representación española. Los de Manuel Pellegrini regresan a la Champions 21 años después, con un técnico que ya conoce las grandes noches europeas tras alcanzar semifinales con Villarreal y Manchester City. El propio Villarreal, por su parte, vuelve a medirse a gigantes como PSG, Liverpool, Borussia Dortmund o Nápoles, con la experiencia continental como su mejor arma en las eliminatorias.

La Araña anotó el empate del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

La pizarra, más española que nunca

La influencia española se entiende todavía mejor cuando se mira hacia los banquillos. Cuatro de los cinco candidatos a Mejor Entrenador del Año son españoles: Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery o Luis de la Fuente. El único que rompe ese dominio es Vincent Kompany, campeón de la Bundesliga con el Bayern de Múnich.

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Cada uno llega desde una historia distinta. Luis Enrique, tras llevar al PSG a conquistar la Champions por segundo año consecutivo, con la ambición de igualar las tres consecutivas que logró el Real Madrid de Zidane entre 2016 y 2018: “Los objetivos están claros: ganar títulos importantes... y no hay nada más importante que la Champions League”. Arteta, después de convertir al Arsenal en campeón de la Premier. Emery, tras devolver al Aston Villa a la primera línea europea con la Europa League. De la Fuente, tras conducir a la selección española hasta el título mundial.

El Balón de Oro, también con sabor español

La tercera dimensión del relato aparece en el Balón de Oro y los futbolistas que más posibilidades tienen de ganarlo. Lamine Yamal y Kylian Mbappé vuelven a estar en las quinielas: “Este año puede ser bueno para mí para ganar el Balón de Oro. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante”, ha dicho el francés. “Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. No suplicaré nada”, ha explicado el extremo español.

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En la otra parte de los nominados también aparecen como máximos rivales Fabián Ruiz y Khvicha Kvaratskhelia, ambos del PSG y campeones de todo con su club, aunque el mediocentro también del Mundial 2026. Y ahí aparece la primera fase de la Champions como spring final a un premio que se dará el próximo 26 de octubre.