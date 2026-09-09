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Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ante un mercado laboral que un 45% considera precario y en el que contar con contactos sigue siendo la vía más fácil para acceder al empleo, las nuevas generaciones reparan en la estabilidad, la conciliación y el bienestar que aporta el puesto de trabajo

Trabajadores frente a sus ordenadores en una oficina.
Imagen de archivo de una oficina en España en la que varios empleados trabajan (Europa Press)
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Siete de cada diez jóvenes de la Generación Z rechazaron al menos una oferta laboral en el último año. El dato, extraído del informe Generación Z: ¿Qué busca en su carrera profesional? de Gi Group Holding, no habla de comodidad ni de capricho: habla de una generación que ha decidido poner condiciones en un mercado que ella misma percibe como adverso. El 45,2% de los centennials considera que el mercado laboral es precario y el 43,1% cree que acceder a un empleo sigue siendo especialmente complicado.

El principal motivo por el que la Generación Z rechaza una oferta laboral no es el dinero. El 23,7% de los jóvenes cita horarios incompatibles con su vida personal como razón primera, por delante de los salarios insuficientes (19,8%) y de la falta de estabilidad laboral (16,4%). Esa combinación de factores refleja una generación que no separa el trabajo de la vida que quiere construir fuera de él, y que prefiere seguir buscando antes que aceptar condiciones que percibe como un retroceso en su bienestar.

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El salario ya no define solo el éxito profesional

Este es el cambio más profundo que registra el informe. El salario acorde a las responsabilidades sigue siendo el principal indicador de éxito para el 47,6% de los jóvenes. Pero la estabilidad laboral (45,8%), el tiempo para la vida personal (45,4%) y la salud mental y el bienestar (44,6%) lo siguen a una distancia mínima que, en términos estadísticos, casi los equipara.

El propósito también gana terreno: el 36,5% afirma que sentir que su trabajo tiene sentido es indispensable para considerar exitosa su trayectoria profesional. Las diferencias de género son especialmente marcadas en este punto. Más de la mitad de las mujeres centennials (el 51,4%) vincula el éxito profesional con el bienestar emocional, frente al 38,2% de los hombres.

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La lealtad a la empresa tiene un precio claro y el teletrabajo no es la clave

La fidelidad laboral tampoco opera ya como un valor incondicional entre los jóvenes. El 51,8% cambiaría de empresa por un salario más competitivo, el 42,4% lo haría por mejores oportunidades de crecimiento y cerca de 4 de cada 10, por mayor estabilidad.

Uno de los datos que más contradice el relato extendido sobre esta generación es el peso real del trabajo remoto en sus decisiones. Apenas el 16,5% consideraría cambiar de empresa por la ausencia de teletrabajo o modelo híbrido, la opción menos determinante de todas las evaluadas en el estudio.

Infografía con datos sobre empleo juvenil, ilustrada con porcentajes, un reloj, billetes de dinero, un gráfico ascendente y personas.
Una infografía de Gi Group Holding detalla los factores salariales y de flexibilidad que condicionan las decisiones laborales de la Generación Z en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que sí pesa con fuerza es el clima interno trabajo. Un 20% de los encuestados abandonaría su organización ante una cultura tóxica, una mala comunicación interna o un liderazgo inadecuado. El ambiente, más que la pantalla desde la que se trabaja, define la permanencia.

Los contactos personales siguen abriendo más puertas que LinkedIn o Infojobs

La digitalización no ha desplazado a las redes personales como principal vía de acceso al primer empleo. El 21,8% de los jóvenes consiguió su primer trabajo remunerado a través de contactos personales o familiares, por delante de los portales de empleo y plataformas digitales (17,8%) y de las prácticas que derivaron en contratación (17,2%).

La Generación Z llega al mercado de trabajo con una imagen del empleo que choca con frecuencia con lo que halla. Aunque el 15,7% reconoce que no tenía expectativas claras antes de comenzar a trabajar, un 12,8% imaginaba un empleo más compatible con su vida personal y un 12,5% esperaba mayor estabilidad de la que realmente encontró.

Esa frustración se traduce en una percepción extendida de estancamiento. El 65,6% de los jóvenes siente que su desarrollo profesional avanza más lento de lo esperado: el 40,3% dice que su carrera progresa despacio y 1 de cada 4 se siente directamente paralizado en su trayectoria. Solo el 12,9% percibe que avanza con rapidez.

La generación del bienestar también está dispuesta a sacrificarse

El cierre del informe de Gi Group Holding desmonta uno de los estereotipos más repetidos sobre los centennials. El 34,4% afirma que renunciaría a parte de su tiempo libre para progresar laboralmente, el 31% aceptaría perder flexibilidad horaria y 3 de cada 10 asumirían mayores tiempos de desplazamiento diario.

Las diferencias por género son nítidas aquí. Las mujeres están más dispuestas a asumir desplazamientos más largos (34,7%) o menos flexibilidad horaria (32,7%). Los hombres señalan el tiempo libre (34,2%) o la posibilidad de cambiar de ciudad o país (29,8%) como sus principales concesiones.

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