España

Pedro Sánchez niega que los informes avisaran de la entrada masiva en Ceuta y reconoce que se debe mejorar la preparación ante “ataques híbridos”

La desclasificación busca acreditar que no hubo información previa suficiente, aunque los documentos llegan solo hasta el 1 de agosto, por lo que no contendrá información sobre un supuesto papel de Marruecos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.
Guardar

Pedro Sánchez ha reconocido dos aspectos en los que considera que se debe mejorar tras la crisis de Ceuta. El primero es la preparación ante “ataques híbridos” y el segundo el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho en la entrevista en Mañaneros de TVE, donde, al ser cuestionado sobre si realiza autocrítica, no se ha mostrado arrepentido por marcharse de vacaciones ni ha apuntado a Marruecos. Sánchez ha negado cualquier tipo de chantaje desde el gobierno alaui, al sostener que “no tienen nada que esconder”, y defiende que la desclasificación demostrará que no pudo prever la entrada masiva.

El presidente del Gobierno mantiene su confianza en Marruecos 40 días después del inicio de la crisis de la ciudad autónoma. El Gobierno ha reiterado que no hay pruebas que demuestren que el país vecino ha participado o permitido la entrada masiva. y que debe actuar con “prudencia”. La desclasificación pretende demostrar que no contaban con información suficiente para prevenir lo sucedido. Sin embargo, al publicarse solo los informes hechos hasta el 1 de agosto, no permitirá conocer si la Inteligencia apunta al régimen de Mohamed VI.

PUBLICIDAD

Sánchez también ha defendido cómo se gestionaron las horas en las que las decenas de miles de personas entraron en la ciudad y ha resaltado las órdenes y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “¿Qué hubiera hecho otro Gobierno, se hubiera liado a tiros?“, ha apuntado, añadiendo que la mejor opción era dejar que pasaran todos los migrantes e iniciar posteriormente su devolución o regularización.

Pedro Sánchez responde con dureza a Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo".

Sánchez niega el chantaje y los avisos

El presidente ha insistido en que el Gobierno no actúa por ningún tipo de presión externa. Sánchez ha recordado sus posiciones en asuntos de política internacional, como Ucrania o Palestina, para defender su “valentía”. El presidente ha defendido que el Ejecutivo ha mantenido una política exterior “coherente” respecto de Marruecos y aseguró que “nunca acepta ningún chantaje”.

PUBLICIDAD

No obstante, si bien no eleva el tono contra el país vecino, sí que acepta los riesgos que la situación de Ceuta está demostrando, llegando a calificarlos de “ataques híbridos”. También ha apuntado a la necesidad de reforzar las fronteras de las dos ciudades autónomas, cifrando en 180 millones de euros la inversión y poniendo de ejemplo la instalación de la barrera que prolonga el espigón en Ceuta.

El jefe del Gobierno también se ha referido a una próxima visita del rey a Ceuta y Melilla, cuyas fechas serán comunicadas por el Ejecutivo y la Casa Real. “Hoy Ceuta necesita el cariño de todas las instituciones”, ha afirmado Sánchez, que consideró “más necesario que nunca” el desplazamiento del jefe del Estado a las dos ciudades autónomas. “Son informes de situación”, ha dicho para definir los informes que CNI, Policía y Guardia Civil elaboraron antes de la crisis. Por ello, ha relatado que, aunque existiesen escritos que reflejaban un aumento de las entradas durante esa semana, no se podía prever una avalancha de migrantes como se dio el 30 de julio.

Temas Relacionados

Pedro SánchezGobierno de EspañaCeutaEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ante un mercado laboral que un 45% considera precario y en el que contar con contactos sigue siendo la vía más fácil para acceder al empleo, las nuevas generaciones reparan en la estabilidad, la conciliación y el bienestar que aporta el puesto de trabajo

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

El presidente del Gobierno aborda en ‘TVE’ la situación judicial de su mujer, un día después de que el juez celebrara la audiencia preliminar que deja la causa a las puertas de un juicio con jurado popular

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

El presidente del Gobierno reivindica la presunción de inocencia de su antecesor después de que los exdirectivos de la aerolínea declararan ante el juez y apuntasen a su entorno por el rescate público de 53 millones de euros

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Las calles madrileñas acogen puestos de moda, artesanía y productos de cercanía con entrada libre

Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento

A la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, se le atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Los hechos han ocurrido en Valencia

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

La entrevista a Pedro Sánchez en ‘Mañaneros 360′ de TVE, en 10 frases: “He estado al pie del cañón desde el minuto uno”

Pedro Sánchez cuestiona al Supremo por suspender el voto a los beneficiados por la Ley de Nietos: “No estamos a favor ni compartimos la resolución”

La operación que puede desbloquear el caso del exjefe de la UDEF que guardaba 20 millones de euros procedentes del narcotráfico en su casa

ECONOMÍA

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ignacio de la Calzada, abogado: “No te pueden despedir en el periodo de prueba sin dar explicaciones. La empresa tiene que justificarlo”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas