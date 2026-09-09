Pedro Sánchez niega que los informes avisaran de la entrada masiva en Ceuta y reconoce que se debe mejorar la preparación ante “ataques híbridos”

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.

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Pedro Sánchez ha reconocido dos aspectos en los que considera que se debe mejorar tras la crisis de Ceuta. El primero es la preparación ante “ataques híbridos” y el segundo el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho en la entrevista en Mañaneros de TVE, donde, al ser cuestionado sobre si realiza autocrítica, no se ha mostrado arrepentido por marcharse de vacaciones ni ha apuntado a Marruecos. Sánchez ha negado cualquier tipo de chantaje desde el gobierno alaui, al sostener que “no tienen nada que esconder”, y defiende que la desclasificación demostrará que no pudo prever la entrada masiva.

El presidente del Gobierno mantiene su confianza en Marruecos 40 días después del inicio de la crisis de la ciudad autónoma. El Gobierno ha reiterado que no hay pruebas que demuestren que el país vecino ha participado o permitido la entrada masiva. y que debe actuar con “prudencia”. La desclasificación pretende demostrar que no contaban con información suficiente para prevenir lo sucedido. Sin embargo, al publicarse solo los informes hechos hasta el 1 de agosto, no permitirá conocer si la Inteligencia apunta al régimen de Mohamed VI.

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Sánchez también ha defendido cómo se gestionaron las horas en las que las decenas de miles de personas entraron en la ciudad y ha resaltado las órdenes y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “¿Qué hubiera hecho otro Gobierno, se hubiera liado a tiros?“, ha apuntado, añadiendo que la mejor opción era dejar que pasaran todos los migrantes e iniciar posteriormente su devolución o regularización.

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Sánchez niega el chantaje y los avisos

El presidente ha insistido en que el Gobierno no actúa por ningún tipo de presión externa. Sánchez ha recordado sus posiciones en asuntos de política internacional, como Ucrania o Palestina, para defender su “valentía”. El presidente ha defendido que el Ejecutivo ha mantenido una política exterior “coherente” respecto de Marruecos y aseguró que “nunca acepta ningún chantaje”.

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No obstante, si bien no eleva el tono contra el país vecino, sí que acepta los riesgos que la situación de Ceuta está demostrando, llegando a calificarlos de “ataques híbridos”. También ha apuntado a la necesidad de reforzar las fronteras de las dos ciudades autónomas, cifrando en 180 millones de euros la inversión y poniendo de ejemplo la instalación de la barrera que prolonga el espigón en Ceuta.

El jefe del Gobierno también se ha referido a una próxima visita del rey a Ceuta y Melilla, cuyas fechas serán comunicadas por el Ejecutivo y la Casa Real. “Hoy Ceuta necesita el cariño de todas las instituciones”, ha afirmado Sánchez, que consideró “más necesario que nunca” el desplazamiento del jefe del Estado a las dos ciudades autónomas. “Son informes de situación”, ha dicho para definir los informes que CNI, Policía y Guardia Civil elaboraron antes de la crisis. Por ello, ha relatado que, aunque existiesen escritos que reflejaban un aumento de las entradas durante esa semana, no se podía prever una avalancha de migrantes como se dio el 30 de julio.

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