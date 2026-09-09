‘Star Wars’ quiere emular a Nolan: la primera película de la saga se reestrenará en IMAX 70mm con motivo de su aniversario

STAR WARS, (aka STAR WARS: EPISODE IV - A NEW HOPE), Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, 1977.

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Star Wars llevará Una nueva esperanza a Imax 70 mm por primera vez con motivo del 50.º aniversario de la película. El reestreno está previsto para el 19 de febrero de 2027 y se producirá tras el crecimiento de este formato durante 2026, impulsado por las funciones de La Odisea, de Christopher Nolan. El buen resultado de la épica aventura protagonizada por Matt Damon ha animado a muchos otros a querer probar con este formato, que sin embargo sigue inédito en nuestro país y solo puede verse en unos pocos cines en todo el mundo. Sin embargo, quizá todo cambie después de esto.

Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza, estrenada en 1977, volverá a los cines en copias Imax de 70 mm y en pantallas Imax digitales, según informó Variety. La función del 19 de febrero de 2027 será la primera proyección de la película original de la saga en cualquier formato Imax. El lanzamiento anticipará las celebraciones por las cinco décadas desde el debut de Star Wars, el 28 de mayo de 1977. Una de esas películas que cambió para siempre la historia del cine y marcó escuela.

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La elección del formato coincide con el rendimiento que tuvieron las proyecciones Imax de 70 mm este año. Estas salas, que solo están disponibles en una cantidad limitada de cines del mundo, acumularon una recaudación global de 78 millones de dólares. La media por pantalla alcanzó 1,9 millones de dólares, de acuerdo con los datos recogidos por Variety. El desempeño se vinculó sobre todo a La Odisea, la producción de Christopher Nolan. La película extendió sus exhibiciones en Imax de 70 mm hasta septiembre, con una permanencia total de 11 semanas en cartelera. Las funciones registraron localidades agotadas durante varias semanas en distintos complejos y ofrecieron horarios continuos en algunas de las salas que cuentan con ese sistema de proyección.

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Aprovechando la nueva aventura

La Odisea superó los 450 millones de dólares en la taquilla mundial de Imax y se convirtió en el estreno más taquillero de la compañía, según la información publicada. La película también rebasó los 1.600 millones de dólares en ventas totales y quedó como la producción con clasificación R de mayor recaudación. Ese escenario precederá la llegada de la primera película de Star Wars a una tecnología que no había utilizado desde su estreno hace 50 años.

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El calendario de la franquicia incluirá también Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. La producción llegará a los cines el 28 de mayo de 2027, exactamente cinco décadas después del estreno de la primera película. Gosling interpretará a Kade Auberon, un piloto espacial que enfrenta un pasado misterioso y emprende una aventura por la galaxia que lo pone frente a su destino. El reparto incluye a Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray y Amy Adams. Jonathan Tropper escribió el guion; Levy y Kathleen Kennedy producen la película, mientras Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen figuran como productores ejecutivos.