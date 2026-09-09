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El director M. Night Shyamalan abandona el cine de terror y se pasa al romance sobrenatural: tráiler y fecha de estreno de ‘Nunca olvides que te quiero’

El director de ‘El sexto sentido’ se alía con el escritor Nicholas Sparks en esta película que primero fue una novela escrita de forma conjunta

Jake Gyllenhaal protagoniza 'Nunca olvides que te quiero', la nueva película de M. Night Shyamalan en la que sa alía con el escritor y guionista Nicholas Sparks ('El diario de Noa') para construir este relato romántico sobre un arquitecto solitario que llega a un pequeño pueblo, en el que conocerá a una mujer con un gran misterio entre manos.
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Nunca olvides que te quiero, la nueva película de M. Night Shyamalan con Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor, ha mostrado su primer tráiler y ha confirmado un giro hacia el romance sobrenatural por parte del director, fijando su estreno en cines el 14 de febrero de 2027, después de haber barajado antes una fecha en Halloween de 2026.

El adelanto presenta a Tate Gordon, un arquitecto huraño (Gyllenhaal) que se muda a una pequeña localidad costera para completar su último proyecto y allí conoce a Wren (Phoebe Dynevor), una joven que le saca de su aislamiento y le arrastra a un misterio mortal que pesa sobre el pueblo.

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Las imágenes arrancan como una comedia romántica luminosa, con escenas de la pareja jugando, enamorándose y compartiendo momentos cotidianos, pero el tono cambia cuando Wren, entre lágrimas, pregunta: “¿Por qué no podemos estar juntos, Tate?”. Él le responde en voz baja: “Creo que lo sabes”.

Phoebe Dynevor y Jake Gwyllenhaal en 'Nunca olvides que te quiero', de M. Night Shyamalan
Phoebe Dynevor y Jake Gyllenhaal en 'Nunca olvides que te quiero', de M. Night Shyamalan

A partir de ahí, el tráiler introduce el registro habitual del director: Wren parece disponerse a golpearse la cabeza contra la pared de un baño y luego desaparece delante de Tate. El avance remata su propuesta con una consigna breve: “Confía en lo desconocido”.

Una película que primero fue novela

Warner Bros. Pictures ha lanzado este primer vistazo a una película dirigida por Shyamalan a partir de su propio guion, con una historia concebida junto al novelista Nicholas Sparks. La sinopsis oficial sitúa a Tate en una localidad costera donde conoce a una mujer “seductora” que le conduce al centro de un misterio letal.

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El avance siembra dudas desde el primer tramo romántico y apunta varios indicios visuales de que la relación entre Tate y Wren no es lo que parece. Parece haber un cambio amenazante en la relación de aspecto, la desaparición de Wren en el baño y una banda sonora de cuerdas cortantes que refuerza la sensación de que la historia esconde varios giros, marca de la casa.

M. Night Shyamalan presentando el rodaje de 'Nunca olvides que te quiero'
M. Night Shyamalan presentando el rodaje de 'Nunca olvides que te quiero'

Así, la película podría jugar con la posibilidad de que Wren no exista, sea un fantasma o una proyección traumática de Tate. Esa lectura no figura como dato oficial, pero sí resume el clima de sospecha que deja el adelanto.

El reparto incluye además a Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor, Hannah James, Caleb Ruminer, Kieran Mulcare y Maria Dizzia.

Una colaboración entre Shyamalan y Sparks

La película nace de una colaboración entre Shyamalan y Sparks que se ha desarrollado en dos formatos. Según ha explicado Sparks, ambos retomaron años después una relación profesional que se había cruzado ya en la etapa inicial de El diario de Noa, cuando el estudio y el autor valoraron a un entonces joven y poco conocido Shyamalan como posible ‘reescritor’ del proyecto.

Más tarde volvieron a encontrarse con la intención de trabajar juntos y de esa alianza salió una historia que ambos querían contar en sus respectivos medios. Ese relato original se convirtió en Remain (Nunca olvides que te quiero), que también se publicó como novela el pasado octubre.

M. Night Shyamalan - Nicholas Sparks
M. Night Shyamalan y Nicholas Sparks en su colaboración en novela y película (AP Photo)

Sparks también elogió a los dos protagonistas. Sobre Gyllenhaal, declaró al medio: “Jake estuvo genial. Fue realmente mágico cómo se incorporó al proyecto”. Sobre Dynevor, añadió: “Era una de las tres actrices que estábamos valorando. Estuvo fantástica. Los dos son intérpretes increíbles e hicieron un trabajo magnífico”.

En la producción figuran el propio Shyamalan, Ashwin Rajan, Marc Bienstock y Theresa Park, mientras que Sparks aparece como productor ejecutivo.

Variety añade que el estreno quedó fijado finalmente para San Valentín después de que la película hubiera estado prevista originalmente para Halloween de 2026. El mismo medio recuerda además que Shyamalan aseguró este año que Nunca olvides que te quiero es la película con mejores resultados en pruebas de audiencia de toda su carrera, una trayectoria en la que ha dirigido 16 largometrajes, entre ellos El sexto sentido y La visita.

Su trabajo más reciente fue La trampa, estrenada en 2024, con Josh Hartnett como un asesino en serie que acude a un concierto con su hija y descubre que la policía había sido alertada de su presencia y mantenía el recinto bloqueado.

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