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Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El grupo textil fundado por Amancio Ortega elevó su beneficio neto un 6,8% entre febrero y julio, impulsado por las colecciones de primavera, y la nueva temporada llega con ventas al alza

El logo de Zara en la fachada de una tienda de Inditex. REUTERS/Corey Rudy
El logo de Zara en la fachada de una tienda de Inditex. REUTERS/Corey Rudy
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Inditex ganó 2.980 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior, respaldada por ventas que superaron los 19.755 millones de euros y un arranque del otoño que ya apunta a una aceleración. El grupo gallego fundado por Amancio Ortega y propietario de Zara, Bershka y Pull&Bear, entre otras marcas, ha remito este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados semestrales con cifras que muestran una expansión sostenida en todas las líneas del negocio.

Los datos apuntan a que las colecciones de primavera/verano tuvieron una recepción favorable entre los clientes. Las ventas netas del primer semestre de 2026 crecieron un 7,6% frente al mismo periodo de 2025, con un avance del 9,2% a tipo de cambio constante. Por formato, Zara (que agrupa también Zara Home y Lefties) generó 13.783 millones de euros en ventas, frente a los 13.150 millones del primer semestre de 2025. Bershka alcanzó los 1.678 millones, Stradivarius los 1.573 millones y Pull&Bear los 1.261 millones. Massimo Dutti facturó 988 millones y Oysho 472 millones.

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Inditex opera en 215 mercados, entre los que Europa (sin España) concentra el 51,5% del total de ventas, seguida de América con el 17,9%, España con el 15,6% y Asia y el resto del mundo con el 15%.

Bershka desembarcó en Estados Unidos y Zara abrió en Los Cabos

Al cierre del semestre, Inditex operaba 5.444 tiendas, frente a las 5.528 de julio de 2025. La reducción neta refleja la estrategia de optimización (reformas, reubicaciones, absorciones y nuevas aperturas selectivas) que se llevó a cabo en 51 mercados durante el periodo.

Entre los movimientos más relevantes del período, Bershka inauguró en agosto su primera tienda en Estados Unidos, en el Aventura Mall de Miami. La apertura forma parte de un plan que contempla una segunda ubicación en el área metropolitana de la ciudad en un futuro próximo. La cadena también abrió su segundo establecimiento en Brasil, en Río Barra, después de haber inaugurado el de Morumbi, en São Paulo, en marzo.

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Zara, por su parte, abrió en Los Cabos, México, y llevó a cabo ampliaciones y remodelaciones en tiendas de referencia como las de Bond Street en Londres, Gangnam en Seúl y Ostende en Bélgica.

En materia tecnológica, el grupo completó la implantación de un nuevo sistema de alarmado en todas sus tiendas.

El otoño arranca con ventas un 9% por encima del año anterior

Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, subraya el contexto en el que se lograron estos números: “Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan”.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Las primeras semanas del segundo semestre confirman el impulso. Las ventas en tienda y en línea a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 crecieron un 9% respecto al mismo periodo de 2025, con las colecciones de otoño/invierno bien recibidas por los clientes.

Expectativas para el conjunto del año

Para el conjunto del ejercicio 2026, la compañía estima un crecimiento bruto del espacio de tienda de alrededor del 5% y anticipa un impacto negativo de las divisas de aproximadamente el -1% sobre las ventas al tipo de cambio actual. El margen bruto se prevé estable, con una variación de entre -50 y +50 puntos básicos.

La inversión ordinaria planificada ronda los 2.300 millones de euros, a los que se suman cerca de 200 millones de euros de inversión extraordinaria destinada a la modernización de las instalaciones corporativas. El dividendo final del ejercicio 2025, de 0,875 euros por acción, se abonará el 2 de noviembre de 2026.

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