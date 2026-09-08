Real Madrid - Inter de Milán, en directo: Comienza la segunda parte, los de Mourinho tienen dos goles de ventaja pero los italianos atacan

El Real Madrid vuelve a la Champions League una temporada más, en esta ocasión el conjunto dirigido por José Mourinho se verá las caras ante el Inter de Milán. Los blancos buscarán la primera victoria europea para recuperar sensaciones tras la primera derrota de la temporada ante el Betis el pasado viernes.
54’ Doble paradón de Courtois, aunque la jugada estaba anulada por fuera de juego. ¡Los italianos siguen acumulando llegadas!
52′ Dos centros seguidos de Çalhanoğlu desde la derecha que inquietan al Real Madrid sin llegar a convertir para reducir la diferencia.
48′ Carrera de Mbappé a la espalda de la defensa que se queda solo frente al portero del Inter y acaba fallando una ocasión clarísima.
¡Comienza la segunda parte! 46′ Carrera increíble de Vinicius que se ha internado en el área generando una nueva ocasión de peligro para el Real Madrid, empieza con ganas tras la salida del descanso.
Llega el descanso al Bernabéu con ventaja de 2-0 para los locales
46′ Carrera increíble de Mbappé que rompió a Çalhanoğlu, pero salva Martínez el tercero en dos ocasiones tras sacar los remates del francés y de Bellingham
43’ Nuevo córner para el Inter tras el disparo de Thuram que acaba en saque de puerta
42′ Control total del balón por parte del Inter en los últimos minutos
35′ A la cruceta el disparo de Curtis Jones tras una buena combinación de los muchachos de Chivu
31′ Despeja Courtois que queda dolorido tras el choque con Lautaro