Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en una imagen de archivo. (Álex Cámara / Europa Press)

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Pedro Sánchez ha vuelto a defender públicamente a Begoña Gómez un día después de que el juez Juan Carlos Peinado celebrara la audiencia preliminar que deja la causa a las puertas de un eventual juicio oral con jurado. “Yo creo que a Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso”, ha asegurado este miércoles el presidente del Gobierno durante su entrevista en ‘Mañaneros 360′ de TVE, en la que ha sostenido que su esposa está sentada en el banquillo por su condición de mujer del jefe del Ejecutivo. “No se puede llevar a Begoña Gómez al banquillo simplemente por ser mi mujer”, ha añadido.

Las palabras de Sánchez llegan apenas unas horas después del último trámite procesal previo a que el juez Peinado decida si abre juicio oral contra Gómez y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. El magistrado celebró este martes la audiencia preliminar prevista en la Ley del Tribunal del Jurado, una vista en la que las partes expusieron sus posiciones antes de que el instructor adopte una decisión sobre la apertura del juicio. La Fiscalía y las defensas solicitaron el archivo de las actuaciones, mientras que las acusaciones populares defendieron que el procedimiento continúe.

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La causa se encuentra así en la recta final de la fase de instrucción. El juez deberá dictar ahora el auto de apertura de juicio oral si considera que concurren los requisitos para ello y, en ese caso, remitir el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de organizar el futuro juicio con jurado. La Audiencia Provincial ya avaló en julio que el procedimiento siguiera adelante contra Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación, después de dejar sin efecto otros dos delitos que inicialmente le atribuía el instructor: corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Sánchez cuestiona que Gómez haya llegado al banquillo

El presidente ha aprovechado la entrevista para reivindicar la trayectoria profesional de su esposa y defender que su actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid comenzó antes de que él fuera elegido secretario general del PSOE y llegara a La Moncloa. “Mi esposa, como usted dice, que es Begoña Gómez, una mujer profesional que dejó su carrera profesional cuando yo en 2018 pasé a ser presidente”, ha señalado Sánchez, que ha insistido en que Gómez continuó desarrollando una actividad docente que ya había comenzado antes de que él liderara el PSOE.

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A partir de ahí, el presidente ha cuestionado que la investigación haya terminado situando a su esposa ante la posibilidad de afrontar un juicio. “Espero que haga justicia y haya justicia cuando empiece este juicio”, ha afirmado. Sánchez ha defendido además que tanto Gómez como su hermano, David Sánchez, son inocentes y que ambos han acabado vinculados a procedimientos judiciales por su relación familiar con el presidente.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.

En el caso de Gómez, la acusación popular liderada por Hazte Oír mantiene su petición de que sea juzgada por los delitos que permanecen en la causa y reclama para ella una pena de 13 años de prisión. La Fiscalía, en cambio, ha mantenido durante el procedimiento su petición de archivo y sostiene que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal contra la esposa del presidente.

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La defensa de Gómez también pidió ayer el archivo de la causa durante la audiencia preliminar y planteó objeciones sobre el escrito de acusación presentado por Hazte Oír. El abogado Jaime Campaner sostuvo que el documento no cumplía los requisitos exigidos para abrir un juicio con jurado porque incorporaba declaraciones de investigados y testigos e informes policiales, elementos que, según la defensa, no deberían formar parte de un escrito de estas características.

“Una operación de determinadas asociaciones ultraderechistas”

Preguntado expresamente por si considera que la investigación contra su esposa forma parte de una estrategia de lawfare o de una “guerra sucia desde la justicia”, Sánchez ha evitado dar una respuesta categórica. “No lo sé y creo que tendremos que ver exactamente qué es lo que sucede de aquí al final de todo este proceso”, ha respondido, antes de recordar que el procedimiento contra Gómez todavía no ha llegado a juicio.

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El presidente sí ha cuestionado, sin embargo, el papel desempeñado por las acusaciones populares. Ha destacado que ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía han pedido continuar con el procedimiento por los delitos relacionados con la malversación y ha contrapuesto esa posición a la de las acusaciones populares que mantienen la petición de juicio.

“Por tanto, insisto, aquí lo que estamos es ante una operación de determinadas asociaciones ultraderechistas que lo que tratan es sencillamente de amedrentar, amenazar a todos aquellos que no piensan como ellos”, ha afirmado Sánchez. El presidente ha considerado que estas organizaciones han traspasado, a su juicio, las líneas de la crítica política al dirigir sus actuaciones contra familiares de los cargos públicos.

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Sánchez ha puesto como ejemplo la situación de su esposa y ha recordado que durante el procedimiento llegó a retirársele el pasaporte, una medida que posteriormente fue anulada por la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal madrileño acordó en julio levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez y su asesora, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

El magistrado considera que hay riesgo de fuga de la mujer de Pedro Sánchez y cree que sus escoltas podrían colaborar a que la llevase a cabo.

El presidente también ha comparado el caso de su esposa con el de su hermano, David Sánchez, cuya condena todavía no es firme y que, según ha recalcado, será recurrida. “Por supuesto que vamos a recurrirlo. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de dos personas que lo son”, ha afirmado Sánchez, antes de insistir en que ambos están siendo sometidos a procedimientos judiciales por su parentesco con él.

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En el caso de Begoña Gómez, el próximo movimiento corresponde ahora a Peinado. El juez deberá decidir si dicta el auto de apertura de juicio oral después de la audiencia celebrada este martes y de las posiciones mantenidas por las partes. Si lo hace, la causa pasará a la Audiencia Provincial de Madrid para continuar su tramitación de cara a un juicio con jurado.